13 лучших фильмов Каннского кинофестиваля 2025 года

Еще один жанровый фильм в программе фестиваля, на сей раз японский. «Выход 8» — вторая режиссерская работа Гэнки Кавамуры, в первую очередь известного в качестве писателя и продюсера аниме Макото Синкая и фильмов Хирокадзу Корээды. В 2012 он опубликовал роман «Если все кошки в мире исчезнут», который стал мировым бестселлером, разошелся тиражом более двух миллионов экземпляров и был переведен на 32 языка — в том числе русский. Полнометражный дебют Кавамуры «Сотня цветов», снятый по собственной книге, получил «Серебряную ракушку» за режиссуру на фестивале в Сан-Себастьяне в 2022 году. Новый же фильм «Выход 8» основан на одноименной видеоигре от студии Kotake Create, и в Каннах он был представлен в рамках полуночных показов. Это гибридное произведение, вдохновленное одновременно писателем Данте, графиком Эшером, «Болеро» композитора-импрессиониста Равеля, ну и самой видеоигрой, цель которой — искать аномалии в подземном переходе, а обнаружив их, отправляться к выходу 8.