13 лучших фильмов Каннского кинофестиваля 2025 года

Выбор Дениса Виленкина

1. «Незнакомец из Большой арки» («L’inconnu de la grande arche»), реж. Стефан Демустье

1983 год, Париж. Йохан Отто фон Шпрекельсон (Клас Банг) — профессор архитектуры из Дании — выигрывает конкурс на лучший памятник района Дефанс, инициированный президентом Франсуа Миттераном (Мишель Фо). Шпрекельсон, построивший три церкви и один дом, такого поворота явно не ожидал, поэтому радостное известие застает его посреди датской глуши. К вопросу постройки архитектор подходит с любовью и удивительным чутьем, убеждая Миттерана, что для воздвигаемой им «Гранд-Арк» необходим особый сицилийский мрамор, дающий особенное розовое свечение от попадающих на него лучей солнца. Миттеран во всем поддерживает архитектора, пока не покидает пост президента.

Стефан Демустье — один из ведущих режиссеров французского кино, который год от к году набирает обороты. В 2024-м на экраны вышла его мощная психологическая драма «Борго», а актриса Афсиа Эрзи (чья режиссерская работа «Младшая Дерньер» участвовал в этом году в основном конкурсе Канн) получила «Сезар» за лучшую женскую роль в этой картине. «Незнакомец» же попал в секцию «Особого взгляда», а не в основной конкурс, кажется, по одной забавной причине — скорее всего, директор фестиваля Тьерри Фремо захотел избежать прямой переклички с венецианским «Бруталистом» Брейди Корбета, потому что картина Демустье, по сути, и есть «Бруталист» по-французски.

Клас Банг в роли человека, одержимого делом всей своей жизни, также по-хорошему маниакален, как и Ласло Тот в исполнении Эдриана Броуди. Он тоже проносит свет художественной мысли через десяток инстанций, препонов и чужих взглядов на архитектурный проект. Вообще одной из центральных тем фестиваля стал несгибаемый дух автора перед призраком рефлексии, который звучит и в «Сентиментальной ценности» Йоакима Триера, и в «Да» Надава Лапида, и в «Новой волне» Ричарда Ликлейтера. Но именно Демустье нашел самую верную интонацию, которую сохранил до самой развязки, оставив зрителей с одним из самых грандиозных финалов в кино за последние годы. Главный фильм фестиваля и лучший фильм 2025 года so far.

2. «Торт для президента» («The President’s Cake»), реж. Хасан Хади «Золотая камера» (лучший дебют)

Ирак 1990-х. Девятилетней Ламии (Банин Ахмад Найеф) выпадет честь приготовить торт ко дню рождения Саддама Хуссейна. Это мероприятие — безумная традиция, поскольку все прекрасно понимают, что никого торта Хуссейн не увидит, но неповиновение может повлечь наказание. Так Ламия отправляется в один большой квест за продуктами для торта, все сильнее погружаясь в абсурдистский ландшафт окружающей жизни.

Пожалуй, Caméra d’or, она же «Золотая камера» (приз, который на Каннском кинофестивале вручают за лучшую дебютную картину) в руках режиссера Хассана Хади — самое лучшее наградное решение жюри. «Торт для президента» — первый сделанный внутри страны иракский фильм, переосмысляющий историю правления Саддама. Режиссура Хади впечатляет масштабом, точностью к деталям и умением работать с детьми-актерами. Помимо этого, Хади, очевидно синефил, для которого оммаж красному шарику Альбера Ламориса и Хоу Сяосяня не менее важен, чем впечатляющие голливудские сцены массовых народных шествий. Голливудское, впрочем, в «Торте» не форма речи — в исполнительных продюсерах фильма значатся Крис Коламбус и Мариель Хеллер.

3. «Сентиментальная ценность» («Affeksjonsverdi»), реж. Йоаким Триер Гран-при жюри

Густав Борг (Стеллан Скарсгорд) — заслуженный режиссер европейского арт-кино, давно не снимал и все чаще грустно смотрит вдаль, посещая собственные ретроспективы. На один из таких показов приходит голливудская артистка Рейчел Кемп (Эль Фэннинг), которой Борг впоследствии предлагает главную роль в своей новой картине. Режиссер, правда, умалчивает, что эту роль он уже предлагал дочери — театральной актрисе Норе (Рената Реинсве). Но та отказалась, оставив отца мучаться от осознания сентиментальности значения, которое могло воплотиться на экране: дочь Борга играет дочь Борга.

