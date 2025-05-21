Что смотреть в кино: «Зона интересов», триллер про аварии и киносказка с боевыми роботами

Есть триллеры, приятно щекочущие нервы, а есть те, что режут тебя без ножа. Фильм канадца Бакстона относится ко второй категории. Источник его саспенса — не очередной маньяк с бензопилой (хотя она появляется в кадре, как и топор) и даже не титульный поворот, а червивый невроз, незаметно для всех сводящий с ума обычного рубаху-парня. Фильмы и сериалы о кризисе маскулинности имеют дурную привычку сваливаться в обобщения, однако сила «Крутого поворота» в том, что его герой так и не становится иллюстрацией, а остается многомерным психологическим портретом. «Крутой поворот» во многом лежит на плечах недооцененного артиста Бена Фостера, который наконец-то нашел роль своего калибра. Но надо отдать должное и уверенной режиссуре, не в последнюю очередь полагающейся на удачный саунд-дизайн: после просмотра вы станете по-другому относиться к звуку проезжающих за окном машин. Не каждому фильм придется по вкусу. Кому‑то он покажется слишком медлительным и неприятным. Кого‑то оставит с холодным носом, потому что Бакстон не предлагает готовых ответов и ожидает от зрителя собственных размышлений. Однако право на существование его картина заслужила — как минимум в качестве напоминания о том, что иногда благими намерениями вымощен путь к безумию. В.Г.