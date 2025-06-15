10 классных молодых аниме-режиссеров, на которых стоит обратить внимание

Саё Ямамото
«Юри на льду», «Митико и Хаттин»
Кадр из сериала «Юри на льду»
Кадр из сериала «Митико и Хаттин»
Саё Ямамото не просто сумела найти нишу в традиционно патриархальной индустрии, но к 48 годам обрела настоящих фанатов, полюбивших ее за яркий голос, выделяющийся в мире японской мультипликации. Интересно, что азам профессии она обучалась самостоятельно: в университете пошла на программу, связанную с кинематографом, но та показалась ей скучной и сложной. Зато после выпуска без проблем устроилась в Madhouse, несмотря на царившую безработицу: ей повезло попасть на собеседование к Сатоси Кону, который увидел потенциал начинающей аниматорки.
Почти всему пришлось учиться на месте, но, к счастью, учителя были как на подбор: кроме Кона, Ямамото успела поработать с Ёсиаки Кавадзири, Тиаки Дж. Конакой и Синъитиро Ватанабэ. Примечательно, что опыт в режиссуре она получила уже в 25 лет — ей поручили несколько эпизодов боевика «Драгон Драйв». С тех пор в ее послужном списке появились такие авторские тайтлы, как «Митико и Хаттин», «Люпен III: Женщина по имени Фудзико Минэ» и, разумеется, «Юри на льду». В работе был и полнометражный сиквел последнего, но в прошлом году его, увы, отменили — и вопрос, чем сейчас занимается Ямамото, пока подвис в воздухе.
Такаюки Хирао
«Киноманка Помпо», «Рыба»
Кадр и из фильма «Киноманка Помпо»
Кадр из фильма «Рыба»
В 2021 году молодая студия Clap выпустила синефильское аниме «Киноманка Помпо», чей задор и любовь к седьмому искусству растопили сердца зрителей и критиков. 46-летний режиссер Такаюки Хирао определенно вложил в проект душу и отдал должное многим любимым кинематографистам (о чем сам признается). Именно это аниме привлекло всеобщее внимание к автору, чей путь в индустрии не такой яркий, как у некоторых коллег, а кропотливый и многолетний. Такаюки начинал в 2000 году как ассистент продюсера, а точкой отсчета режиссерской карьеры стал мрачный киберпанк «Технолайз» — Хирао поставил один эпизод и заставку сериала. Следом — работа с признанным мастерами в команде «Агента паранойи» Сатоси Кона и «Тетради смерти» Тэцуро Араки, с которым он сдружился и продолжил сотрудничество на «Атаке титанов». Самостоятельные пункты в фильмографии Хирао включают в себя пятый фильм в серии «Граница пустоты», сериал «Пожиратель Богов» и полнометражную «Рыбу» по манге Дзюндзи Ито. Все как на на подбор — мрачные и опустошающие истории.
В этом ряду удивительно смотрится жизнеутверждающая и игривая «Киноманка», где режиссер всласть наигрался с длинными планами и необычными ракурсами. Кажется, что под лейблом Clap он начал яркую новую главу в профессиональной жизни, в том числе выступив постановщиком эндинга второго сезона «Семьи шпиона». Впереди — проект под кодовым названием «Расточительный шеф», для работы над которым Хирао вновь собрал команду «Помпо». Пока из подробностей — только аппетитное изображение бургера.
Синго Нацумэ
«Сонни Бой», «Блюз машины времени о четырех с половиной татами», «Ванпанчмен»
Кадр из сериала «Sonny Boy»
Кадр из сериала «Блюз машины времени о четырёх с половиной татами»
Кадр из сериала «Ванпанчмен»
Уроженец префектуры Аомори утверждает, что его авторская манера — не придерживаться конкретного фирменного стиля. И все равно проекты Нацумэ легко опознаваемы, хотя в них действительно меняется подход к дизайну персонажей и художественные решения. Режиссера выдают: неудержная линия и визуальное остроумие, как в творениях Масааки Юасы; полет фантазии и сновидческий монтаж в духе Сатоси Кона; постмодернистское хулиганство а-ля Синъитиро Ватанабэ; желание поставить ноль если не миру, то отдельным тропам поп-культуры под стать Хидэаки Анно. Именно с «Евангелиона» последнего начался серьезный интерес 15-летнего Нацумэ к аниме — прежде он видел по телевизору лишь старые передачи, полагая, что это и есть современная мультипликация.
