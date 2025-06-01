15 главных сериалов лета-2025, на которые не жалко тратить жизнь

«Отдел нераскрытых дел» («Dept. Q»)
29 мая, Netflix
Британский детектив с уютной завязкой, но психологическим уклоном и готической атмосферой.
После смерти коллеги суперсыщик-мизантроп (Мэттью Гуд) вынужденно собирает команду неудачников, чтобы расследовать самые безнадежные висяки в шотландском подвале. «Отдел нераскрытых дел» — экранизация серии датской беллетристики, которая издавалась в России с подзаголовком «Расследует отдел „Q“» и уже была экранизирована на родине, — в российском прокате эта серия фильмов известна как «Мистериум».
У сериала выдающийся шоураннер и режиссер — двукратный номинант на «Оскар» Скотт Фрэнк, прославившийся «Ходом королевы», а в прошлом году выпустивший весьма недурной нуарный детектив «Месье Спейд». Британские критики передают, что и в этот раз у него вышло убедительное жанровое развлечение.
«Клюшка» («Stick»)
4 июня, Apple TV+
«Новая добрая» комедия в духе «Теда Лассо» и других сериалов от Apple для уравновешенных взрослых людей.
Переживший нервный срыв прямо на поле для гольфа спортсмен (Оуэн Уилсон) возвращается в спорт ради менторства над гольфистом-вундеркиндом.
Создатель сериала — Джейсон Келлер, сценарист оскароносной спортивной драмы «Ford против Ferrari». Но все-таки главный аттракцион здесь — артист Оуэн Уилсон. Он все еще потрясающе талантливый и неординарный актер, сочетающий лопуховую расслабленность и настоящую глубинную меланхолию, — Уилсон и сам когда‑то совершил камбэк после срыва.
«Экстремальный мир» («Extreme Peace»)
18 июня, MDE.tv
Злая, неполиткорректная и неприличная комедия эпохи трампизма.
Мужские типажи современности — темнокожий американец на свидании, строитель во время обеда, пробующий себя в соблазнении айтишник и так далее — демонстрируют пределы безумия и морального разложения в Америке 2020-х.
«Экстремальный мир» — новое скетч-шоу альтернативной комедийной труппы Million Dollar Extreme, воссоединившейся спустя почти десятилетие. Их первый сериал «Мир во всем мире» канал Adult Swim закрыл вскоре после первой победы Трампа на выборах (в одной из серий был призыв голосовать за будущего президента США). Свои политические предпочтения эти комики не скрывают, и для кого‑то это может быть отталкивающим моментом, однако если хочется узнать, чем сегодня живет глубинная Америка, то лучше, чем они, проводников не сыскать: у этих ребят нет фильтра и нет комплексов, которые заставляют что‑то в реальности приукрашивать. Вишенка на торте — рэперы RiFF RAFF и Bones в качестве специальных музыкальных гостей сезона.
«Медведь» («The Bear»), 4-й сезон
25 июня, Hulu
Размашистая мыльная опера о семье, зачем‑то притворяющаяся производственной драмой на кухне ресторана.
После катастрофы в виде одной средней рецензии на жутко популярный ресторан высокой кухни шеф-повару Карми в энный раз приходится собирать свою личную жизнь, семейные отношения и работу из осколков. Ну, по крайней мере, о такой степени драматичности событий говорит саундтрек и монтаж.
Ничего не поменялось: «Медведь» — все еще авторский проект Кристофера Сторера. Более того, четвертый сезон снимался еще несколько лет назад одновременно с третьим, до того, как звезды сериала оказались заняты оскаровскими амбициями, супергеройскими дебютами и собственными потенциальными франшизами. Работа над двойной порцией серий одновременно, прямо скажем, не сработала: предыдущий сезон оказался именно что размазанной на десяток эпизодов увертюрой. Впрочем, надежда, что все лучшие идеи автор припас именно на эти грядущие серии, все еще жива, а в пиковые моменты это, как ни крути, главнейший сериал на современном телевидении.
«Дым» («Smoke»)
27 июня, Apple TV+
Совсем не уютный, а социально осознанный детектив в американском стиле.
Пожарный (Тэрон Эджертон) и сыщица (Джурни Смоллетт) ловят калифорнийского поджигателя. Основано на реальных событиях.
Шоураннер — писатель и сценарист Деннис Лихейн, ранее снявший с тем же Тэроном Эджертоном тру-крайм-миник «Черная птица». Картинка выглядит, как это бывает только у Apple, так дорого, что чуть ли не отвлекает внимание от всего остального.
«Мутно» («Shifty»)
Июнь, BBC iPlayer
Историческая эпопея в форме авторского конспирологического видеоэссе с элементами восхитительного музыкального видео.
