Что смотреть в кино: веселое роуд-муви, «Последний император» и «Призрак в доспехах-2»

Это только кажется, что придумать двух обаятельных героев и отправить их в путешествие — плевое дело. Чтобы в микрокосме, который представляет собой автомобиль, зародилась жизнь, нужен Большой взрыв, как до возникновения знакомой нам Вселенной. Петухов с этой задачей справляется блестяще: дуэт циника и лирика, мужчины, запертого в своем коконе (коим является машина), и женщины, открытой миру (неспроста же героиня Старшенбаум все время просит остановить такси), разгоняет драматургический конфликт уже на первых минутах фильма. Поэтому режиссеру только и остается, что следить за тем, чтобы сюжет не превышал на спидометре ту отметку, когда Вера из эксцентричной героини превратится в manic pixie dream girl«Маниакальная девушка-мечта» с английского., а Вадим — в конченого социопата. И у Петухова это получается. «Туда» — веселое, романтичное, утешительное кино про травмированных миллениалов, которое отлично заменяет поход к психологу. Эта поездка заслуживает пяти звезд. Е.Т.