Подлодка «Лошарик» и другое безумие в финальном (?) «Миссия невыполнима»: рецензия из Канн

У МакКуорри, ставшего буквально ручным режиссером Круза, его инструментом, нет никакого свежего взгляда на франшизу с того самого дня, как он приступил к работе над ней. Ничего живее, чем пролог с Джошем Холлоуэем из «Протокола Фантом» Брэда Берда в серии на протяжении почти 15 лет не произошло. Хотя чего в ней только не было: и на Лувр герои приземлялись, и на крыше настоящего поезда дрались. Но достигаторская режиссура МакКуорри, по большому счету, просто вынуждена удовлетворять запросы из чек-листа Круза. Потому что, если отстраниться от технических и каскадерских задач, не совсем понятно, за что двумя днями ранее в каннском зале «Дебюсси» чествовали МакКуорри на трибьют-встрече. Если в предыдущих «Миссиях» режиссура выступала сдерживающим безумие фактором в рамках шпионского жанра, то в «Финальной расплате» швы окончательно разошлись. Экономию восьмого фильма пытаются скрыть за счет флешбэков из всех частей.