Талантливый молодой автор Йоаким Триер уже почти 20 лет ходит в «талантливых и молодых авторах», у которого вот-вот должен выйти фильм, способный разделить его карьеру на до и после. Для кого этим фильмом стал размашистый «Худший человек на свете», но для всех остальных им точно будет «Сентиментальная ценность», которую хочется перевести скорее как «Сентиментальное значение». Поскольку именно значение, вес воспоминания, работает механизмом запуска сюжета, его не стоит недооценивать. Триер укротил свою многословность и многообразность, объединил умение посмеиваться над уютной банальностью существования и стремление к красоте жизни.

Еще никогда прежде режиссер не был настолько похож даже не на Бергмана (хоть сравнение, совершенно справедливое, напрашивающиеся само по себе), а на своего дальнего родственника Ларса фон Триера. Поскольку «Сентиментальная ценность» — это такая «Меланхолия» нового десятилетия; попытка (само)терапии, противостоящая апокалипсису: личному, отношенческому и вселенскому. И, конечно, у Триера буквально украли «Золотую пальмовую ветвь,» выдав ее по сумме заслуг, гражданских и художественных, Джафару Панахи. А Гран-при жюри — это победа без победы, которую точно оценил бы выдуманный Триером режиссер Густав Борг. Меланхолия чистой воды.

4. «Да» («Ken»), реж. Надав Лапид

Йод (Ариель Бронз) — музыкант, его жена Жасмин (Эфрат Дор) — танцовщица. Пара пытается не рехнуться в Тель-Авиве после трагедии 7 октября и сводит концы с концами, зарабатывая на перфомансах, сексе и смежных услугах. Но однажды Йоду предлагают написать новый национальный гимн и его жизнь из кошмара превращается в кромешный ужас.

«Да» Надава Лапида — самый провокативный фильм 78-го Каннского кифестиваля. Тот самый «каннский фильм», как имя нарицательное, где шок-контент сменяется зажигательной поп-музыкой, а диалоги о значительности человеческой жизни в пределах государства — ее полной девальвацией в глазах окружающих. Лапид вновь снимает и монтирует неописуемые пируэты камеры, как в «Колене Ахед». Вновь сталкивает лбами всех (кого можно и нельзя себе представить), как в «Синонимах». Но именно с «Да», своим самым громоздким (два с половиной часа) и спорным (идеологические вопросы будут у всех сторон баррикад) фильмом Лапиду, автору-придумщику, буквально на ходу, из воздуха (в фильме есть сцены, которые могли быть эпизодами из лент Каракса, Гондри, Корина и ЛаБрюса) удается создать объект дадаистского искусства, где «да» — манифест-мантра-аффирмация принятия безумного свихнувшегося мира, который кто‑то пнул, как футбольный мяч, катиться в неизвестность.

5. «Магеллан» («Magalhães»), реж. Лав Диас

XVI век. Португальский путешественник Фернан Магеллан (Гаэль Гарсия Берналь) уходит в кругосветное мореплавание к берегам Южной Азии, оставив в Португалии жену Беатрис (Анжела Азеведу), собственное умиротворение, человечность и благородство.

По слухам, у «Магеллана» Лав Диаса есть восьмичасовая версия, а каннская версия для программы «Cannes premiere» — лишь монтажный вариант. Кино иллюстрирует два больших мореплавания: поход Магеллана в Малакку и вояж на Острова пряностей, заканчивающийся на Филиппинах. Фильм Лав Диаса — настоящий приключенческий слоубернер для тех, кто действительно понимает в слоубернерах. Гневные вспышки мореплавателя тонут в звуках дикой природы, его тоска по супруге стягивает тугими корабельными тросами, племенные обряды вводят в забвение. Диас гипнотизирует, а от Гаэля Гарсии Берналя просто не оторваться ни на фирменных общих планах режиссера, ни на редких средних. И, заходя на территорию португальской истории, Диас оказывается в угодьях португальского кино. Еще никогда филиппинец не был так близок к Мануэлю ди Оливейре.

Выбор Анны Стрельчук

1. «Умри, моя любовь» («Die, My Love»), реж. Линн Рамзи

В своей пятой полнометражной картине Рамзи исследует тему угасания любви в браке после рождения ребенка. Грейс (Дженнифер Лоуренс) и Джексон (Роберт Паттинсон) — молодожены, «занимающиеся сексом как кролики», переезжают в загородный дом, доставшийся Джексону от дяди и расположенный рядом с жилищем его матери Пэм (Сисси Спейсек). Грейс — писательница, однако после рождения ребенка она испытывает экзистенциальный кризис и теряет мотивацию к работе.