Поработав в нулевые ключевым аниматором (в том числе на «Стальном алхимике: Братство»), в 2010-х он собрал режиссерское бинго из ярчайших проектов. В качестве постановщика эпизода оказался в команде «Сказа о четырех с половиной татами» Юасы, после чего целиком снял оба сезона «Космического денди» под руководством Ватанабэ, давшего молодым талантам экспериментировать. Следом — должности главного режиссера «Ванпанчмена», «АККА: Инспекция по 13 округам» и новой версии «Бугипоп никогда не смеется», а в 2020-м — оригинальный, по собственному замыслу «Сонни Бой». История «дрейфующей школы», вдохновленная классикой хоррор-манги, для многих стала глотком свежего воздуха. Некоторые даже размечтались, что Синго доверят закончить коновскую «Машину снов»Последний полнометражный проект Сатоси Кона, над которым он активно работал накануне смерти. С 2009 по 2014 год основавший студию Madhouse продюсер Масао Маруяма лично клялся, что «сделает все возможное и невозможное», чтобы довести проект до конца, «неважно сколько это займет времени». Однако в 2018 году проект все же был официально отменен.. Вместо этого он снял продолжение юасовского «Татами» («Блюз машины времени о четырех с половиной татами»), а сейчас в свои 44 года вовсю готовится к полнометражному дебюту «Призрак» — с пространным и поэтическим синопсисом: «Нечто, скрывающееся в сердце каждого человека, чувство, которое не выразить словами. Девушка Найк ведет ежедневную борьбу с абсурдностью мира, защищая ночное небо».
Кэндзи Иваисава
«Онгаку: Наш звук»
Среди самобытных и не столь известных режиссеров Иваисава занимает особое место — хотя бы потому, что остается редким независимым творцом, работающим вне крупных студий. В интервью он признается, что почти не имеет опыта в анимации, является самоучкой и пользуется ротоскопированием — редкой для аниме техникой, позволяющей «сэкономить деньги и время». Что не делает его работы менее интересными: уже первая самодельная короткометражка «Человек в туннельном переулке в городе Фукурай» обращала на себя внимание за счет монохромного «карандашного» визуала и сюрреалистического повествования, а после дебютного полного метра «Онгаку: Наш звук» имя Иваисавы твердо закрепилось в списке авторов, за чьей карьерой стоит следить. Примечательно, что полный метр он создал преимущественно на собственные средства, для чего пришлось работать с неизвестными аниматорами — часто без опыта. И все равно фильм удостоился нескольких престижных наградГран-при анимационного фестивале в Оттаве, приз за лучшую музыку в Анси, номинация на премию «Энни»..
После «Онгаку» Иваисава пустился во все тяжкие — и сейчас у 43-летнего автора в работе сразу две картины. В 2025 году должна выйти «Стометровка», очаровавшая всех уже дебютным тизером, а «Прекрасная Хина» пока остается без даты, но также завораживает лаконичным превью в фирменной стилистике, показанным на фестивале в Анси.
Киётака Осияма
«Оглянись»
На значимость фигуры Киётаки Осиямы указывают как минимум проекты, над которыми тот работал до полноценного дебюта в режиссуре. В начале карьеры он помогал Макото Синкаю с «За облаками», участвовал во втором ребилде «Евангелиона» под началом Хидэаки Анно, а Хаяо Миядзаки трижды приглашал его в стены Ghibli как одного из ключевых аниматоров (для «Мистера Тесто и Принцессы Яйцо», «Ветер крепчает» и «Мальчика и птицы»). При этом амбиции Осиямы распространялись намного шире, и уже в 2016-м он попробовал силы как постановщик «Хлопушки-раскладушки». А через год основал студию Durian, куда вошли многие из команды сериала.
