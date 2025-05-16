Канны-2025

Подлодка «Лошарик» и другое безумие в финальном (?) «Миссия невыполнима»: рецензия из Канн

Сегодня в 15:00
Фото: Paramount+
На 78-м Каннском кинофестивале показали «Миссия невыполнима: Финальная расплата» (предыдущая часть с подзаголовком «Смертельная расплата» вышла летом 2023 года и явно недобрала в прокате). Для чего миру еще нужны ужимки и прыжки Тома Круза? Прямиком из Канн размышляет Денис Виленкин.

Агент отряда «Миссия невыполнима» Итан Хант (Том Круз) — адреналиновый джанки, спаситель вселенной и просто грациозный скакун по всевозможным и невозможным поверхностям — продолжает бороться с искусственным интеллектом Entity«Сущность» с английского.. Тот уже взял под контроль ОМПОружие массового поражение. мировых держав и обещает по роланд-эммериховски разнести все самые важные туристические места: от Кремля до Эйфелевой башни. Хант с убедительностью Илона Маска уговаривает американского президента (Анджела Бассетт) дать ему шанс спасти человечество и не начинать войну всех со всеми. Для этого агенту всего лишь необходимо добраться до затонувшей (в прологе предыдущего фильма) подлодки «Севастополь» и взломать исходный код Entity. Поначалу миссия не кажется невыполнимой, а ближе к финалу уже не кажется последней.

© Paramount+

Слова, напоминающие пароли от ядерных чемоданчиков, будто выдуманные создателями мультсериала «Южный Парк» Треем Паркером и Мэттом Стоуном, будут звучать на протяжении почти трех часов с завидной регулярностью: «Подкова» (известное по предыдущему фильму устройство), «Лошарик» (название подводной лодки) и SOSUS (даже не спрашивайте). А Том Круз будет кивать, едва скрывая удовольствие от описания трюков, которые ему предстоит выполнить («В холодной воде поплывешь — можно сдохнуть!»), а затем лично все эти трюки исполнит. Второстепенные актеры, включая хантовскую команду, не желая задеть маэстро, продолжат имитировать интерес к происходящему в фильме, в то время как злу без харизмы (всех звездных злодеев во франшизе давно повыбрасывали из аварийных люков самолетов) уготовано отчаянно супить брови.

В чем же тогда пойнт франшизы «Миссия невыполнима» в 2025 году? Будем честны, это не аттракцион, сравнимый с «Форсажем». Метаирония, свойственная Вину Дизелю и компании, у режиссера Кристофера МакКуорри и Круза напрочь отсутствует (и это врожденная аномалия). В «Финальной расплате», когда герои попадут в Арктику, практически прозвучат шутки про чукчей — чуть ли не единственные в фильме, если не считать гэга про то, как полуголый Итан Хант за кадром покрошил в мясо статистов подручными средствами. А когда дело дойдет до «химии» (любовного интереса, броманса, уважения и сотрудничества), все ракурсы сведутся к обожествлению Ханта.

© Paramount+

У МакКуорри, ставшего буквально ручным режиссером Круза, его инструментом, нет никакого свежего взгляда на франшизу с того самого дня, как он приступил к работе над ней. Ничего живее, чем пролог с Джошем Холлоуэем из «Протокола Фантом» Брэда Берда в серии на протяжении почти 15 лет не произошло. Хотя чего в ней только не было: и на Лувр герои приземлялись, и на крыше настоящего поезда дрались. Но достигаторская режиссура МакКуорри, по большому счету, просто вынуждена удовлетворять запросы из чек-листа Круза. Потому что, если отстраниться от технических и каскадерских задач, не совсем понятно, за что двумя днями ранее в каннском зале «Дебюсси» чествовали МакКуорри на трибьют-встрече. Если в предыдущих «Миссиях» режиссура выступала сдерживающим безумие фактором в рамках шпионского жанра, то в «Финальной расплате» швы окончательно разошлись. Экономию восьмого фильма пытаются скрыть за счет флешбэков из всех частей.

Что было в предыдущих частях «Миссия невыполнима»
1996
2000
2006
2011
2015
2018
2023
«Миссия невыполнима»

Киноремейк Брайана Де Пальмы забытого шпионского сериала (1966-1990), из которого в фильм перекочевал только глава ОМН Джим Фелпс. Впрочем, он оказался тем самым предателем, из‑за которого Итана Ханта обвинили в провале операции, после чего агенту пришлось восстанавливать репутацию.