Это, безусловно, одна из сильнейших ролей Дженнифер Лоуренс за последние годы. Она танцует, ползает, дерется, кричит, стреляет — и делает это с такой внутренней яростью и уязвимостью, что буквально прожигает экран. Саркастичное, гнетущее, тревожное, зловещее, возбужденное и будоражащее сознание кино. «Умри, моя любовь» — это сказка наоборот. В центре не ведьма, а колдунья, есть волшебный лес и его обитатели (к примеру, фигура случайно возникающей лошади), и никакого «…и жили они долго и счастливо». Только одиночество, только свобода.

«Умри, моя любовь» куплена в Россию прокатной компанией «Про:взгляд» и выйдет осенью 2025 года.

2. «Положи душу на ладонь и иди» («Put Your Soul on Your Hand and Walk»), реж. Сепиде Фарси

25-летняя фотографка Фатма Хассона, живущая в изоляции в Газе и мечтающая увидеть мир, узнала, что фильм с ней взяли на Каннский фестиваль, — и вскоре после этого была убита. Это не фильм. Это наша с вами реальность.

Показанная в параллельной секции ACID документальная работа иранской режиссерки Сапиде Фарси — гораздо больше, чем просто кино. Форма несовершенна и при этом безупречна: диалоги между двумя девушками мы наблюдаем на экране телефона, снятого на камеру (не посредством записи экрана, а вручную), причем авторка намеренно оставляет шероховатости звука и изображения, пыльный экран айфона, несовершенство света, превращающей лицо ее собеседницы в импрессионистскую картину, долгие и мучительные секунды, когда связь прерывается и не работает интернет. Все это нужно, чтобы поймать реальность как таковую. В сегодняшней Газе нет стабильного интернета, нет еды, ни воды, ни нормальной связи с внешним миром. В речи Фатмы мы слышим, насколько все эти ужасы — в том числе смерти, убийства и геноцид — воспринимаются в ее мире как норма, как повседневность.

Фатма Хассона, живя в таких условиях, не боялась ничего. «Положи душу на ладонь и иди» — урок бесстрашия, силы духа и радости жизни вопреки несправедливости и страданиям. Героиня потеряла 13 членов своей семьи в ходе геноцида, а затем сама была убита израильской армией, которая целенаправленно уничтожила ее дом.

Чтобы сопротивляться войне и жестокости, Фатма использовала искусство, фотографию, поэзию, воображение. Она читает в фильме свои стихи и показывает фото. Поэтический док ткется из встреч двух экстраординарных женщин, которые, вопреки всем разделяющим их государственным границам, формируют подлинную сестринскую связь. Забота, взаимное уважение, нежность, любовь — все эти чувства проходят сквозь это ценное кинематографическое свидетельство свободы, храбрости, упорства. Свидетельство, за которое Фатма Хассона заплатила собственной жизнью.

3. «Сират» («Sirat»), реж. Оливер Лакс Приз жюри

Как выглядит лучший бэд-трип в вашей жизни? На этот вопрос отвечает «Сират» — новый фильм Оливера Лакса («И придет огонь»), конкурсный любимец всех зумеров и миллениалов. «Сират» — роуд-муви в марокканской пустыне с фактурой «Безумного Макса», который вас точно удивит. Если предыдущая работа режиссера неспешно повествовала о бывшем поджигателе, только вышедшем из тюрьмы, то эта история о поиске таинственно пропавшей на рейве сестры и дочери неспешно разгоняется, в конце концов достигая кульминации — и оборачиваясь смысловым и сенсорным взрывом. Это тот случай, когда лучше один раз увидеть и прожить этот фильм, раствориться в нем, чем сто раз услышать или прочитать.

4. «Воскрешение» («Kuang ye shi dai»), реж. Би Гань Спецприз жюри

Китайский режиссер с уникальным видением Би Гань после успеха нуара «Долгий день уходит в ночь» — сама Кейт Бланшетт признавалась к ней в любви — вернулся на Круазетт с масштабной философско-синефильской панорамой о потере идентичности, единстве и неделимости бытия, а также пантеизме, где вместо Бога — кино. По Ганю, весь мир — кино, и люди в нем — актеры, зрители и режиссеры. Действие «Воскрешения» разворачивается посреди постапокалипсиса, где женщина, пережившая операцию на мозге, рассказывает истории спящему андроиду — и с каждым рассказом он постепенно оживает, а она все больше теряется между реальностью и иллюзией.

