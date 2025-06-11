Что смотреть в кино: «Ровесник» про девяностые, вестерн с самураями и китайское фэнтези

«Ровесник»
С 12 июня
Студента журфака Гришу Киреева (Юрий Вершинин) бросает девушка, и его отчисляют из университета. Он отправляется к бабушке в Самару есть пирожки и находит видеокассету, которая переворачивает его мир. На кассете — друзья его родителей, молодые стартаперы Петя (Вадим Громыко) и Денис (Владислав Медведев), которые в 1998 году решили замутить одно из первых рекламных агентств в стране на просторах только-только зарождающегося интернета. Однако закончилось все по классике: через год Дениса убили, а Петя пропал. Гриша берется рассказать их историю.
Помните, у Орсона Уэллса был фильм «Ф как фальшивка» про фальсификаторов? Так вот, «Ровесник» — тоже грандиозная и ироничная мистификация. На самом деле режиссер картины никакой не Гриша, а выпускник журфака МГУ Федор Кудрявцев, который много работал на телевидении, а потом ушел в кино и снял наш ответ «Кто убил BlackBerry». Если в начале картина еще притворяется документальной дипломной работой, то затем, когда на экране появляются актеры Александр Яценко и Анна Михалкова под чужими именами, фальсификация становится налицо. Но вот какое дело: хоть на экране и разворачивается фейковая история, авторам с помощью шершавого языка VHS-пленки, глитчей, мемов, шортсов, дипфейков и превосходно подобранных типажей удается точно передать вайб эпохи, которая состояла не только из бандитов в малиновых пиджаках, но и таких предприимчивых мечтателей. И это особенно ценное наблюдение, когда девяностые демонизируют как «слева», так и «справа» (особенно люди, которые даже не жили в то время). Полнометражный дебют Федора Кудрявцева — большая режиссерская удача. Е.Т.
«Как стать миллионером»
С 12 июня
1984 год. Чудаковатый Майкл Ларсон (Пол Уолтер Хаузер) исполняет мечту: попадает на телешоу «Испытай удачу», участники которого могут выиграть денежный приз, играя в аналог «однорукого бандита». Майку сопутствует успех, причем настолько большой, что его денежный приз грозит обанкротить всю программу. Организаторам не остается ничего иного, кроме как попробовать разоблачить потенциального мошенника. Напряженная авантюрная драма по реальным событиям с отличным актерским составом. Пол Уолтер Хаузер, сравнительно недавно получивший «Эмми» и «Золотой глобус» за хороший мини-сериал «Черная птица», как никто заслуживает больше главных ролей, и компания у него представительная: Уолтон Гоггинс, Дэвид Стратэрн, Мейзи Уилльямс и Шамир Андерсон. В.Г.
«Торнадо»
С 12 июня
1870-е. Где‑то на территории Британских островов группа бандитов, возглавляемая бессердечным Шугарменом (Тим Рот), убивает бродячего японского кукольника Фудзина (Такэхиро Хира). Все бы ничего, вот только погибший был самураем, и теперь сбежавшая от негодяев дочь Фудзина Торнадо (модель и певица Коки) планирует использовать отцовские уроки обращения с катаной против злодеев. Возвращение в кино шотландца Джона Маклина, дебютировавшего десять лет назад неплохим вестерном «Строго на Запад» с Майклом Фассбендером. Его новая работа — стильная попытка совместить на одной территории схожие по духу жанры вестерна и самурайского кино. В.Г.
«Творение богов: Битва с демонами»
С 12 июня
Вторая часть амбициозной фэнтези-трилогии, которая целиком обошлась создателям в дорогущий даже по меркам Голливуда ценник в 450 миллионов долларов. Первую часть можно найти на российских стримингах, третью обещают примерно в 2027 году. Сюжет второго фильма посвящен войне между королевством Сици и династией Шан, куда вовлечены маги, бессмертные мастера, могущественный артефакт «Список бессмертных» и уже знакомый киноманам мальчик-небожитель Нэчжа. В.Г.
«Три богатыря. Ни дня без подвига-2»
С 12 июня
Первая часть «Ни дня без подвига» планировалась сериалом, однако в честь 20-летия франшизы было решено связать три коротких метра в один полнометражный альманах и запустить его в кинотеатры. Видимо, сборы в 270 миллионов рублей показались анимационной студии «Мельница» достаточно приятными, чтобы провернуть трюк на бис. В сиквеле снова будут три истории: в первой конь Юлий становится наставником наследника византийской короны, во второй потерявший дар речи Юлий пытается разоблачить иностранных послов, а в третьей Князь в результате неудачных опытов в алхимии превращается в комара. Ну хоть не в муху. В.Г.
«Страсти Христовы»
14 июня в московском «Каро 11 Октябрь»
Помните времена, когда Мел Гибсон был всеобщим любимцем, а не противоречивой фигурой? Вот и мы уже с трудом. Показ «Страстей Христовых» предлагает редкую возможность не только освежить в памяти прежние времена, но и насладиться брутальным библейским эпиком Гибсона. Тем более что режиссер сейчас активно работает над его сиквелом. В.Г.
«Сказания Земноморья»
13 июня в петербургской «Авроре», с 19 июня в прокате
«Сказания Земнорья» должны были стать обрядом посвящения Горо Миядзаки, сына великого режиссера Хаяо Миядзаки, передавшего отпрыску бразды правления анимационной студией Ghibli. Однако мультфильм встретил настолько плохую реакцию, что Миядзаки-старший был вынужден вернуться с пенсии. Впрочем, экранизация фэнтези-книг Урсулы Ле Гуин все равно стоит внимания — хотя бы ради фирменной анимации Ghibli. В.Г.
«Золотая лихорадка»
13 июня в петербургской «Родине»
Великая черно-белая комедия Чарли Чаплина, в которой Бродяжка отправляется на прииски в Аляску, чтобы найти золото и разбогатеть, а встречает бандита, медведя и настоящую любовь. Смотреть с осторожностью: от знаменитого «танца булочек» из фильма можно получить убойную порцию серотонина. Чтобы зритель погрузился в эпоху дозвукового кино, показ будет сопровождаться живой музыкой пианиста Никиты Арефьева, в которой пересекаются популярные в начале двадцатого века ранний джаз и регтайм. В.Г.