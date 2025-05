«Последнее завтра» наступит в этот уик-энд: 3 хоррора от The Weeknd, австралийцев и якутов

Вслед за альбомом «Hurry Up Tomorrow» у Абеля Тесфайе вышел фильм с таким же названием, образующий сюрреалистический диптих, но по факту являющийся настоящим нарциссическим аттракционом. Если Леди Гага в кино блестяще перевоплощается в других людей, то The Weeknd решил сыграть (вымышленную?) версию себя, а поскольку он чудовищный актер, то вновь, как и в «Кумире», оказывается смешон. Впрочем, теперь есть нюанс. В таком метаконтекстуальном фильме, как «Последнее завтра», отсутствие актерской техники у Абеля Тесфайе оказывается не багом, а фичей. The Weeknd чрезвычайно убедителен в роли зацикленной на себе, мудаковатой, но растерянной звезды, которая переживает жесточайшее ПТСР после разгрома «Кумира».