Здесь, как и в вышеупомянутой работе Би Ганя с ее знаменитым часовым 3D-планом без склеек, зритель переживает настоящую трансцендентальную медитацию (в духе Дэвида Линча), сновидение наяву: неоновая палитра, гипнотическая атмосфера, замедленные движения камеры. Стираются границы между временем, памятью и сном. Спящий андроид — китайский Носферату, постепенно оживляющий сознание: зрение, слух, обоняние, осязание, интеллект и дух. «Воскрешение» — магическое странствие на край ночи, полное аллюзий: от «Выхода рабочих с фабрики в Лионе» Люмьеров и немого кино Луи Деллюка до «Внутренней империи» Линча и «Облачного атласа» Вачовски.

Фильм Би Ганя напоминает известную притчу Чжуан-цзы о том, как ему однажды приснилось, что он был бабочкой. А проснувшись, философ не мог понять: это Чжуан-цзы снилось, что он был бабочкой, или бабочке снится, что она Чжуан-цзы.

5. «Простая случайность» («Yek tasadef sadeh»), реж. Джафар Панахи «Золотая пальмовая ветвь»

Еще один фильм, действие которого разворачивается в пустыне, — «Простая случайность» Джафара Панахи. Иранец исследует иллюзорность причинно-следственных связей и отвергает идею всевидящего, милосердного Бога. Визуальные и философские отголоски «В ожидании Годо» Беккета здесь неслучайны: герои блуждают в пустом абсурдном мире, где нет великого замысла — все просто происходит. «Простая случайность» отличается от привычно шутливого, дерзкого, автобиографичного кинематографа Панахи: здесь он уходит от «эпического театра»Театральный метод драматурга и режиссера Бертольта Брехта, задействующий включение в спектакль самого автора, принцип «дистанцирования», позволяющий актеру выразить свое отношение к персонажу и разрушение «четвертой стены», отделяющей сцену от зрительного зала. Брехта в интерпретации Альтюссера к театру абсурда и Беккету.

Открывающая сцена задает тон: семья едет по ночной дороге, отец отвлекается и сбивает собаку. «Так решил Аллах», — говорит мать. «Папа убил собаку, при чем тут Аллах?» — удивляется дочь. Это случайное событие запускает цепочку моральных выборов, превращая фильм в социальный триллер. Панахи показывает: даже если причинные связи существуют, их смысл — в наших руках. Простая случайность — это совершенное событие, генезис смысла, который можно найти даже в трагедии.

В «Логике смысла» Жиль Делёз ссылается на поэта и писателя Жо Боске как на фигуру, чье творчество и существование само стало своего рода иллюстрацией зарождения смысла в языке. Боске, парализованный с юности в результате Первой мировой войны, жил в полном уединении и превратил боль в отправную точку для поэзии. Делёз видит в нем пример того, как тело, измученное страданием, может стать источником смысла, образованного физической болью, а также высказывания на бестелесном языке. По Делёзу, поверхностность языка и глубина телесного находятся в постоянной напряженной связи.

Парадокс смысла в том, что он рождается из не-события — произошло нечто, что нельзя ни выразить, ни объяснить. И творческий акт — идеальное пространство для этого выражения невыразимого. Генезис смысла — в утверждении жизни как таковой вопреки страданию. В том, чтобы быть достойным того, что с тобой происходит. Как и у Делёза, для Панахи производство смысла в искусстве — прибежище в хаотичном мире, главный акт сопротивления и радости, место ответственности и свободы.

Несмотря на очень важный для фильма философский слой, «Простая случайность» — еще и самый жанровый, хоть и неизмеримо далекий от голливудских блокбастеров или психологических триллеров, фильм режиссера. Приятно, что иранец не останавливается на достигнутом и экспериментирует — с методом, формой и аудиторией, к которой обращается фильм.

