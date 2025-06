От «Тело Дженнифер» до «Субстанции»: как фем-хорроры захватили кино

Исследовательница кино Патриша Пистерс подмечаетВ книге New Blood in Contemporary Cinema: Women Directors and the Poetics of Horror (2020) (не переведена на русский язык) , что поэтику женского ужаса определяет грязное, кровавое и мерзкое телесное, — отсюда и такая любовь к боди-хоррорам. Акцент на тело делает видимым и ощутимым то, как женщина чувствует себя в социуме, как соотносит себя с миром и насколько ограничена ее свобода. На подсознательном уровне постановщицы наполняют свои фильмы ужасов «фрустрацией, гневом и болью», реагируя на патриархальное давление . Посредством боди-хоррора режиссерки возвращают контроль над нарративами о психике женщин и функциях их тел, представляя широкую репрезентацию женского опыта.