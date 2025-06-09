Джон Уик и его пороховые друзья: «Балерина» и еще 5 отличных боевиков 2025 года

Коррумпированный коп (Том Харди) отправляется на поиски сына мэра, попавшего в заваруху, в то время как в неназваный, но похожий на ночной Готэм американский город прибывают триады. Новый боевик Гарета Эванса («Рейд», «Банды Лондона»), которому респектнул Квентин Тарантино, а это уже само по себе знак качества. Как и «Балерина», «Опустошение» ушло в крутое производственное пике, но все-таки вышло на экраны. Жаль, правда на маленькие (фильм приземлился на «Нетфликсе»), потому что в гонконгском по духу боевике Эванса определенно есть, на что посмотреть, даже без участия индонезийских мастеров пенчак-силата, которые помогли режиссеру сделать карьеру. И даже в первой половине картины, когда сипящий, подобно своему Бэйну из «Темного рыцаря: Возрождение легенды», Харди просто ходит по городу и со всеми перетирает. Вторая же половина убедительно напоминает нам о том, за что мы любим такое кино. Злодеев расстреливают в воздухе так, словно Джон Ву вернулся в лучшей форме.