Совсем юная Альма (Флу Фагерли) и живущая мечтами о принце Эльвира (Леа Мирен) вместе с матерью Ребеккой (Ане Даль Торп) приезжают в поместье ее нового мужа (Ральф Карлссон). У хозяина есть дочь Агнес (Теа Софи Лох Несс) — невероятной красоты девушка с золотыми волосами. Внезапно Ребекка остается вдовой с тремя дочерями, а надежда на богатство утекает вместе с оплатой долгов почившего старика. Однако бесконечно страдать не придется: принц Юлиан (Исак Калмрот) объявил бал, куда созвал всех красавиц. В королевстве начинается подготовка к торжеству, и усерднее всех готовится Эльвира. Девушке, которую считают дурнушкой, надо полностью изменить внешность: зубы, нос, талию. Поэтому в ход идут брекеты, иглы и даже ленточные черви. Нет времени страдать от боли. Главный поэт ищет свою невесту!
Эмили Бликфельд — обладательница большого размера ноги — всю жизнь страдала от подбора подходящей обуви. Когда во взрослом возрасте она прочитала оригинальную и зловещую сказку братьев Гримм, то не прониклась чувством к выполняющей указания мачехи, не обласканной любовью сироте. Напротив, она отождествляла себя с сестрами, которым совсем не уделялось внимания.
Так и родилась идея фильма «Гадкая сестра». Ее создательница разрабатывала проект пять лет, заручившись помощью именитых сценаристов и обучаясь ремеслу в процессе. С одной стороны, картина немного опоздала и стала последователем «Субстанции» Корали Фаржа — фильмом, работающим на хайпе боди-хорроров, обличающих патриархальный мир с жестокими требованиями к внешности. С другой — это, кажется, напротив, сыграло на руку дебютантке и ее европейскому фильму («Гадкая сестра» — копродукция пяти стран: Норвегии, Польши, Швеции, Дании и Румынии). После успеха «Субстанции», обласканной критиками и зрителями — даже теми, которые обычно не смотрят ужасов, — востребованность жанра стала еще более заметной.
Разъяренный феминистский боди-хоррор — эдакое продолжение энергичной речи героини Америки Ферреры в фильме «Барби». Вместо слов, проникающих в душу, здесь — плоть, тревожащая желудок, и телеса — сломанные, разлагающиеся, истекающие кровью и извергающие жидкости всех цветов и форм. Жертвой становятся не герои и даже не зрители, а индустрия красоты, навязывающая стандарты внешности всему миру. На втором плане не менее важный противник — мужчины. И как субъекты, требующие изменений для привлечения внимания, и как источник постоянной опасности и напряжения. «Гадкая сестра» проходится по противоположному полу катком, выставляя мужчин похотливыми монстрами, движимыми в первую очередь сексом (иногда деньгами и властью), но никак не использует эту мысль впоследствии. Впрочем, как знать, может, после Дэвида Кроненберга Бликфельд вдохновится Такаси Миикэ и мы увидим сиквел, в котором Эльвира начнет мстить за конкурс послушных невест, отличающийся от обманчивых кинопроб разве что открытостью намерений.
Сказочный костюмированный сеттинг нового переложения истории про Золушку соединяется с электронной музыкой 1970-х и приковывает взгляд. Фильм напоминает страничку на Pinterest поклонницы Джейн Остин, которая вечерами смотрит «Видеодром», «Сканеров» или «Муху». Бодрая картинка отлично играется с высвеченными кадрами из фантазий сводной сестры. А потом резко уходит в сторону «Заводного апельсина», вынуждая особо впечатлительных отводить взгляд от иглы, пришивающей ресницы к нижнему веку целеустремленной девушки.
Молодая Леа Мирен не только подарила главной героине свой внешний вид, но и приковала взгляды зрителей: невероятная игра, смелые сцены, а главное, большие и очень выразительные глаза. Хочется верить, что эта смелая работа положит начало мировой карьере очень талантливой актрисы. Она не играет, но проживает маленькую жизнь по ту сторону экрана. То же справедливо будет сказать и про Ане Даль Торп, сыгравшую властную Ребекку. Через грубый образ в ее исполнении прорывается тревога за будущее.
Другой вопрос — за чье именно будущее переживает новая хозяйка огромного поместья. Одной из ключевых тем фильма становятся отношения между матерью и дочерью. Кроме стандартного переложения собственных нереализованных амбиций, видно, что Ребекка переживает не столько за будущее дочери, сколько за свой достаток и положение в обществе. Намерения женщины особенно ярко раскрываются в финале, когда цель оказывается достигнута, а средства можно выбрасывать на помойку.
«Гадкая сестра» хоть и переворачивает знакомый сюжет и снимает фокус с Золушки, но не отбрасывает Агнес на периферию зрительского внимания. Бликфельд не демонизирует героиню Теа Софьи Лох Несс и не делает из нее антагонистку. Напротив, постановщица показывает глубину Агнес, используя для этого весь потенциал сказки в любой версии. Здесь и платье соткано интересным образом за ночь, а не наколдовано феей, и сама фея совсем не крестная, а, как обсуждается во многих источниках, дух матери.
При этом Золушка теряет свой статус (диснеевской) принцессы и становится обычным человеком, совершающим ошибки. Такой подход привлекает внимание к работе Бликфельд. И пусть порой «Гадкая сестра» прибегает к банальностям (брекеты делают человека страшным), не развивает затронутых тем (демонизацию мужского пола необходимо, вероятно, просто принять) и не всегда выглядит цельно, она отлично работает как извращенная сказка, способная заставить поморщиться даже опытного зрителя.
Бликфельд грамотно перерабатывает первоисточник и эксплуатирует боди-хоррор в ярких шоустопперах, заставляя впечатлительных отворачиваться, а прочих рукоплескать смелости команды.
Полины Николайчук