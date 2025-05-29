Что смотреть в кино: кассовое чудо «Нэчжа» и хорроры на уик-энд (один с The Weeknd!)

Мальчик-демон Нэчжа и сын Царя драконов Аобин в результате событий прошлой части теряют тела. Но не все так страшно: наставник, бессмертный Тайи, знает, как восстановить их оболочки. Вот только во время ритуала на родную заставу героев нападает армия клана драконов — и Аобин остается без тела. Нэчжа приходится отправиться в квест, чтобы вернуть другу его физическое воплощение. Самая любопытная премьера недели — очень красивый мультфильм, собравший за счет родного китайского проката 2 миллиарда долларов. Тот самый случай, когда слово «суперхит» кажется каким‑то мелковатым — и потому очень интересно, что же такого нашли китайцы в этом анимационном фэнтези. Но вы учтите, что это сиквел, а первая часть в России ни в каком виде не выходила. В.Г.