6. «Прости, детка» («Sorry, Baby»), реж. Ева Виктор

Новый фильм студии A24 из программы «Двухнедельник режиссеров». Его главная героиня: Агнес (играет ее режиссерка фильма Ева Виктор) — преподавательница литературы. Умная, ранимая, скромная, задумчивая, немного бестолковая, но именно в этой обезоруживающей неловкости — невероятно обаятельная. Будучи блистательной студенткой, но в то же время довольно неопытной в романтических и сексуальных отношениях, она становится жертвой сексуализированного насилия со стороны научного руководителя. Эта трагедия разделяет ее жизнь на «до» и «после», однако фильм с великой нежностью и вниманием доносит до зрителя, что, даже если с Агнес произошло травматичное событие, травма не определяет ее личность.

Название «Прости, детка» происходит из трогательного диалога Агнес с ребенком ее лучшей подруги Лидии (Наоми Аки). Именно благодаря поддержке последней Агнес преодолевает боль, одиночество и желание свести счеты с жизнью.

Этот фильм тоже говорит о сестринстве — не как о лозунге, а как о тихой, почти незаметной силе. Визуально он типичен для студии A24: приглушенный свет, паузы, едва уловимые жесты. Это кино, в котором мало действия, но каждое движение, каждый взгляд — на вес золота. Тонкая, визуально выразительная история о женском опыте, травме и внутренней свободе. Без морализаторства, но с тактом и глубиной.

7. «Хищные твари» («Dangerous Animals»), реж. Шон Берн

Поговорим о жанровом кино, которое умирает в Голливуде, но переживает расцвет вне фабрики грез — все благодаря симбиотическим экспериментам инди-студий A24 и Neon, южнокорейскому кинематографу и не только. Шон Берн — австралийский хоррормейкер — тому подтверждение. Его предыдущее кино «Дары смерти» было довольно банальной зарисовкой о сходящем с ума панк-рокере, зато в дебюте «Любимые» режиссеру удалось удивить публику изощренным насилием в духе де Сада и интригующей завязкой: девушка выкрадывала парней, которые не хотели идти с ней на выпускной бал.

Новый фильм автора, представленный в рамках «Двухнедельника режиссеров», — на первый взгляд вполне классический слэшер с акулами в духе «Челюстей». Это честный фильм категории «Б» (ни на что более и не претендующий), драйвово собирающий галерею злободневных типажей: среди них убийца прямиком из маносферы Эндрю Тейта, «последняя девушка» со стальными нервами, которую совсем не нужно спасать, и ее романтический партнер — нежный и заботливый юноша, случайно оказывающийся втянутым в эту передрягу. Завязка следующая: владелец туристической лодки, предлагающий поплавать с акулами, скармливает им девушек модельной внешности. Все это сбрызнуто хорошей долей самоиронии, так что фильм пролетает незаметно и с удовольствием.

«Хищные твари» куплены в Россию прокатной компанией «Вольга» и выйдет 10 июля.

8. «Выход 8» («Exit 8»), реж. Гэнки Кавамура

Еще один жанровый фильм в программе фестиваля, на сей раз японский. «Выход 8» — вторая режиссерская работа Гэнки Кавамуры, в первую очередь известного в качестве писателя и продюсера аниме Макото Синкая и фильмов Хирокадзу Корээды. В 2012 он опубликовал роман «Если все кошки в мире исчезнут», который стал мировым бестселлером, разошелся тиражом более двух миллионов экземпляров и был переведен на 32 языка — в том числе русский. Полнометражный дебют Кавамуры «Сотня цветов», снятый по собственной книге, получил «Серебряную ракушку» за режиссуру на фестивале в Сан-Себастьяне в 2022 году. Новый же фильм «Выход 8» основан на одноименной видеоигре от студии Kotake Create, и в Каннах он был представлен в рамках полуночных показов. Это гибридное произведение, вдохновленное одновременно писателем Данте, графиком Эшером, «Болеро» композитора-импрессиониста Равеля, ну и самой видеоигрой, цель которой — искать аномалии в подземном переходе, а обнаружив их, отправляться к выходу 8.

Главный герой — задающийся сложными вопросами житель Токио на пороге отцовства. Погружаясь в этот кубриковский проект со светом из «Субстанции», наблюдая все больше ночных кошмаров и проходя все больше цикличных уровней вслед за героем, мы словно оказываемся в его голове, наполненной страхами, тревогами и навязчивыми мыслями. Тот случай, когда полуночный сеанс благодаря эклектичности, запоминающейся форме и многослойности действительно выделяется на фоне остальной официальной программы Канн.

«Выход 8» куплен в Россию прокатной компанией «Про:взгляд» и выйдет 4 сентября.