В своих работах Осияма полагается на плавность движения и минимализм линий, а анимацию часто делает самостоятельно, за что прослыл мастером на все руки. Последнее и главное пока достижение 43-летнего режиссера — собравший множество наградПремии Японской киноакадемии и японских кинокритиков за лучший полнометражный мультфильм года, номинация на «Энни». средний метр «Оглянись» по манге Тацуки Фудзимото. При этом Осияма продолжает работать как аниматор, раскадровщик и дизайнер (в том числе придумывал демонов для «Человека-бензопилы» Фудзимото). Тем интереснее узнать, что он готовит дальше на студии Durian.
Син Вакабаяси
«Приоритет чудо-яйца»
Режиссер-перфекционист, заявивший о себе в индустрии амбициозным сериалом «Приоритет чудо-яйца» по оригинальному сценарию Синдзи Нодзимы. Отсутствие у Вакабаяси нужных менеджерских навыков привело к тому, что эпизоды сдавали чуть ли не за несколько минут до эфира, а многих аниматоров настигли проблемы со здоровьем из‑за переработок. Необычную историю девочек-волшебниц в итоге заморозили после первого сезона, а режиссер долго извинялся и вернулся к работе только в этом году. Коротыш «Семь судеб: Чхакхо», основанный на фэнтези с образами BTS, напомнил о ярком авторском стиле, который, надеемся, еще украсит новые полномасштабные проекты.
Будто следуя по стопам Синго Нацумэ, Вакабаяси начинал аниматором на «Стальном алхимике», «Сказе о четырех с половиной татами» и «АККА», а также подработал над первым сезоном «Атаки титанов», где ему доверили поставить восемнадцатый эпизод. Его работа со светом и цветом (особенно любит оттенки желтого), а также приверженность фотореализму, в котором он может посоперничать с Макото Синкаем, убедило продюсера Сёту Умэхару в режиссерском таланте. Последний, к счастью, все так же поддерживает молодого творца (Вакабаяси — 38), пережившего казус Икара.
Рю Накаяма
«Человек-бензопила»
К полномасштабному режиссерскому дебюту Рю Накаяма подошел с богатым послужным списком в качестве аниматора: «Магическая битва», «Черный клевер», «Убей или умри» — все заметные тайтлы в индустрии и фан-сообществе. В 2022 году 32-летний (на тот момент) Накаяма стал главным постановщиком аниме по популярнейшей манге «Человек-бензопила», за которую взялась двигающаяся строго на хайпе студия MAPPA. Команда сериала залихватски сочетала 3D и 2D-анимацию, сохраняя мрачный тон первоисточника и достигая заоблачной кинематографичности благодаря авторскому методу Накаямы. Некоторые планы буквально напоминали кадры из больших голливудских фильмов, а внимательное отношение режиссера к деталям, игре теней и работе со светом помогли создать напряженную с первой до последней минуты атмосферу.
Казалось, теперь у Накаямы все козыри на руках, однако в 2023 году он резко покинул MAPPA — как в свое время постановщик «Магической битвы» Пак Сон Ху — и через пару месяцев запустил студию Andraft. Заявленная цель начинания — свобода самовыражения художников и достойные условия труда. С тех пор режиссер также стал креативным директором студии Mayflower, которая сейчас занимается хоррор-игрой The Inn на платформе Roblox, отвечал за ключевую анимацию для ComixWave Макото Синкая в рекламе чемпионата миров среди покемонов, а также режиссировал опенинг «Карты детектива Такао Амэку». Ждем, когда Накаяма вновь найдет проект, соответствующий масштабу его таланта.
Баку Киносита
«Необычное такси»
Самый загадочный из новых талантов, Баку Киносита ворвался в индустрию, миновав суровые жернова студийной иерархии. Не считая работы аниматором в коротком метре «Что случается перед войной?», за шесть лет до дебюта он будто и не собирался заниматься мультипликацией: отучился в Университете искусств Тама и работал в креативном агентстве P.I.C.S. Там его и настигло предложение сделать нестандартную детективную историю, а в пару ему дали такого же новичка — сценариста Кадзую Кономото. Вместе они создали «Необычное такси» — одно из самых зрелых и самобытных аниме последних лет.
