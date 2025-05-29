Как «Нэчжа побеждает Царя драконов» стал самым кассовым мультфильмом в истории кино

Киножурналистка, экс-редактор «Кинопоиска», бывшая соучредительница сайта KKBBD, мать котов. Перевела на русский книгу «Теория Большого взрыва. Самая полная история создания культового сериала»
«Нэчжа побеждает Царя драконов» стал первым фильмом, собравшим 1 млрд юаней в прокате во время китайского Нового года. За первые 9 дней проката его сборы превысили 6 млрд юаней. Это единственное кино, собравшее 1 млрд долларов в одной стране (общая касса проекта — 2,2 млрд долларов), а также первый не голливудский фильм, собравший миллиард долларов.
Первое слагаемое
Меня попросили найти секрет успеха мультфильма «Нэчжа побеждает Царя драконов». Первым делом я полезла в XiaohongshuПопулярное китайское мобильное приложение, которое сочетает в себе функции социальной сети и платформы для обмена фото и видео. и начала докапываться до своих фолловеров-китайцев в поисках ответа. Удивительно, но все они отвечали примерно одинаково: «Посмотри, и узнаешь». Тогда я начала гуглить 动画片《哪吒2》为何在中国如此受欢迎？и прочитала какое‑то немыслимое количество текстов о том, почему иностранцам может понравиться этот мультфильм. Все равно не то, но я обязательно расскажу об этом.
В англоязычном китайском тиктоке я узнала fun-факт про псевдоним режиссера дилогии. Как оказалось, Цзяоцзы (в переводе «дамплинги», то есть китайские пельмешки) — это псевдоним бывшего фармацевта по имени Ян Юй. Человек с печальным лицом в своих интервью рассказывает, как с детства хотел стать аниматором, как трудно ему все это далось и как мать поддерживала его увлечение, убедив отца, что сын сможет добиться успеха.
После смерти отца Ян Юй больше трех лет жил на крохотную пенсию мамы (около 1000 юаней в месяц). А в 2008 году дебютная анимационная короткометражка Цзяоцзы «Видеть насквозь» («Da, da ge da xi gua») оказалась интересна ряду фестивалей и даже получила премию Берлинале. Сейчас история о двух политиках, которые, не поделив остров, развязывают мировую войну, кажется чуть ли не предсказанием. Военные действия показаны с помощью колоды карт, что добавляет мультфильму привкус «Алисы в Стране чудес», а оставшиеся на крохотном необитаемом острове двое солдат-противников лупцуют друг друга будто в фильме Тарантино. Финальная битва в «Царе драконов» похожа на столкновение бесчисленного количества карт в дебюте Цзяоцзы. Но самое главное, в историю демоненка Нэчжа перекочевала главная мысль из «Видеть насквозь»: люди всегда смогут договориться друг с другом и даже стать друзьями, невзирая на обстоятельства, сделавшие их врагами.
Цзяоцзы в своих интервью не перестает показывать, как он озвучивал всех персонажей, вплоть до малейших всхлипов, чтобы актеры знали, что от них требуется. Он отказался от сотрудничества с западными анимационными студиями, поскольку они не имели ни малейшего представления о китайской мифологии и делали серьезные ошибки. Сам же Цзяоцзы пошел против привычного изображения персонажей. Так, бессмертный Тайи из седого худого старца стал полным жизни пухликом. Вместо привычного для мифологии журавля в качестве благородного скакуна, Тайи получил огромную и очень симпатичную свинку. «Я подумал, что они могли вместе набрать вес», — поясняет режиссер.
Жир защищает Тайи, и потому его спутницей становится свинья. Когда он дарит ее демоненку, та превращается в два огненных колеса, поскольку огонь — стихия Нэчжа. Все детали мультфильма были тщательно продуманы, в первую очередь режиссером, и только потом воплощены многочисленными анимационными студиями в количестве аж 138 штук.
Второе слагаемое
К сожалению, в России не выходил первый мультфильм, а ведь он очень хорош. Вся заваруха начинается из‑за попыток двух бессмертных — Тайи и Шэн Гунбао — укротить жемчужину первозданного хаоса. Пропитавшись негативной энергией, она яростно сопротивляется, и только один из трех небесных владык, Юаньши Тяньцзунь, оказывается способен усмирить взбунтовавшуюся жемчужину.
