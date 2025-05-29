Что смотреть в кино: кассовое чудо «Нэчжа» и хорроры на уик-энд (один с The Weeknd!)

«Нэчжа побеждает Царя драконов»
С 29 мая
Мальчик-демон Нэчжа и сын Царя драконов Аобин в результате событий прошлой части теряют тела. Но не все так страшно: наставник, бессмертный Тайи, знает, как восстановить их оболочки. Вот только во время ритуала на родную заставу героев нападает армия клана драконов — и Аобин остается без тела. Нэчжа приходится отправиться в квест, чтобы вернуть другу его физическое воплощение. Самая любопытная премьера недели — очень красивый мультфильм, собравший за счет родного китайского проката 2 миллиарда долларов. Тот самый случай, когда слово «суперхит» кажется каким‑то мелковатым — и потому очень интересно, что же такого нашли китайцы в этом анимационном фэнтези. Но вы учтите, что это сиквел, а первая часть в России ни в каком виде не выходила. В.Г.
«Кукушка»
С 29 мая
У нас есть «Носферату» дома. Снятый почти без слов, в стилистике немецкого киноэкспрессионизма, с заразительным неофитским азартом, выдающийся якутский хоррор про неупокоенную девушку, простого парня и собирателя душ. Имеются также отсылки к Тарковскому и трем ярко горящим буквам классики советского фильма ужасов — «Вию». Е.Т.
«Верни ее из мертвых»
С 29 мая
Второй фильм хоррор-дуэта Майкла и Дэнни Филиппу после их расхваленного дебюта — спиритического фильма ужасов, вышедшего в российский прокат под названием «Два, три, демон, приди!». Как минимум критикам «Верни ее из мертвых» тоже понравился: сейчас у него 91% положительных отзывов на Rotten Tomatoes. По сюжету оставшиеся без родителей брат и сестра переезжают к своей приемной матери (Салли Хокинс). Женщина когда‑то потеряла дочь, и, кажется, планы на детей у нее совсем не добрые. В.Г.
«Последнее завтра»
С 29 мая
Страдающий от бессонницы музыкант встречает на концерте таинственную незнакомку. Вторая попытка певца The Weeknd зайти на территорию кино после заклеванного всеми сериала «Кумир». Судя по всему, даже еще более катастрофическая, чем предыдущая: критики фильм испепелили, а в прокате он со страшным треском провалился. Однако «Последнее завтра» все равно вызывает любопытство. Хотя бы потому, что снял фильм интересный режиссер Трей Эдвард Шульц («Оно приходит ночью», «Волны»), а вместе с The Weeknd в нем сыграли Дженна Ортега и Барри Кеоган. В.Г.
«Джейн Остин испортила мне жизнь»
С 29 мая
Сотрудница парижского антикварного магазина (Камилла Разерфорд), начитавшись романов Джейн Остин, мечтает найти любовь и стать писательницей. Поездка в английскую писательскую резиденцию подкидывает ей шанс и на то и на другое. Тепло принятый критиками (87% одобрения на Rotten Tomatoes) французский ромком постановщицы и сценаристки Лауры Пиани, уже в названии выдающий источник вдохновения. Будет ли в фильме любовный треугольник? Спрашиваете! В.Г.
«Новый Берлин»
3 июня, в центре «Зотов» (Москва)
Алексей Федорченко продолжает снимать мистификации, благодаря которым он когда‑то и прославился. «Новый Берлин» состоит из двух частей, которые отражаются друг в друге, как в зеркале. Первая и лучшая новелла называется «Тайна пятисот пропавших девственниц». В ней рассказывается о том, как возрастной студент разбежкинской Школы документального кино Виктор Шауфлер (Сергей Колесов) вместе со своей юной дочерью Бертой (Дарья Коныжева) отправился в Колумбию на поиски пропавшей еще в середине XX века немецкой тетушки, которую тоже звали Берта. Это захватывающая и дикая смесь конспирологического детектива и семейной драмы. Отец ни на шаг не отпускает от себя дочь, но, ища одну Берту, он рискует потерять другую.
Вторая новелла — фильм «Енотовый город», сценарий к которому был написан еще в 2008 году. Это тоже конспирологическая история, на сей раз про тайную базу нацистов в Антарктиде, где поклоняются енотам — и где оказалась та самая пропавшая тетушка Берта. Глумление над фашизмом — дело благородное, однако Федорченко часто заносит в откровенный треш, когда уже непонятно, плакать или смеяться. Хотя надо признать, что пародия на «Нибелунгов» Фрица Ланга получилась до неприличия веселой. Е.Т.
«Магазинные воришки»
30 мая, в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» (Москва)
Очень бедная семья, промышляющая мелким воровством, однажды находит маленькую и замерзшую девочку со следами побоев. Ребенка оставляют себе, что приводит к роковым последствиям. Один из самых известных фильмов плодовитого экспортного японца Хирокадзу Корээды, с которым он выиграл «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах. Поначалу «Магазинные воришки» кажутся добродушной драмой о крепости семейных уз, однако ближе к финалу фильм вырывает ковер из‑под ног зрителя, оборачиваясь куда более жестким и умным кино. В.Г.
«Драйв»
30 мая, в кинотеатре «Родина» (Санкт-Петербург)
Немногословный водитель (Райан Гослинг), зарабатывающий на хлеб каскадерскими трюками и услугами перевозчика для грабителей, проникается симпатией к привлекательной соседке (Кэри Маллиган) с сыном и встревает в опасную криминальную авантюру. Гипнотический неонуар, с которым Виндинг Рефн выиграл приз за режиссуру в Каннах, окончательно закрепивший за постановщиком статус культового режиссера. Кроме того, это еще и самая знаковая роль Гослинга, сама по себе превратившаяся в мем. Да не умер он в конце «Драйва»! В.Г.
«Ненависть»
29 мая, в кинотеатре «Аврора» (Санкт-Петербург); 30 мая в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» (Москва); летом в ограниченном прокате
Один день из жизни обитателей парижского гетто, находящегося на пороховой бочке из‑за расового и классового неравенства. Первый и главный фильм Матье Кассовица, с которым он взял приз за режиссуру на Каннском кинофестивале и превратил в звезду молодого Венсана Касселя. Нервное, пульсирующее и, увы, все еще актуальное кино о злых улицах и рассерженной молодежи. В.Г.