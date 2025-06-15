10 классных молодых аниме-режиссеров, на которых стоит обратить внимание

Поработав в нулевые ключевым аниматором (в том числе на «Стальном алхимике: Братство»), в 2010-х он собрал режиссерское бинго из ярчайших проектов. В качестве постановщика эпизода оказался в команде «Сказа о четырех с половиной татами» Юасы, после чего целиком снял оба сезона «Космического денди» под руководством Ватанабэ, давшего молодым талантам экспериментировать. Следом — должности главного режиссера «Ванпанчмена», «АККА: Инспекция по 13 округам» и новой версии «Бугипоп никогда не смеется», а в 2020-м — оригинальный, по собственному замыслу «Сонни Бой». История «дрейфующей школы», вдохновленная классикой хоррор-манги, для многих стала глотком свежего воздуха. Некоторые даже размечтались, что Синго доверят закончить коновскую «Машину снов»Последний полнометражный проект Сатоси Кона, над которым он активно работал накануне смерти. С 2009 по 2014 год основавший студию Madhouse продюсер Масао Маруяма лично клялся, что «сделает все возможное и невозможное», чтобы довести проект до конца, «неважно сколько это займет времени». Однако в 2018 году проект все же был официально отменен.. Вместо этого он снял продолжение юасовского «Татами» («Блюз машины времени о четырех с половиной татами»), а сейчас в свои 44 года вовсю готовится к полнометражному дебюту «Призрак» — с пространным и поэтическим синопсисом: «Нечто, скрывающееся в сердце каждого человека, чувство, которое не выразить словами. Девушка Найк ведет ежедневную борьбу с абсурдностью мира, защищая ночное небо».