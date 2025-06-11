Что смотреть в кино: «Ровесник» про девяностые, вестерн с самураями и китайское фэнтези

Помните, у Орсона Уэллса был фильм «Ф как фальшивка» про фальсификаторов? Так вот, «Ровесник» — тоже грандиозная и ироничная мистификация . На самом деле режиссер картины никакой не Гриша, а выпускник журфака МГУ Федор Кудрявцев, который много работал на телевидении, а потом ушел в кино и снял наш ответ «Кто убил BlackBerry». Если в начале картина еще притворяется документальной дипломной работой, то затем, когда на экране появляются актеры Александр Яценко и Анна Михалкова под чужими именами, фальсификация становится налицо. Но вот какое дело: хоть на экране и разворачивается фейковая история, авторам с помощью шершавого языка VHS-пленки, глитчей, мемов, шортсов, дипфейков и превосходно подобранных типажей удается точно передать вайб эпохи , которая состояла не только из бандитов в малиновых пиджаках, но и таких предприимчивых мечтателей. И это особенно ценное наблюдение, когда девяностые демонизируют как «слева», так и «справа» (особенно люди, которые даже не жили в то время). Полнометражный дебют Федора Кудрявцева — большая режиссерская удача. Е.Т.