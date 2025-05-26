Итоги Канн-2025 и 13 фестивальных премьер, которые покажут в России

Итоги 78-го Каннского кинофестиваля

«Кина не будет. Электричество кончилось» — под таким девизом в нынешнем году прошло закрытие фестиваля в Каннах, где в последний день отрубили свет. Это породило волну мемов и шуточных эсхатологических настроений — впрочем, не все из них были саркастические. Кто‑то еще на экваторе фестиваля сетовал, что «награды вручать некому», а «2025-й — явно худший год в истории кино». Однако фестивальное движение, сколько мы себя помним, находится в кризисе, а награды все-таки нашлось кому вручить — и не только назло злопыхателям.

Так, главную награду — «Золотую пальмовую ветвь» — получила переходящая в триллер драма «Простая случайность» иранского диссидента Джафара Панахи, в которой бывший заключенный встречает своего мучителя, как в «Смерти и деве». Или это не его мучитель? Политическое кино всегда обладает большим весом, чем подчеркнуто мелкобуржуазное, но не приходится сомневаться в том, что Панахи — обладателя венецианского «Золотого льва» и берлинского «Золотого медведя» — наградили не только за острое высказывание, но и за режиссерские скиллы. Кстати, Панахи всего лишь третий в истории кинематографист, который стал лауреатом сразу трех ведущих фестивалей. Этим раньше могли похвастаться только Микеланджело Антониони и Роберт Олтман.

Второй по значимости приз — Гран-при — отошел семейной драме «Сентиментальная ценность» Йоакима Триера, дальнего родственника Ларса фон Триера. Этот фильм как раз подчеркнуто мелкобуржуазный, завязанный на том, что отец-кинорежиссер — горе в семье. Однако критики утверждают, что это лучшая работа норвежца на сегодняшний день и вообще на протяжении всего смотра именно его картина считалась фаворитом основного конкурса.

Приз жюри в свою очередь разделили между собой сразу две в равной степени экспериментальные ленты : «Звук падения» Маши Шилински про несколько поколений женщин на немецкой ферме и «Сират» Оливера Лакса про вышедшую из‑под контроля рейв-вечеринку и конец света.

Лучшая режиссура и мужская роль ушли Клеберу Мендосе Филью и Вагнеру Море — создателям фильма «Тайный агент», представляющему собой умную деконструкцию семидесятнического шпионского триллера. Также фильм наградила ФИПРЕССИ, Международная федерация кинопрессы, что выглядит довольно символично, ведь Филью — бывший кинокритик.

Лучший сценарий — у братьев Дарденн за, как обычно водится у этих режиссеров, неореалистическую драму «Молодые матери». А спецприз жюри достался фантастическому альманаху «Воскрешение» Би Ганя — одной из самых радикальных картин фестиваля. Так что, насколько можно судить, в Каннах в этом году победила синефилия. Но разве это плохо?

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