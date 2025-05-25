Кристен Стюарт, Скарлетт Йоханссон, Харрис Дикинсон дебютируют в режиссуре. С кучей ошибок

Британец Харрис Дикинсон, один из главных молодых артистов и просто красавчиков недавних лет, по меркам коллег, к режиссерскому дебюту пришел сравнительно рано. Ведь первая по-настоящему яркая роль Харриса случилась в квир-драме «Пляжные крысы» в не таком уж и далеком 2017 году. Честно говоря, было бы интереснее, если бы главную роль в «Сорванце» сыграл он сам, поскольку Диллейн создает образ необаятельного и скучного антигероя. Ему не хватает актерской харизмы, которая становится главной движущей силой в историях про изгоев. Можно вспомнить интереснейших героев этой пятилетки — потрясающего Пьера Деладоншана в «Негодяе» или Бена Уишоу в «Аффекте». Оба этих героя — по-своему уникальны, они склизкие, сильные и слабые одновременно. А Майк просто сливается с фоном. Приз за лучшую мужскую роль в конкурсе «Особого взгляда», которую получил Диллейн, — однозначно незаслуженный.