«Это должно было выглядеть стильно»: Макс Шишкин о съемках в постапокалиптических условиях

При этом в фильме также есть классический постапокалиптичный бомжовый стиль. Понятно, что у нас был апсайклМетод производства одежды или объектов на базе ранее изготовленных вещей, которые больше не используются по назначению., но мы все равно пошли в фэшн-историю, потому что любим фэшн-индустрию. В какие лохмотья не были бы одеты персонажи, — а у нас есть герои в обносках, которые сотканы из разных одежд с дырками и кровавыми разводами, — это все равно должно было выглядеть стильно. Поскольку наши главные герои — чистюли (мы неоднократно показываем, как они ухаживают за своим оружием), то и одежда у них на общем фоне тоже должна была выглядеть ухоженной. Я неоднократно шутил, что если бы мы снимали сиквел, то я бы туда вставил сцену, на которой у нас не хватило денег в первой части. Когда главный герой поцарапает плащ, он дойдет до разрушенного супермаркета, зайдет в запыленный бутик условной «Баленсиаги» и просто снова наденет плащ оверсайз, который никому в постапокалипсис не пришелся в пору, потому что мало людей ростом с Юрия Колокольникова.

