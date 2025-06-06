Разъяренный феминистский боди-хоррор — эдакое продолжение энергичной речи героини Америки Ферреры в фильме «Барби». Вместо слов, проникающих в душу, здесь — плоть, тревожащая желудок, и телеса — сломанные, разлагающиеся, истекающие кровью и извергающие жидкости всех цветов и форм. Жертвой становятся не герои и даже не зрители, а индустрия красоты, навязывающая стандарты внешности всему миру. На втором плане не менее важный противник — мужчины. И как субъекты, требующие изменений для привлечения внимания, и как источник постоянной опасности и напряжения. «Гадкая сестра» проходится по противоположному полу катком, выставляя мужчин похотливыми монстрами, движимыми в первую очередь сексом (иногда деньгами и властью), но никак не использует эту мысль впоследствии. Впрочем, как знать, может, после Дэвида Кроненберга Бликфельд вдохновится Такаси Миикэ и мы увидим сиквел, в котором Эльвира начнет мстить за конкурс послушных невест, отличающийся от обманчивых кинопроб разве что открытостью намерений.