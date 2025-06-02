8 фильмов, ради которых стоит выбраться в кино в июне

«Дандадан: Злой глаз» — не самостоятельное полнометражное аниме, а первые три серии нового сезона главного на сегодняшний день боевого фэнтези для мальчиков, собранные для большого экрана в честь премьеры. Если вы любите это аниме, то сами побежите в кино, если нет, то нужно предупредить, что к этому моменту оно уже разогналось до такой степени, что от старательно, по-экспрессионистски отрисованных боев может разболеться голова. Каких‑то милых человеческих взаимодействий персонажей вы на этом этапе увидите по минимуму, но если вам нужен поход в кино, наиболее похожий на самую сумасшедшую карусель из парка аттракционов, то это он .