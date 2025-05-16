Подлодка «Лошарик» и другое безумие в финальном (?) «Миссия невыполнима»: рецензия из Канн

Агент отряда «Миссия невыполнима» Итан Хант (Том Круз) — адреналиновый джанки, спаситель вселенной и просто грациозный скакун по всевозможным и невозможным поверхностям — продолжает бороться с искусственным интеллектом Entity«Сущность» с английского.. Тот уже взял под контроль ОМПОружие массового поражение. мировых держав и обещает по роланд-эммериховски разнести все самые важные туристические места: от Кремля до Эйфелевой башни. Хант с убедительностью Илона Маска уговаривает американского президента (Анджела Бассетт) дать ему шанс спасти человечество и не начинать войну всех со всеми. Для этого агенту всего лишь необходимо добраться до затонувшей (в прологе предыдущего фильма) подлодки «Севастополь» и взломать исходный код Entity. Поначалу миссия не кажется невыполнимой, а ближе к финалу уже не кажется последней.
Слова, напоминающие пароли от ядерных чемоданчиков, будто выдуманные создателями мультсериала «Южный Парк» Треем Паркером и Мэттом Стоуном, будут звучать на протяжении почти трех часов с завидной регулярностью: «Подкова» (известное по предыдущему фильму устройство), «Лошарик» (название подводной лодки) и SOSUS (даже не спрашивайте). А Том Круз будет кивать, едва скрывая удовольствие от описания трюков, которые ему предстоит выполнить («В холодной воде поплывешь — можно сдохнуть!»), а затем лично все эти трюки исполнит. Второстепенные актеры, включая хантовскую команду, не желая задеть маэстро, продолжат имитировать интерес к происходящему в фильме, в то время как злу без харизмы (всех звездных злодеев во франшизе давно повыбрасывали из аварийных люков самолетов) уготовано отчаянно супить брови.
В чем же тогда пойнт франшизы «Миссия невыполнима» в 2025 году? Будем честны, это не аттракцион, сравнимый с «Форсажем». Метаирония, свойственная Вину Дизелю и компании, у режиссера Кристофера МакКуорри и Круза напрочь отсутствует (и это врожденная аномалия). В «Финальной расплате», когда герои попадут в Арктику, практически прозвучат шутки про чукчей — чуть ли не единственные в фильме, если не считать гэга про то, как полуголый Итан Хант за кадром покрошил в мясо статистов подручными средствами. А когда дело дойдет до «химии» (любовного интереса, броманса, уважения и сотрудничества), все ракурсы сведутся к обожествлению Ханта.
У МакКуорри, ставшего буквально ручным режиссером Круза, его инструментом, нет никакого свежего взгляда на франшизу с того самого дня, как он приступил к работе над ней. Ничего живее, чем пролог с Джошем Холлоуэем из «Протокола Фантом» Брэда Берда в серии на протяжении почти 15 лет не произошло. Хотя чего в ней только не было: и на Лувр герои приземлялись, и на крыше настоящего поезда дрались. Но достигаторская режиссура МакКуорри, по большому счету, просто вынуждена удовлетворять запросы из чек-листа Круза. Потому что, если отстраниться от технических и каскадерских задач, не совсем понятно, за что двумя днями ранее в каннском зале «Дебюсси» чествовали МакКуорри на трибьют-встрече. Если в предыдущих «Миссиях» режиссура выступала сдерживающим безумие фактором в рамках шпионского жанра, то в «Финальной расплате» швы окончательно разошлись. Экономию восьмого фильма пытаются скрыть за счет флешбэков из всех частей.
Киноремейк Брайана Де Пальмы забытого шпионского сериала (1966-1990), из которого в фильм перекочевал только глава ОМН Джим Фелпс. Впрочем, он оказался тем самым предателем, из‑за которого Итана Ханта обвинили в провале операции, после чего агенту пришлось восстанавливать репутацию.
Итан Хант противостоит террористам, завладевшим бактериологическим оружием «Химера». Самая гонконгская (по вайбу) часть, ведь ее режиссером выступил Джон Ву со своими узнаваемыми фетишами. Перестрелки и голуби в рапиде, лезвие ножа в миллиметрах у глазного зрачка, история любви.
Итан Хант остепенился и даже собирается жениться, но тут его ученице требуется помощь. А затем его невесту Джулию похищает торговец оружием, требующий достать ему некую «Кроличью лапку». Не фильм, а ребут ребутович ребутов от профессионального ребутщика Джей Джей Абрамса.
Итан Хант сбегает из российской тюрьмы и вступает в схватку с идейным террористом Кобальтом, который уже взорвал московский Кремль, а теперь хочет устроить ядерную войну. Самый «мультяшный» выпуск франшизы от Брэда Берда, в котором Ханту готовилась замена, но разве такого заменишь?
Отряд «Миссия невыполнима» расформировывают, однако команда Итана Ханта все равно выходит на след международной террористической организации «Синдикат», а Хант знакомится с британской разведчицей Ильзой Фауст. С этой части режиссером становится миньон Тома Круза — Кристофер МакКуорри.
От «Синдиката» остались «Апостолы», которые хотят взорвать аж три ядерные бомбы, а Итану Ханту, который разрывается между своей бывшей женой Джулией и разведчицей Ильзой Фауст предстоит их остановить. Самая «нолановская» часть франшизы, которую сравнивали с «Темным рыцарем».
Итан Хант противостоит искусственному интеллекту, который угрожает миру, а Том Круз — собственному интеллекту, который, очевидно, уже давно призывает его завязать с трюками. Хант теряет Ильзу и, подобно Штирлицу, оказывается на грани провала. Фильм не отбивается в прокате.
В целом прием не то что бы новый, но суммарно внутри почти трехчасового хронометража ощущается солидно. Самые страшные флешбэки выполняют функцию ликбеза, а самый «гениальный» имеет отношение к шраму на животе Пэрис (Пом Клементьефф). А давайте вспомним, как он появился!
В новой «Миссии» вообще нет ни одной свежей идеи. Скорее всего, вы все это уже видели в игровом стелс-экшне «Deus Ex Human Revolution» и были в тот момент счастливы, как автор этого текста. «Миссия» уже давно не пытается переизобрести себя или давить на ностальгию, как другие франшизы (привет «Чужому»!). Также как ответить на вопрос: какой он, сегодняшний герой боевика? Крис Хемсворт из дилогии «Тайлер Рейк», Аарон Пьер из «Ребел-Ридж», Эдди Редмейн из (наверное, лучшей шпионский пример на сегодня) «Дня Шакала» или Майкл Фассбендер из «Черного чемодана — двойной игры» — уязвимые живые люди, которые просто делают свою работу в руках далеко небесхитростных режиссеров. Шпионский экшн снимать в общем-то не мешки ворочать.
Хоть Круз и хочет доказать нам обратное, буквально десятилетиями занимаясь экранным биохакингом и пытаясь раз за разом увлечь в свою физиологическую оперетту. Жгучему желанию актера сверкать пятками до шестидесяти лет, конечно, позавидуешь. А ведь если «Скайнет», в смысле искусственный интеллект, победит, нам ведь все равно придется смириться с тем, что Круз будет повторять это до бесконечности. Но, кажется, такой фильм уже есть, да?
«Миссия невыполнима: Финальная расплата» выйдет в мировой, но не в российский прокат 23 мая.
Дениса Виленкина