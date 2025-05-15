«Киллербот»: легкий сайфай-сериал с Александером Скарсгордом в роли робота-мизантропа

Вероятно, «Киллербот» — первый сериал в истории, который снят слишком качественно и которому лощеный внешний вид идет во вред. Он был запущен в производство еще до того, как Apple TV+ решил сбавить обороты безвозвратного вливания средств в стриминговую продукцию. Поэтому «Киллербот» смотрится без преувеличения как голливудский проект А-класса: компьютерные пришельцы придуманы и отрендерены на уровне «Звездного десанта» или «Микки-17», космические корабли не уступают «Звездным войнам», находится место многочисленным флешбэкам, показывающим новые места в этой далекой-далекой галактике. Но какой от этого всего толк, если единственное, на что здесь интересно смотреть — это артист Скарсгорд, а единственная драматическая линия, за которой хочется следить, — его отношения с любимым сериалом? Создатели явно сами об этом подозревают: скажем, о правиле, мол, робот обязан ходить в маске, забывают подозрительно быстро. Но, с другой стороны, дают герою Скарсгорда полностью раскрыться за пределами закадрового текста лишь под занавес сезона.