Ровно о том, о чем сообщает подзаголовок — «Как жилось в Британии в конце XX века». Секретная формула повседневной жизни раскрывается через прямую речь политиков и обывателей эпохи.
«Мутно» — авторский сериал Адама Кертиса, который взялся за скучную по описанию, зато явно близкую тему. Если в прошлый раз он монтировал кино о России 1990-х, будто о чужой, пускай и досконально изученной, планете, то теперь будет рассказывать историю собственной родины — не только изученную, но и глубоко прочувствованную.
«Песочный человек» («The Sandman»), финальный сезон
3 июля, Netflix
Своего рода краснокнижный зверь: эпическое фэнтези, полное сумасшедшей авторской причуды, которую никакими стриминговыми алгоритмами не нейтрализовать. Когда в следующий раз мы что‑то такое еще увидим?
Вернувший величие после столетнего заточения в плену у сумасшедшего ученого бог снова вынужден вступить в семейные дрязги со своими не менее аристократическими и характерными родственниками-богами.
Никто. «Нетфликс» предпочел скрыть титр с создателями в трейлере, потому что шоураннер и автор оригинальных комиксов Нил Гейман во время работы над вторым сезоном был обвинен в сексуализированном насилии несколькими женщинами. Второй сезон станет для «Песочного человека» финальным, но, как ни удивительно, это решение было принято еще до обвинений — в связи с низким зрительским интересом. Спасибо и на этом — полностью готовую экранизацию геймановских «Сыновей Ананси» Amazon, кажется, и вовсе решил окончательно положить на полку.
«Чересчур» («Too Much»)
10 июля, Netflix
Легкий городской ромком со сложными, психологически достоверными героями.
30-летняя американская ассистентка режиссера (Меган Столтер из «Хитростей») расстается с партнером и решает начать жизнь с нуля в Лондоне, где неожиданно влюбляется в англичанина-музыканта (Уилл Шарп, наш любимый режиссер и звезда «Белого лотоса»).
«Чересчур» — первый автофикшн-сериал великой Лены Данэм со времен эпохального сериала «Девочки» о поиске себя в двадцать с небольшим. В последних сезонах «Девочек» жизнь героини разошлась с жизнью самой Данэм радикальным образом, поэтому от нового сериала, основанного на ее нынешнем счастливом браке (британский инди-музыкант Луис Фелбер даже заявлен соавтором), ожидания самые высочайшие.
«В глуши» («Untamed»)
17 июля, Netflix
Детектив с атмосферой вестерна на фоне жутко живописных американских пейзажей.
В Йосемитском национальном парке происходит жестокое убийство, раскрыть которое призван опытный спецагент (Эрик Бана), лос-анджелесская салага (Лили Сантьяго) и все никак не идущий на пенсию рейнджер (Сэм Нилл).
«В глуши» — второй за год суровый мужской сериал Марка Л.Смита после «Первозданной Америки». Здесь американским духом тоже пахнет, даром что в главных ролях — дуэт австралийца и новозеландца, а в качестве постановщиков заявлены профи британского жанрового телевидения Неса Хардимен («Счастливая долина») и Ник Мерфи («Спаси меня»).
«Путешествие на солнце и обратно»
Июль, Start
Сновидческая ода бандитским девяностым, роман воспитания на фоне сказочных лихих.
Юный сын каталы (Олег Чугунов) переживает первые эксперименты с наркотиками, первые опасные для жизни бандитские мутки и первую влюбленность, ради которой косит от армии и едет в Питер.
Своим авторским сериалом культовейший режиссер нашего времени Роман Михайлов, кажется, готов поставить точку во всей новейшей волне ревизионистского кино о 1990-х. Для этого он не только собрал в одном месте все свои излюбленные приемы и мотивы, но и всех своих постоянных звезд (Марка Эйдельштейна, Марию Мацель, Кирилла Полухина, Федора Лаврова), а также ярких новичков в михайловской киновселенной (например, Льва Зулькарнаева из «Слова пацана»).
«Пойдем в караоке!» («Karaoke Iko!»)
Июль
Бадди-комедия с нетипичным для Голливуда, но типичным для японских комиксов эротическим напряжением.
Между школьником, поющим в хоре, и бандитом-якудзой рождается странная дружба, когда последнему требуются уроки вокала для конкурса караоке, который устраивает босс мафии.
«Пойдем в караоке!» — экранизация манги от культовой комиксистки Ямы Ваямы, работающей для взрослой женской аудитории. За ее плечами не только многие страницы тонких переживаний застенчивых мужчин, но и престижная Культурная премия имени Осаму Тэдзуки. А комикс «Пойдем в караоке!» можно даже найти в российских магазинах.
«Вождь войны» («Chief of War»)
1 августа, Apple TV+
Еще один фантастический зверь: масштабный боевик А-класса на принципиально неадаптированном этнографическом материале.