Юаньши ловит жемчужину в котел мироздания (вы встретите его в сиквеле) и разделяет напополам. Получается аналог красной и синей таблетки в «Матрице» (хотя это в «Матрице» используется китайская мифология), темная и светлая часть. Темную невозможно побороть сразу, а потому она будет уничтожена молнией через три года — такое небесное проклятие накладывает Юаньши. Светлая жемчужина должна перевоплотиться в третьего сына генерала Ли Цзина, начальника заставы Чэньтан. Мальчика следует назвать Нэчжа, а за процессом должен проследить Тайи. Если все пройдет успешно, Тайи займет место в пантеоне бессмертных, где осталось одно место. Конечно, Шэн Гунбао завидует и намерен помешать противнику.
Целых три года вынашивает ребенка несчастная супруга Ли Цзина, а все потому, что Тайи крепко поддал и запоздало явился на землю. День на небесах равен году человеческой жизни, да и вообще божества иначе воспринимают течение времени. Из‑за козней Шэн Гунбао, семья генерала получает в качестве ребенка силу хаоса, тогда как «хорошая» часть достается Царю драконов, заточенному в морской пучине. Для рассказа о Нэчже режиссер пользуется типичными приемами, знакомыми нам по многим диснеевским мультикам. Здесь царствуют анахронизмы — к примеру, Тайи забывает подобрать пароль к лотосу, что содержит обе части жемчужины, а хаос формирует сына генерала Ли под музыку из второго «Терминатора». Таким образом, «Нэчжа» становится ближе к восприятию не только китайского, но и западного зрителя.
При этом анимация запредельно хороша. Буйство красок, тщательно продуманные костюмы, великолепно прорисованные фоны — внешне «Нэчжа» типичный голливудский продукт, но с неповторимым китайским колоритом. Так? Не совсем. Цзяоцзы тщательно снимает эмоции и мимику персонажей с себя и превращает мультяшек в настоящих героев китайского эпоса. Сколько бы времени ни провели американцы в Китае, они не смогут произвести стопроцентно китайский фильм. Для примера посмотрите на голову морского монстра из первой части.
Его зубы слегка вывернуты наружу, что обусловлено формой скульптур китайских бронированных животных. Казалось бы, очень мелкая деталь, но оба фильма изобилуют ими, что приводит нас ко второму слагаемому успеха сиквела — бережному отношению к китайской культуре.
Нэчжа рождается зубастым колобком, разносит половину крепости, пока Тайи не надевает на него особый браслет, укрощающий силу его хаоса. Пока ребенок слаб, его можно уничтожить, но мать бросается на его защиту. Она готова воспитывать и любить дитя, кем бы оно ни было, пусть самим дьяволом. Генерал с Тайи отправляется на небеса, чтобы узнать, как снять проклятие, ведь Нэчжа должен умереть в три года от удара молнии. Во время отсутствия отца мальчик очень быстро растет и внешне становится похож на смесь ВанилопыВанилопа фон Кекс — главная героиня диснеевских мультфильмов «Ральф» и «Ральф против интернета». и «Лабубу», популярной сейчас игрушки компании Pop Mart.
У ребенка густо обведенные черным глаза, будто он вечно не высыпается, задорная и даже в чем‑то жутковатая ухмылка со множеством зубов и энергия типичного непоседы, от которого вы прячете своих детишек. Нэчжа был бы Хеллбоем, существуй у китайцев ад. После того как Нэчжа со скуки разносит половину деревни, ему запрещается покидать дом. С ним играет только мама, поскольку ровесников от мальчика прячут — шутка ли, демон во плоти! Однако окажется, что внутри демоненок совершенно одинок и очень хочет найти друга. Нэчжа быстро усваивает магию на уроках своего наставника Тайи, а также пытается спасти девочку, украденную непутевым морским демоном. Как раз в погоне за монстром Нэчжа и сталкивается с сыном Царя драконов. Аобин — высокий подросток с грустным и миловидным лицом, полная противоположность задире Нэчжа.
Потому что Аобин по сути своей парень добрый, а Нэчжа воспитан хорошими и любящими людьми (что вы на это скажите спорщики про nature versus nurture«Природа против воспитания» с английского.?). И, в конце концов, они просто одинокие мальчишки, каждому из которых так был нужен настоящий друг. В финале первого фильма побеждает дружба, ведь Нэчжа и Аобин, как две части единого целого, инь и ян созданы, чтобы дополнять друг друга. «Нэчжа» преподносит зрителю свою бесхитростную мораль в невероятно красивой обертке. Детей надо любить, друг в беде не бросит, мудрый (пусть и пьющий) наставник всегда найдет выход. Мы помним еще одну историю, в которой ребенок демона вырос в простой семье и не разрушил Землю, как планировалось. «Благие знамения» (или, как их еще называют, «Добрые предзнаменования») Терри Пратчетта и Нила Геймана как раз про это.
