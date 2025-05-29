Как «Нэчжа побеждает Царя драконов» стал самым кассовым мультфильмом в истории кино

Потому что Аобин по сути своей парень добрый, а Нэчжа воспитан хорошими и любящими людьми (что вы на это скажите спорщики про nature versus nurture«Природа против воспитания» с английского.?). И, в конце концов, они просто одинокие мальчишки, каждому из которых так был нужен настоящий друг. В финале первого фильма побеждает дружба, ведь Нэчжа и Аобин, как две части единого целого, инь и ян созданы, чтобы дополнять друг друга. «Нэчжа» преподносит зрителю свою бесхитростную мораль в невероятно красивой обертке. Детей надо любить, друг в беде не бросит, мудрый (пусть и пьющий) наставник всегда найдет выход. Мы помним еще одну историю, в которой ребенок демона вырос в простой семье и не разрушил Землю, как планировалось. «Благие знамения» (или, как их еще называют, «Добрые предзнаменования») Терри Пратчетта и Нила Геймана как раз про это.