Гавайский генерал (Джейсон Момоа) периода феодальной раздробленности конца XVIII века сначала участвует в кровавой кампании по объединению островов в одно государство, а потом восстает против первого гавайского короля. Как добавляют авторы пресс-релизов, работающие на корпорацию Apple, его высокая цель — антиколониальная.
Шоуранеры — сам Джейсон Момоа и его постоянный сценарист Томас Па’а Сиббетт («Дикий», «Аквамен и потерянное царство»), оба, разумеется, гавайцы. Момоа — просто самый похожий на ожившую скульптуру голливудский актер своего времени, так что он, конечно, заслужил такой слегка тщеславный проект, посвященный переживаниям о судьбе своей малой родины. Даже если сериал посмотрит меньше людей, чем последние сезоны «Видеть», за щедрость корпорацию Apple можно только похвалить. Однако в будущем подобных широких жестов ждать не стоит: в прошлом году стриминг объявил о сокращениях расходов на контент.
«Платонические отношения» («Platonic»), 2-й сезон
6 августа, Apple TV+
Абсолютно легкий ромком без, собственно, секса или романтики, зато с бесконечным флиртом между двумя очень обаятельными взрослыми друзьями разных полов (Сет Роген и Роуз Бирн).
Спустя несколько лет, но с ощущением будто бы не прошло дня, герои, совсем как в жизни, снова попадут в нелепые приключения вроде неудачной игры в гольф, заканчивающейся фингалом и слезами от смеха.
Шоураннеры — все еще женатая пара Николаса Столлера и Франческа Дельбанко. Столлера вы могли недавно видеть в сериале «Киностудия», где он единственный согласился снимать позорный фильм про маскота напитка «Кул-эйд», ну а для души его герой, видимо, мечтал бы снимать такие вот личные проекты. К счастью, в реальной жизни мечта сбылась.
«Чужой: Земля» («Alien: Earth»)
12 августа, FX/Hulu
Приквел классического сайфай-хоррора, действие которого перенесли из космоса, где «тебя никто не услышит», на Землю.
В центре истории — все еще ужас перед дикой планетой, на которой царят немыслимые опасности, а также одним неуязвимым космическим зверем. Правда, на сей раз эта планета — Земля, а главные герои, космические путешественники (девушка, андроид, солдафоны — все как обычно), терпящие на ней крушение.
Если в чем‑то сомневаетесь, есть смысл довериться шоураннеру. Ноа Хоули, автор «Фарго» и «Легиона» (возможно, самого странного спин-оффа большой франшизы), — настоящий телевизионный автор с уникальным видением. То, что он превзойдет в сериале прошлогодний полнометражный вбоквел, в принципе, можно с чистой совестью гарантировать уже сейчас.
«Шоу о шоу» («The Show About the Show»), финальный сезон
Летом, Gumroad
Некоторые сериалы не просто краснокнижные звери, а практически несовместимые с реальностью феномены природы, которые нам, тем не менее, повезло наблюдать. «Шоу о шоу» Каве Захеди — это саморазрушительная автофикшн-эпопея, веб-сериальные мемуары, которые из‑за излишней откровенности создателя разрушили его семью и отчасти карьеру и в итоге оказались практически невозможными для публичного показа по легальным причинам (последняя платформа, не павшая перед юристами бывшей жены, — универсальный сервис прямых продаж Gumroad).
Каждый предыдущий эпизод «Шоу о шоу» рассказывал о съемках одной серии до этого. Новый сезон — официально третий, а по факту — четвертый, если учитывать сезон, посвященный краудфандинговой компании по финансированию третьего. Так или иначе, речь пойдет о съемках второго сезона, того самого, когда все начало рушиться на глазах. Все слишком сложно? Тогда просто представьте себе личный фильм-катастрофу эпических пропорций.
В нашем интервью Каве сказал: «Если вам не нравятся мои фильмы, значит, вам не понравлюсь и я». Он не просто вписан в титры, его кино — это и есть он сам.
«Фубар», 2-й сезон (12 июня, Netflix)
«Буканьерки», 2-й сезон (18 июня, Apple TV+)
«Позолоченный век», 3-й сезон (22 июня, HBO)
«Железное сердце», ребут «Железного человека» (24 июня, Disney+)
«Декстер: Воскрешение», продолжение (11 июля, Paramount+)
«Основание», 3-й сезон (12 июля, Apple TV+)
«Этим летом я стала красивой», финальный сезон (16 июля, Amazon Prime Video)
«Скрежет металла», 2-й сезон (31 июля, Peacock)
«Кайдзю № 8», 2-й сезон (июль, TV Tokyo)
«Чужестранка: Кровь от крови моей», приквел (8 августа, Starz)