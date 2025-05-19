«Финикийская схема» и «Новая волна»: боевой триллер Андерсона против синефилии Линклейтера

Шутки Андерсона, как водится, ложатся чуть сбоку кадра — не всегда смешно, но неизменно симметрично. Становится тесно от (само)цитат: тут и дословная фраза«Религия — это вздох угнетенной твари, сердце бессердечного мира, подобно тому как она — дух бездушных порядков. Религия есть опиум народа». Карла Маркса о религии, и камео Билла Мюррея, которому, кажется, надоело играть Билла Мюррея. По дороге режиссер ненароком эстетизирует фемицид, крещение превращает в странный перформанс, а Бенедикта Камбербатча нещадно «занижают» — и все это с хрустом леденцовой графики. В итоге выходит коммерческий шпионский фильм в кукольных декорациях. Финал, как всегда у Уэса, неожиданно тихий: «Chez Zsa-Zsa» — ресторан среди звездной пыли, а небеса, по Андерсону, так и остаются черно-белыми. И, честно говоря, им это идет.