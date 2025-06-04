Что смотреть в кино: боевик из мира «Джона Уика», хоррор про сестру Золушки и новый Кинг

Если у Фрэнка Дарабонта экранизации книг Стивена Кинга становились все мрачнее и мрачнее («Побег из Шоушенка», «Зеленая миля», «Мгла»), то у Майка Флэнагана, наоборот, все светлее и светлее («Игра Джералда», «Доктор Сон», «Жизнь Чака»). Вообще, «Чак», пожалуй, самая народная киноэкранизация Кинга со времен «Шоушенка» и «Мили», даром что это тоже не хоррор, а экзистенциальная драма, причем рассказанная задом наперед, чтобы интриги ради немного сбить зрителей с толку. Но не беспокойтесь, хоть фильм начинается с третьего акта и заканчивается первым (а во втором выдает невероятный шоустоппер с участием Тома Хиддлстона), в финале все встанет на свои места, потому что если «Жизнь Чака» и майндфак, то нормис-майндфак. Он на пальцах даже дошколятам объяснит, что человек — это космос, а солипсизмФилософская доктрина и позиция, для которой характерна признание собственного индивидуального сознания в качестве единственной и несомненной реальности и отрицанием объективной реальности окружающего мира. Рассматривается как крайняя форма субъективного идеализма. прячется в башенке дома с привидениями. Кто‑то, возможно, увидит в этом вселенскую глубину, но не стоит обманываться: при всех постановочных скиллах, это квазинтеллектуальное, сахарно-сентиментальное и, пожалуй, самое попсовое кино в фильмографии небесталанного хоррормейкера Флэнагана, который пока так и не переплюнул свою «Полуночную мессу». Е.Т.