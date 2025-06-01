15 главных сериалов лета-2025, на которые не жалко тратить жизнь

«Экстремальный мир» — новое скетч-шоу альтернативной комедийной труппы Million Dollar Extreme, воссоединившейся спустя почти десятилетие. Их первый сериал «Мир во всем мире» канал Adult Swim закрыл вскоре после первой победы Трампа на выборах (в одной из серий был призыв голосовать за будущего президента США). Свои политические предпочтения эти комики не скрывают, и для кого‑то это может быть отталкивающим моментом, однако если хочется узнать, чем сегодня живет глубинная Америка, то лучше, чем они, проводников не сыскать: у этих ребят нет фильтра и нет комплексов, которые заставляют что‑то в реальности приукрашивать. Вишенка на торте — рэперы RiFF RAFF и Bones в качестве специальных музыкальных гостей сезона.