«Альфа» — самый личный (по крайней мере, по заявлению самой постановщицы) фильм Дюкурно, о котором, как и в случае с «Титаном», долгое время ничего не было известно, кроме того, что речь в нем пойдет о 13-летней героине, чья жизнь кардинально меняется после появления мистического татуажа. В итоге в центре сюжета оказалась 13-летняя Альфа (Мелисса Борос), живущая со своей матерью-одиночкой (Голшифте Фарахани), пока к ним домой не приезжает ее дядя (Тахар Рахим), которого девочка не помнит. Постепенно их отношения — в начале довольно холодные — перерастают в тесную близость, взаимную любовь, уважение и привязанность (Дюкурно особенно сильна в изображении таких неочевидных конфигураций). А когда Альфа делает хендпоук-татуаж, закрадывается подозрение, что она через общую иглу получила циркулирующий вирус. Параллельно мы наблюдаем, как ее работающая в клинике мать ежедневно сталкивается с пациентами, которые становятся похожи на мрамор.