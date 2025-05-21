Что смотреть в кино: «Зона интересов», триллер про аварии и киносказка с боевыми роботами

«Зона интересов»
С 22 мая
Как известно, Стэнли Кубрик хотел снять фильм про холокост, но, когда увидел «Список Шиндлера» (1993) Стивена Спилберга, отказался от этой идеи. А еще раньше (если верить конспирологическому доку «Комната 237») иносказательно высказался о геноциде еврейского народа в хорроре «Сияние» (1980) по Стивену Кингу. Наследник Кубрика по прямой, британский режиссер Джонатан Глейзер («Сексуальная тварь», «Рождение», «Побудь в моей шкуре»), к иносказаниям прибегать не стал: его новая картина — самый настоящий саунд-хоррор про холокост, но снятый с точки зрения не жертв, а нацистов, которые строят свой «райский садик» рядом с Освенцимом. Однако в конце фильма они настолько оказываются отравлены злом, что их начинает буквально выворачивать наизнанку. Е.Т.
«Крутой поворот»
С 22 мая
Пара вместе с маленьким сыном переезжает в дом мечты с подозрительно низкой ценой. Подводные камни? Расположенный прямо перед домашней лужайкой опасный поворот, на котором регулярно убиваются водители. Пока жена (Коби Смалдерс) подумывает о продаже жилища, ее супруг (Бен Фостер) становится одержим идеей спасения людей, попадающих в автоаварии. Однако рвение мужчины довольно быстро приобретает нездоровые формы.
Есть триллеры, приятно щекочущие нервы, а есть те, что режут тебя без ножа. Фильм канадца Бакстона относится ко второй категории. Источник его саспенса — не очередной маньяк с бензопилой (хотя она появляется в кадре, как и топор) и даже не титульный поворот, а червивый невроз, незаметно для всех сводящий с ума обычного рубаху-парня. Фильмы и сериалы о кризисе маскулинности имеют дурную привычку сваливаться в обобщения, однако сила «Крутого поворота» в том, что его герой так и не становится иллюстрацией, а остается многомерным психологическим портретом. «Крутой поворот» во многом лежит на плечах недооцененного артиста Бена Фостера, который наконец-то нашел роль своего калибра. Но надо отдать должное и уверенной режиссуре, не в последнюю очередь полагающейся на удачный саунд-дизайн: после просмотра вы станете по-другому относиться к звуку проезжающих за окном машин. Не каждому фильм придется по вкусу. Кому‑то он покажется слишком медлительным и неприятным. Кого‑то оставит с холодным носом, потому что Бакстон не предлагает готовых ответов и ожидает от зрителя собственных размышлений. Однако право на существование его картина заслужила — как минимум в качестве напоминания о том, что иногда благими намерениями вымощен путь к безумию. В.Г.
«Соловей против Муромца»
С 22 мая
Илья Муромец (Владимир Любимцев, «Легенда о Коловрате» и «Сердце пармы») победил Соловья-разбойника (Никита Ефремов) в честном бою, после чего тот решил отомстить богатырю, переписав историю. Соловей присвоил себе все заслуги былинного героя и с помощью волшебного эликсира темного бога Велеса дожил до наших дней. Илья Муромец же оказался замурован во льдах подводной пещеры и забыт. Но не всеми. Богатыря с помощью своей последней разработки «стальное сердце» оживляет профессор Киселев (Антон Васильев), а его сыновья — Максим (Марк-Малик Мурашкин) и Егор (Тимофей Кочнев) — берутся восстановить честное имя Ильи на «Робоарене», где в бою сходятся гигантские роботы-воины. Эти поединки, к слову, проводит Соловей, ставший главой крупной корпорации и решивший воскресить бога Велеса, чтобы захватить мир.
Авторы фильма утверждают, что роботы не графика, а настоящие костюмы. И вообще, вместо того чтобы паразитировать на советском сказочном наследии, они взяли и поместили знакомых героев в новый сеттинг — условно говоря, «Трансформеров» (хотя сражающиеся на арене роботы, если честно, больше напоминают «Живую сталь» Шона Леви с Хью Джекманом). За переосмысление былинных героев взялся режиссер Карен Оганесян, который при вменяемом бюджете (см. первый сезон «Игры на выживание») умеет тонко чувствовать жанр. Ждем с интересом. Е.Т.
«Я все еще здесь»
25 мая, в кинотеатре «Художественный» (Москва)
Бразильская драма о многодетной семье, которая беспечно живет на берегу моря, пока в небе летают военные вертолеты, а на дороге проводятся полицейские облавы. События происходят в семидесятые, когда в стране торжествовала диктатура. Первые полчаса — пасторальная зарисовка о безмятежном детстве и счастливом браке: мама и папа водят свою ребятню есть мороженое, по вечерам играют в «Эрудита», танцуют под виниловые пластинки и уверенно мечтают о будущем. Это очень похоже на «Рому» Альфонсо Куарона, но согретую ласковым бразильским солнцем. А потом отца забирают спецслужбы, и начинается кошмар. Который постепенно становится таким же будничным, каким до этого выглядело былое счастье героев, раздавленное репрессивной машиной. Премия «Оскар» за лучший неанглоязычный фильм. Е.М.
«Человек с киноаппаратом»
21 мая, в кинотеатре «Аврора» (Санкт-Петербург), с 22 мая в прокате
Один из главных советских фильмов всех времен и ошеломляющий портрет страны, созданный с помощью авангардистских приемов. Увы, они совсем не пришлись по душе государству, некстати начавшему войну с «буржуазным формализмом». В результате это кино оборвало режиссерскую карьеру Дзиги Вертова — и катапультировало его имя в вечность.
В отвечающей за перевыпуск «Человека с киноаппаратом» кинопрокатной компании «К24» обещают не просто реставрацию классики, но его реконструкцию, наиболее аутентичную режиссерскому замыслу. Полагаясь на заметки режиссера, документы и архивные копии фильма, историк Николай Изволов воссоздал изначальную структуру картины, изъеденную поздними редакциями. Кроме того, зрителя ждет восстановленная звуковая дорожка, оригинальные вступительные титры, анимационные вставки и правильная скорость проекции. Всем настоящим киноманам на заметку. В.Г.
«Огни большого города»
23 мая, в кинотеатре «Родина» (Санкт-Петербург)
Один из лучших чаплиновских фильмов, великая романтическая комедия о том, как Бродяжка влюбился в слепую девушку и решил найти денег ей на операцию. То есть почти как в «Наемном убийце» Джона Ву, только вместо перестрелок и голубей — фирменные гэги и лучшая в истории кино сцена бокса (выкуси, «Рокки»!). Что любопытно, сюжет о любви, вопреки обстоятельствам, метатекстуально пересекся с историей выхода картины. «Огни большого города» появились, когда по всему свету уже гремело звуковое кино, однако немое очарование ленты, озвученной лишь саундтреком и звуковыми эффектами, покорило зрителей со всех уголков мира. Для показа в кинотеатре «Родина» тем не менее планируется живой аккомпанемент пианиста Никиты Арефьева, вдохновленный джазовым звучанием 1920-х. В.Г.