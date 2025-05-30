«Последнее завтра» наступит в этот уик-энд: 3 хоррора от The Weeknd, австралийцев и якутов

Ведущим мотивом фильма становится вода: отец Энди и Пайпер погибает в душе, а дочь Лоры — в бассейне (и это не считая того, что Энди периодически мочится во сне). Заканчивается картина вообще чуть ли не библейским потопом, смывающим грехи. Из других недавних австралийских хорроров таким количеством воды, безумия и религиозных символов мог похвастаться разве что «Серфер» с Николасом Кейджем. Впрочем, Филиппу этого оказывается мало, и они еще разыгрывают карту с Джеймсом БарриШотландский писатель, автор повести «Питер и Венди».. Поскольку пожилую женщину из органов опеки зовут Венди (Салли-Энн Аптон), не составит, в общем, труда догадаться, кому в этой истории уготована роль Питера Пэна и почему жилище Лоры так похоже на Неверленд. По этой же причине братьев Филиппу совершенно не хочется обвинять в том, что они создали слишком удобные условия для развития своего абсурдного сюжета: кому вообще пришло в голову отдать детей невменяемой Лоре? Почему органы опеки и полиция ведут себя как идиоты?