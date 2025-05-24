Легче всего было бы отделаться фразой, что это просто очень хороший сериал. Однако в бесконечном водопаде контента этого не всегда бывает достаточно. Как для успеха уже не хватает и вывески «Звездных войн»: см. кассовый провал упомянутого «Хана Соло» и печальную историю сериала «Аколит», бесславно закрытого после первого сезона. У меня есть под рукой реплика, способная объяснить причину бурной любви к «Андору» и секрет приворотного зелья Тони Гилроя, но поскольку я использую ее в текстах так часто, мне уже становится неловко. Однако, как говорил сам Лукас, не стоит бояться клише: если они стали таковыми, значит, они работают. Так вот, эта объясняющая реплика: величие произведения чаще всего определяется контекстом.