«Миссия невыполнима-2»

Итан Хант противостоит террористам, завладевшим бактериологическим оружием «Химера». Самая гонконгская (по вайбу) часть, ведь ее режиссером выступил Джон Ву со своими узнаваемыми фетишами. Перестрелки и голуби в рапиде, лезвие ножа в миллиметрах у глазного зрачка, история любви.

«Миссия невыполнима-3»

Итан Хант остепенился и даже собирается жениться, но тут его ученице требуется помощь. А затем его невесту Джулию похищает торговец оружием, требующий достать ему некую «Кроличью лапку». Не фильм, а ребут ребутович ребутов от профессионального ребутщика Джей Джей Абрамса.

«Миссия невыполнима: Протокол Фантом»

Итан Хант сбегает из российской тюрьмы и вступает в схватку с идейным террористом Кобальтом, который уже взорвал московский Кремль, а теперь хочет устроить ядерную войну. Самый «мультяшный» выпуск франшизы от Брэда Берда, в котором Ханту готовилась замена, но разве такого заменишь?

«Миссия невыполнима: Племя изгоев»

Отряд «Миссия невыполнима» расформировывают, однако команда Итана Ханта все равно выходит на след международной террористической организации «Синдикат», а Хант знакомится с британской разведчицей Ильзой Фауст. С этой части режиссером становится миньон Тома Круза — Кристофер МакКуорри.

«Миссия невыполнима: Последствия»

От «Синдиката» остались «Апостолы», которые хотят взорвать аж три ядерные бомбы, а Итану Ханту, который разрывается между своей бывшей женой Джулией и разведчицей Ильзой Фауст предстоит их остановить. Самая «нолановская» часть франшизы, которую сравнивали с «Темным рыцарем».

«Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1»

Итан Хант противостоит искусственному интеллекту, который угрожает миру, а Том Круз — собственному интеллекту, который, очевидно, уже давно призывает его завязать с трюками. Хант теряет Ильзу и, подобно Штирлицу, оказывается на грани провала. Фильм не отбивается в прокате.

В целом прием не то что бы новый, но суммарно внутри почти трехчасового хронометража ощущается солидно. Самые страшные флешбэки выполняют функцию ликбеза, а самый «гениальный» имеет отношение к шраму на животе Пэрис (Пом Клементьефф). А давайте вспомним, как он появился!

Арсенал эффектных сцен для завершающей части (ха-ха-ха) тоже бедноват: в холодной воде поплавать, на горящем кукурузнике полетать, помутузить русских злодеев в пуховиках.

В новой «Миссии» вообще нет ни одной свежей идеи. Скорее всего, вы все это уже видели в игровом стелс-экшне «Deus Ex Human Revolution» и были в тот момент счастливы, как автор этого текста. «Миссия» уже давно не пытается переизобрести себя или давить на ностальгию, как другие франшизы (привет «Чужому»!). Также как ответить на вопрос: какой он, сегодняшний герой боевика? Крис Хемсворт из дилогии «Тайлер Рейк», Аарон Пьер из «Ребел-Ридж», Эдди Редмейн из (наверное, лучшей шпионский пример на сегодня) «Дня Шакала» или Майкл Фассбендер из «Черного чемодана — двойной игры» — уязвимые живые люди, которые просто делают свою работу в руках далеко небесхитростных режиссеров. Шпионский экшн снимать в общем-то не мешки ворочать.

© Paramount+

Хоть Круз и хочет доказать нам обратное, буквально десятилетиями занимаясь экранным биохакингом и пытаясь раз за разом увлечь в свою физиологическую оперетту. Жгучему желанию актера сверкать пятками до шестидесяти лет, конечно, позавидуешь. А ведь если «Скайнет», в смысле искусственный интеллект, победит, нам ведь все равно придется смириться с тем, что Круз будет повторять это до бесконечности. Но, кажется, такой фильм уже есть, да?

«Миссия невыполнима: Финальная расплата» выйдет в мировой, но не в российский прокат 23 мая.

1
/10
Оценка
Дениса Виленкина
Миссия невыполнима: Финальная расплата
Боевик / США, 2025
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