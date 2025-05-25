Кристен Стюарт, Скарлетт Йоханссон, Харрис Дикинсон дебютируют в режиссуре. С кучей ошибок

«Хронология воды», реж. Кристен Стюарт
«The Chronology of Water»
Дебют Кристен основан на одноименных мемуарах Лидии Юкнавич, коуча и авторки «Манифеста изгоя», изданного под эгидой TED. Лидия (Имоджен Путс) в лавине беспорядочного монтажа переживает изнасилование, влюбленности, разочарования, рождение мертвого ребенка, много плавает, а за кадром звучат приободряющие слоганы, будто с баннеров в торговых центрах: «В воде, как и в книгах, ты можешь жить своей жизнью».
В своем первом полнометражном фильме наша любимая артистка Стюарт взваливает на себя непосильно много. «Хронология воды» — авангардный арт-фильм, вдохновленный лучшими: Деннисом Хоппером и его «Как гром среди ясного неба», «Трахни меня» Виржини Депант, «Техасской резней бензопилой» Тоуба Хупера и самим фактом существования Винсента Галло. В то же время «Хронология воды» — угловатая поэтическая фрустрация, где круги на воде сменяются брызгами от прыжков, а истерики — рефлексией. На историю Лидии явно накладывается отпечаток личных переживаний Кристен — это, кажется, и есть первопричина дебюта и повод обратиться в нем к психоделическому, сексуальному и иносказательному. В некоторых сценах Имоджен Путс фотографически похожа на Кристен, а когда в середине фильма появляется Эрл Кейв (сын Ника Кейва) и целуется с героиней, уже оба профиля напоминают Стюарт, как две капли воды. Для режиссерки это причудливая психоаналитическая игра.
В лучшие моменты «Хронология» — кино Софии Копполы, если бы та ушла в крутое наркотическое пике. Возможно, фильм при тех же вводных был бы действительно крутым, если бы шел час с небольшим, а не два с лишним. Думать о нем гораздо интереснее, чем смотреть, но, тем не менее, это тот случай, когда интересно, что с режиссеркой будет дальше. Мы ее знаем, упертая.
Дениса Виленкина
«Великая Элеанор», реж. Скарлетт Йоханссон
«Eleanor the Great»
Элеонор (Джун Скуибб) переезжает к своей дочери Лизе (Джессика Хечт) в Нью-Йорк из Флориды, пережив смерть лучшей подруги Бесси (Рита Зохар). Лиза пытается как‑то приукрасить для Элеонор скорую вероятность переезда в дом престарелых, однако женщина не считает нужным куда‑то съезжать от дочери и вообще занята гореванием по подруге. Да так сильно, что начинает жить буквально фактами ее биографии — еврейки, пережившей холокост.
У режиссерки Йоханссон с самого начала на руках козырь, а именно Джун Скуибб, 95-летняя (!) актриса, блиставшая в прошлогодней «Тельме» и способная вытянуть на себе вообще все — и не самые рабочие шутки, и прямолинейный сюжет, и «мыльные» обнимашки. К большому сожалению, сама Скарлетт совсем не чувствует ритм, и ближе ко второму акту юмор исчезает, «Элеонор» становится скучной болтологией с сомнительной душещипательностью на пару с утомительной дидактикой на переднем плане. Там, где можно было бы обратиться к психологической травме Элеонор и развить идею потери пожилым человеком настолько близкой подруги-ровесницы, чьи факты жизни можно принять за собственные, Скарлетт ограничивается далеко не зажигательным манифестом за все хорошее, против всего плохого.
Дениса Виленкина
«Сорванец», реж. Харрис Дикинсон
«Urchin»
Лондон. Серое утро серого дня. Бездомный Майк (Фрэнк Диллейн) просит денег у каждого, кто ему подворачивается, пока не натыкается на Нейтана (Харрис Дикинсон), другого бездомного. Нейтан вопит, что Майк ему задолжал, начинается потасовка, двоих закадычных кентов растаскивает темнокожий мужчина в костюме. Последний предлагает купить Майку что‑то попить, но Майк бьет его по голове, крадет у него часы, сдает их в ломбард и в конце концов попадает за решетку. Тут он думает, что в жизни надо что‑то менять. Или не надо?
Британец Харрис Дикинсон, один из главных молодых артистов и просто красавчиков недавних лет, по меркам коллег, к режиссерскому дебюту пришел сравнительно рано. Ведь первая по-настоящему яркая роль Харриса случилась в квир-драме «Пляжные крысы» в не таком уж и далеком 2017 году. Честно говоря, было бы интереснее, если бы главную роль в «Сорванце» сыграл он сам, поскольку Диллейн создает образ необаятельного и скучного антигероя. Ему не хватает актерской харизмы, которая становится главной движущей силой в историях про изгоев. Можно вспомнить интереснейших героев этой пятилетки — потрясающего Пьера Деладоншана в «Негодяе» или Бена Уишоу в «Аффекте». Оба этих героя — по-своему уникальны, они склизкие, сильные и слабые одновременно. А Майк просто сливается с фоном. Приз за лучшую мужскую роль в конкурсе «Особого взгляда», которую получил Диллейн, — однозначно незаслуженный.
Как режиссер Дикинсон собрал бинго из штампов: тут и цитата сцены с «you talking to me?» из «Таксиста» (не делайте так, пожалуйста, дорогие дебютанты), и попытка ремейка «Обнаженной» Майка Ли, в которую сделали инъекцию линчевскими образами. Прикладная метафизика проявляется в монтажных вставках кадров природы и делящихся клеток с митохондриями, будто из рекламы геля для душа FA из нулевых. Находится даже кадр, где камера улетает прямо в водосток ванной (как‑то раз мы с Иваном Янковским придумали такой авторский жанр, как «водопроводное кино», который, кажется, переживает психоделический ренессанс). Словом, автор старается как можно сильнее удивить зрителя, пришедшего смотреть на неудачливых кокни.
В 2014 году в «Особом взгляде» показывали режиссерский дебют другого голубоглазого красавчика Райана Гослинга. Кино называлось «Как поймать монстра» и было явно вдохновлено Рефном, с которым Райан тогда плотно работал. Спустя десятилетие об этом странном юнгианском фильме вспоминаешь с вопросом «что это все-таки было?», а после «Сорванца» Дикинсона выходишь из зала с мыслью «какого хрена он это сделал?». Согласитесь, есть все-таки разница.
Дениса Виленкина