В отличие от большинства коллег, делающих ставку на экспрессию и выразительность анимации, Киносита предпочитает сдержанность, изображая легкую «усталость» действительности, но не забывая о кинематографичности («Такси» можно сравнить с работами Скорсезе, Джармуша и даже Тарантино). Судя по реакции на только что завершившемся анимационном фестивале Анси, полнометражный дебют режиссера «Недотрога» — еще более серьезный и сдержанный, избегающий ярких красок, но не лишенный двойственного жизнелюбия в духе Такеши Китано. Киносита вновь работал по сценарию Кономото, который должен был написать историю на 20 минут, но размахнулся. «Недотрога» продолжает исследовать способность человека к переменам — в себе и мире.
Мэгуми Иситани
«Ван-Пис: Письмо от поклонника»
О таланте 34-летней постановщицы Мэгуми Иситани говорили многие фанаты сериала «Ван-Пис», в чью команду та влилась пять лет назад (с 957 эпизода), а ее усердие отмечал даже главный режиссер анимации Кэйити Итикава, чей приход значительно повлиял на прогресс в визуальной составляющей бесконечно хита. Однако по-настоящему важным этапом в карьере молодой режиссерки стал спецвыпуск, для просмотра которого не требуется нагонять под тысячу серий. Приуроченный к 25-летию франшизы короткометражный мультфильм «Письмо от поклонника» очаровал многих ценителей анимации (на сегодняшний день он находится на седьмом месте общего рейтинга MyAnimeList) — не только трогательным сюжетом, но и визуальной драматургией с эффектными художественными решениями.
За двадцать четыре минуты Иситани удалось передать суть «Ван-Писа» — с его приключенческой атмосферой и уникальной сердечностью, обилием выразительных персонажей, зашкаливающей человечностью и фирменным визуальным юмором. Главное же, что она запечатлела ту особую связь, которая возникает между экранными Пиратами Соломенной Шляпы и теми зрителями, на чью жизнь они влияют. Не факт, конечно, что выпускнице Токийского университета искусств сразу же дадут карт-бланш, но ждать ее полный метр определенно будут многие.
Кэйитиро Саито
«Провожающая в последний путь Фрирен», «Одинокий рокер!»
Кадр из сериала «Провожающая в последний путь Фрирен»
Кадр из сериала «Одинокий рокер!»
Может показаться, что звезда самого молодого режиссера из списка (Кэйитиро Саито всего 32) вспыхнула буквально за полтора года: в 2022-м он покорил истинных отаку нестандартными решениями в музыкальном драмеди «Одинокий рокер!», а уже осенью 2023-го зацементировал статус главного таланта прямо сейчас благодаря созерцательному фэнтези «Провожающая в последний путь Фрирен». Однако в реальности путь Сайто к креслу постановщика занял куда больше времени, а его авторскую манеру нельзя свести к визуальным гэгам или, наоборот, медитативности.
Кэйитиро успел поработать со многими коллегами, перечисленными выше: в числе ключевых аниматоров он занимался «Хлопушкой-раскладушкой» и «Бугипопом», «Сонни Боем» и «Приоритетом чудо-яйца», а еще — «Повестью о доме Тайра» Наоко Ямады, третьим сезоном «Моба Психо» и новейшим хитом «Ребенок айдола». Синго Нацумэ часто доверял ему режиссуру в своих проектах, в том числе «АККА: Инспекция по 13 округам», OVA-продолжение которой они ставили уже на равных. Авторский метод Сайто, кажется, состоит в расширении доверенного ему материала — не самовыражении, но поиске художественных богатств, способных ускользнуть от читателей манги или ранобэ. Именно он превратил в шоустоппер сценку с Бочизиллой из ёнкомыКороткая юмористическая манга на четыре кадра, аналог западного комикса-стрипа. «Рок-тихоня!», а во «Фрирен» акцентировал внимание на вещах и событиях, которые раскрываются в повествовании лишь спустя время. В общем, занимался чистой режиссурой, не перетягивая внимание на личные амбиции.