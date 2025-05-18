«Эддингтон» Ари Астера: Хоакин Феникс против масок, BLM и либерала Педро Паскаля

У главного героя, впервые в фильмографии Астера, появляется стимул повлиять на мир. И этот герой оказывается неспособен выстоять не перед демонами, сектантами или своим либидо, а перед страхом поддаться коллективному бреду и рехнуться. Ближе к финалу автор выруливает к осмыслению этой точки невозврата через видеоигровой жанр «королевская битва», где можно просто класть людей пачками на огромной карте, не задумываясь ни о сюжете, ни о морали, ни о последствиях. Но этой этой ударной волны приходится ждать слишком долго, ведь картина длится почти два с половиной часа, а настоящего крейзи-контента тут, ну прямо скажем, меньше, чем на одну серию великого «Кто есть Америка?» Саши Барона Коэна, где воукисты воевали с онанистами, а правые с веганами.