Третье слагаемое
По данным Variety, к концу 2019 года в Китае насчитывалось 69 787 экранов, что на 9708 больше, чем в 2018-м. За год было продано 1,7 млрд билетов, и тройка лидеров китайского проката выглядела так: «Мстители: Финал» (607 млн долларов), «Блуждающая Земля» (668,7 млн долларов) и «Нэчжа» (714,8 млн долларов). Согласно самой влиятельной газете Китая «Жэньминь-жибао», киноиндустрия страны переживала золотой век. Режиссер с никнеймом Пельмешек изо всех сил пытался сдержать гордыню, чтобы не ударить в грязь лицом со вторым фильмом. «Потому что гордыня расслабляет нас, — говорит он. — Мы больше не трудимся в поте лица».
«Нэчжа побеждает Царя драконов» начинается там же, где закончился первый фильм. Друзья победили молнию, но чуть не погибли. Благодаря стараниям Тайи, они всего лишь развоплотились, утратили тела. Теперь Тайи пытается возродить лотос, в котором находились части жемчужины хаоса, чтобы заново вырастить парням земную оболочку. В мир возвращается только Нэчжа, а чтобы Аобин тоже обрел плоть, необходимо пройти три испытания в школе толкователей истины. В случае успеха ее верховный мастер, бессмертный Улян, восстановит священный лотос. Тайи решает схитрить и представить Нэчжу как сына «хорошей» части жемчужины. Для этого Нэчжа вынужден делить свое тело с духом Аобина, а чтобы глушить всплески энергии, он выпивает таблетку и отрубается. Когда телом управляет Аобин, лицо мальчика становится совсем другим.
Тем временем в глубинах океана клан драконов плетет заговор. Царица драконов Западных морей вместе с Царями драконов Южных и Северных морей подбивают Великого царя драконов Восточных морей отомстить за сына. На заставу Чэньтан, где якобы погиб Аобин, обрушиваются орды морских чудищ, льется лава и, кажется, у родителей Нэчжи нет ни единого шанса противостоять такому натиску. Кроме того, мальчик проходит испытания и понятия не имеет, какой ужас творится дома.
Четвертое слагаемое
«Нэчжа-2» изобилует новыми персонажами и сюжетными линиями, и, лавируя между мирами, может запутать зрителя, уткнувшегося в смартфон — только так можно решить, что сюжет фильма слишком сложен. На самом же деле мириады спецэффектов скрывают под собой очередную простую историю. Любовь родителей формирует ребенка, разговоры об избранности — лишь часть большого обмана. «Старый путь лжив, я проложу свой, а если старый мир будет против, я изменю его», — восклицает Нэчжа, едва ли не повторяя слова Ленина про другой путь. Зрителю уже давно понятно, что под маской смешного мальчугана скрывается сам Китай, непонятый людьми всего мира и принимаемый за монстра. Но Китай уже давно изменился. Это продвинутая страна, готовая выдать мультфильм со спецэффектами, способными подвинуть Голливуд.
Мао Цяохуэй — научный сотрудник Института этнической литературы Китайской академии общественных наук — считает, что история Нэчжи в новых мультфильмах отличается от привычных экранизаций предыдущих поколений: «У людей каждой эпохи была своя собственная версия Нэчжи. Возможно, в этом и заключается очарование нашей традиционной китайской мифологии и народной культуры. Потому что народная культура нестатична. Напротив, она обладает способностью к самообновлению, чтобы адаптироваться к эстетическим и социальным потребностям времени».
Основная идея сиквела связана с необходимостью пристальнее вглядываться в старинные устои, а также принимать инаковость и видеть хорошее даже в плохом. Детей надо любить, но при этом вовремя отпускать. Злодей может раскрыться с неожиданной стороны, ведь в этой истории нет двухмерных персонажей. Пока Нэчжа, ухмыляясь, шествует по миру, его режиссер уже трудится над третьим фильмом и с февраля 2025-го не дает интервью.
Кстати, продажа мерча по второму «Нэчже» бьет рекорды в Китае. Самое сложное, конечно, — решить, какую фигурку хочется купить. Нэчжа большую часть первого и второго фильма проводит в виде ребенка, но периодически превращается в красивого серьезного юношу. Видимо, надо брать обе.