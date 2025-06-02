8 фильмов, ради которых стоит выбраться в кино в июне

«Жизнь Чака»
С 5 июня
Ключ к разгадке будущего конца света находится в судьбе простого американского обывателя по имени Чак (Том Хиддлстон).
Хоррормейкер Майк Флэнаган вдруг берется за жанр сентиментальной гуманитарной фантастики в духе «Доктора Кто» — и, как ни удивительно, преуспевает. Кино «Жизнь Чака» по рассказу Стивена Кинга — нелинейное и с элементами мюзикла — звучит как что‑то совершенно невыносимое, однако Приз зрительских симпатий на фестивале в Торонто означает, что оно способно покорить почти любого. Такие фильмы — одновременно хитросплетенные и эмоционально доходчивые — прописываются в числе всеобщих любимцев на десятилетия вперед, поэтому есть смысл обратить внимание сразу на этапе премьеры.
«Гадкая сестра»
С 5 июня
Чтобы отбить принца у прекрасной сводной сестры, гадкая девушка идет на всевозможные манипуляции с собственным телом — от пластических операций до членовредительства.
«Гадкая сестра» — боди-хоррор, но не в интеллектуальном североамериканском стиле, а в сказочном европейском. Это школа, заданная «Субстанцией»: впечатляющий телесный гротеск здесь призван вбивать как обухом по голове прямолинейную мораль, а не провоцировать на философские или политические размышления. За это, впрочем, зрители полюбят фильм явно больше, чем интеллектуальный некрофильский «Саван» Дэвида Кроненберга, ожидаемый в российском прокате через месяц.
«Балерина»
С 5 июня
Татуированная русская цыганка-балерина, практикующая дзюдо и стрельбу из огнемета (Ана де Армас), дает отпор наемным убийцам из вселенной «Джона Уика».
Спин-офф главной боевиковой франшизы современности (почти) без Киану, но с Аной (как вообще ее карьера свернула сюда?) выглядит не как восхитительная стилизация под кино категории «Б», а реально «бэшно». Указанный в титрах режиссер Лен Уайзман («Крепкий орешек 4.0», ремейк «Вспомнить все»), разумеется, тот еще бездарь и бракодел, но все-таки фанатам яркой боевой хореографии проходить мимо нельзя. Чтобы спасти фильм на пересъемках, продюсерами был выписан худрук всей серии (и гениальный постановщик трюков) Чад Стахелски. Надо думать, балетная тема не могла не соблазнить его на несколько впечатляющих экшн-эпизодов.
«Ровесник»
С 12 июня
Студент обнаруживает семейный видеоархив и монтирует никому не интересное автофикшн-кино о семейных драмах в удивительный фильм-расследование про прорывной стартап из девяностых, созданный его отцом трагической судьбы.
Редкий отечественный дебют, имеющий явный культовый потенциал. Здесь и незаезженная точка зрения (девяностые как светлое время возможностей, а не сумрачное болото), и свежий киноязык (VHS соседствует с тиктоками, а дипфейки с ютубовским мокьюментари образца Лапенко). Кинокритик «Афиши Daily» Евгений Ткачев, смотревший фильм на фестивале, назвал его «большой режиссерской удачей».
«Материалистка»
С 19 июня
Профессиональная сводница (Дакота Джонсон) оказывается не способна сама выбрать между двумя ухажерами — красавчиком-миллионером (Педро Паскаль) и красавчиком попроще (Крис Эванс), с которым встречалась ранее.
Оскаровская номинантка Селин Сон сняла для модной инди-студии A24 по всем признакам стандартный ромком. Если здесь и подразумеваются высокохудожественные претензии, то рассмотреть их будет еще труднее, чем в ее оскаровской мелодраме «Прошлые жизни», где простой как палка сюжет хотя бы обрамлялся размышлениями о национальной идентичности. Такая прямолинейность — необязательно плохо: да, невозможно поверить в любовный треугольник, состоящий из трех красивейших голливудских звезд нашего времени, но и перестать восхищаться так же невозможно.
«Кровавый урожай»
С 19 июня
Злой клоун — маскот фабрики по производству кукурузного сиропа — изощренно убивает местных подростков.
Режиссер Илай Крейг — мастер пародийных хорроров, ранее в своих фильмах высмеивавший «Поворот не туда» и «Омен». На сей раз он взялся за жанр слешера и, кажется, немножко промахнулся: все-таки снятых по угару, перевернутых вверх тормашками и деконструированных метаслешеров нынче снимают больше, чем простых, неироничных. После «Дня благодарения», «Ужасающего» и бесконечных ребутов «Крика» сказать что‑то свежее по теме тяжело. Тем не менее неплохая англоязычная критика «Кровавого урожая» (73% на Rotten Tomatoes после 134 рецензий) сообщает, что кино получилось в целом веселое и выезжающее за счет своей энергичности.
«Дандадан: Злой глаз»
С 19 июня
Школьник-экстрасенс и его подруга-уфолог дают отпор очень злому духу, которого встречают в бане.
«Дандадан: Злой глаз» — не самостоятельное полнометражное аниме, а первые три серии нового сезона главного на сегодняшний день боевого фэнтези для мальчиков, собранные для большого экрана в честь премьеры. Если вы любите это аниме, то сами побежите в кино, если нет, то нужно предупредить, что к этому моменту оно уже разогналось до такой степени, что от старательно, по-экспрессионистски отрисованных боев может разболеться голова. Каких‑то милых человеческих взаимодействий персонажей вы на этом этапе увидите по минимуму, но если вам нужен поход в кино, наиболее похожий на самую сумасшедшую карусель из парка аттракционов, то это он.
«Ритуал»
С 26 июня
Повидавший всякое немецкий священник по имени Теофилус Ризингер (Аль Пачино) и его коллега-салага (Дэн Стивенс) проводят ритуал экзорцизма над деревенской девушкой, про который позже напишет журнал Time и отчасти будет снят голливудский блокбастер. Эрлинг, штат Огайо, 1928 год.
Не обращайте внимания на ссылку на документальную журнальную статью: «Ритуал» — не какой‑то критический ревизионистский взгляд на сомнительные католические практики, а самый стандартный хоррор про экзорцизм, который, кажется, уже никогда не перестанут снимать по штуке в год, несмотря на единогласные плевки критиков. С другой стороны, и перестать смотреть эти фильмы никто не планирует — особенно когда там снимается живая драматическая легенда Аль Пачино и король кэмпа в расцвете сил Дэн Стивенс. Эти двое своим общим талантом строить серьезные щи в самых абсурдных ситуациях и не такое кино могут превратить в безотказное развлечение. См. также: Расселл Кроу и его непреднамеренная экзорцистская франшиза 2023–2024 годов.