«Исчезновение Йозефа Менгеле»: этически сомнительное кино Кирилла Серебренникова о нацисте

Бразилия, наши дни. Студенты-биологи в рамках практической работы внимательно изучают череп, возможно принадлежащий Йозефу Менгеле. Характерная диастема — щель между зубами, говорит профессор, позволяет нам думать, что обладатель черепа как раз таки знаменитый нацистский врач.
Пуэрто-Рико, 1950-е. Йозеф Менгеле (Аугуст Диль), бежавший из Германии после смерти Гитлера, тяжело дышит в душевой кабине. Нет сомнений, что монстра уже одолевает паранойяльные мысли и другие аффекты расстроенного ума, души и личности.
Сан-Паулу, Бразилия, 1978 год. Молодой человек суетится у аэропорта, берет такси и приезжает к своему отцу. Отец — Менгеле. Слово за слово, и сын начинает заваливать отца разными неудобными вопросами: а что тебе сделали евреи? а детей жалко не было? что ты делал в Аушвице? Дед начинает вспоминать.
Кирилл Серебренников, постоянный участник основного каннского конкурсаС 2018 по 2023 год там прошли премьеры следующих фильмов режиссера: «Лето», «Петровы в гриппе», «Жена Чайковского», «Лимонов, баллада об Эдичке»., с «Исчезновением» попал в новую программу «Каннские премьеры». Эта секция появилась в 2021 году, и в этот раз в ней показывают, например, новые фильмы Лава Диаса, Кодзи Фукады и Фатиха Акина. У Акина, к слову, фильм тоже, так сказать, о последствиях нацистского правления. Главный герой — мальчишка с острова Амрум (фильм так и называется), жители которого еще не отошли от смерти фюрера. Ребенок пытается разобраться, как жить заново.
Менгеле же полностью противоположный случай. Монстр, ставивший эксперименты на живых, обладатель генетической коллекции людей с особенностями физического развития, экзекутор. Словом, явно не тот персонаж, за которым хотелось бы наблюдать в контексте переосмысления жизни или которого стоило бы эстетизировать, пускай даже ненамеренно.
Поначалу Серебренников в привычной для себя манере наблюдения за героем-чужаком изучает того на дистанции, с опаской, пусть иногда и надрываясь в духе «Жены Чайковского». Однако после очередного витка разговоров персонажа с сыном на экране принимается довольно чудовищное решение: на 16-миллиметровой пленке возникают воспоминания Менгеле. Под песню «оркестра гномов» (действительно существовавшего у Менгеле для развлечения нацистских офицеров) мы наблюдаем за измерениями тел, пытками, анатомическим препарированием. Если эта раздача стилька — взгляд Менгеле на прошлое, то здесь наблюдаем эстетизацию его видения в качестве своеобразной оптики художника. Такая подмена понятий, произведенная Серебренниковым, вызывает стойкое отвращение.
Из этой зоны интересов не транслируется история о том, как злодей превращается в пустое место. Монохромная палитра, увы, не сходит с ума, по-экспрессионистски выкручивая визуальное осмысление ужасов разума, скажем, на манер «Пражского студента». У Серебренникова нет ни агрессии, ни анализа, ни боли. Есть лишь поглаживание пипидастром по запылившимся предметам гитлер-югендовской эпохи, ласковый встречный ветер вдруг насупившейся французской волны, марвеловское интро про Барона Земо, которого через пару сцен будет бросать по экрану Стив Роджерс. И в конце концов, квазиэстетское кино про зловещего Калигари, который в руках Серебренникова стал Калигулой с членом наперевес.
Кирилл Семенович всегда был панком, артистом запала и нерва. Однако какого‑то действительно особого взгляда в «Исчезновении» нет — не считая разве что первой сцены.
Вступление выглядело довольно многообещающе: темнокожий студент с черепом «Ангела смерти из Освенцима» в руках — сам по себе отличный образ для входа в провокационную и леденящую историю. Это кино могло бы даже нести функцию арт-проекта, как «Дагомея» Мати Дьоп. Или, скажем, стать докуфикшном, где для Менгеле была бы уготована роль не винтажного безумца с потухающим огоньком в глазах, а порождения триумфа воли, демиургом нацистской машины смерти, броской тенью на общем плане пепелища.
Но, к сожалению, имеем что имеем. Дистанция теряется, после чего нас приглашают заглянуть злу в душу. Там никогда не водилась жизнь, и увидеть в ней художника — Фернана ЛежеФранцузский живописец, скульптор и режиссер. Кубист., Майю ДеренАмериканская режиссерка украинского происхождения. Классик киноавангарда., Йонаса МекасаАмериканский режиссер и поэт литовского происхождения. Изобретатель дневникового кино. или Харуна ФарокиНемецкий режиссер-документалист. Классик жанра политической эссеистики., — как бы ни хотелось талантливым людям, попросту невозможно.
Дениса Виленкина