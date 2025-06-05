Три главных фильма фестиваля Beat (Линч! Инди-рок! The Beatles!) и гид по всей программе

«Метод Pavement» — абсолютно провальное кино, но вряд ли режиссер Алекс Росс Перри или фронтмен Стивен Малкмус (в сценах «байопика» его играет Джо Кири из «Очень странных дел») оскорбятся на такое определение, ведь они сами явно ничего кроме провала никогда не хотели добиться. Главная проблема здесь, впрочем, не в пранках или постмодернистских играх, в которые они играют, а в абсолютно закрытой от внешнего мира вселенной, которую они изображают. Перри открывает картину ироничным титром «Самая важная и влиятельная рок-группа на земле», но дальше не приводит никаких даже шуточных аргументов. Нет ничего плохого, особенно в популярной музыке, в самонадеянных наглых званиях, даже если объективно невозможно принять то, что слакерская инди-группа Pavement, любимая, по словам самого Малкмуса, в первую очередь критиками, занимают такое место в истории музыки. Задача авторов — попробовать заставить нас в это поверить вопреки всему.