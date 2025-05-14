Что смотреть в кино: веселое роуд-муви, «Последний император» и «Призрак в доспехах-2»

«Туда»
С 15 мая
Молчаливый таксист Вадим (Петр Федоров, который выглядит так, словно Джон Уик переквалифицировался в драйверы) получает заказ довести Веру (Ирина Старшенбаум) до Уфы, а это без малого 1500 километров. Вадим сначала думает отказаться, но в итоге сдается под напором Веры, которая оказывается говорливой и жизнерадостной пассажиркой. Впереди — долгая дорога, поэтому будет ничего себе поездочка.
Нигде эволюция персонажей не видна так наглядно, как в роуд-муви, если это, конечно, не экспериментальное «Двухполосное шоссе» Монте Хеллмана, которое сознательно отказывается от развития героев, да и от сюжета. Есть точка А, есть точка Б, а между ними дорога, на которой все становятся немного другими, даже если поначалу не готовы себе в этом признаться. В «Туда» нет решительно ничего оригинального (к тому же в прошлом году мы уже видели мелодраматический роуд-муви «Втроем» с Ириной Старшенбаум), однако, как и отличный дебют Петухова — хоррор «Сестры», «Туда» подкупает не открытием новых горизонтов, а мастерством исполнения, первоклассной, так сказать, режиссурой.
Это только кажется, что придумать двух обаятельных героев и отправить их в путешествие — плевое дело. Чтобы в микрокосме, который представляет собой автомобиль, зародилась жизнь, нужен Большой взрыв, как до возникновения знакомой нам Вселенной. Петухов с этой задачей справляется блестяще: дуэт циника и лирика, мужчины, запертого в своем коконе (коим является машина), и женщины, открытой миру (неспроста же героиня Старшенбаум все время просит остановить такси), разгоняет драматургический конфликт уже на первых минутах фильма. Поэтому режиссеру только и остается, что следить за тем, чтобы сюжет не превышал на спидометре ту отметку, когда Вера из эксцентричной героини превратится в manic pixie dream girl«Маниакальная девушка-мечта» с английского., а Вадим — в конченого социопата. И у Петухова это получается. «Туда» — веселое, романтичное, утешительное кино про травмированных миллениалов, которое отлично заменяет поход к психологу. Эта поездка заслуживает пяти звезд. Е.Т.
«Верный друг»
С 15 мая
Писательница в творческом кризисе Айрис (Наоми Уоттс) сталкивается с утратой: умирает ее ментор, лучший друг и однажды любовник Уолтер (Билл Мюррей). В наследство от него женщине достается гигантский дог по кличке Аполлон. Депрессивный пес приносит Айрис кучу бытовых неудобств, однако со временем эта дружба начинает оказывать целительный эффект.
Умильные собаки в кино — настолько проверенный прием, что в нем издалека мерещится нечто мошенническое. Однако, судя по благосклонной критике «Верного друга» (84% одобрительных рецензий на Rotten Tomatoes), у режиссерского инди-дуэта Скотта МакГихи и Дэвида Сигела получилось кое‑что по-настоящему интересное: сразу и нежная мелодрама про четвероногого друга, и тонкое кино о проживании горя, которому хватает мудрости не свестись к банальной иллюстрации метафоры. В.Г.
«Олень»
С 15 мая
Романтическая комедия в пользу моногамных отношений от телережиссера Михаила Соловьева («Против всех»). Ловелас Андрей (Кузьма Сапрыкин) проводит ночь с девушкой Настей (Ольга Веникова), а через некоторое время у него начинают расти рога. Все дело в том, что Настя приврала бабушке, что Андрей — ее жених. Та оказалась ведьмой и наградила парня проклятием за его сердцеедство. И теперь единственный способ избавиться от рогов — влюбиться по-настоящему. В.Г.
«Как заработать на убийстве»
С 15 мая
Кое-как сводящий концы с концами лесник (Франк Дюбоск) по вине бурого мишки попадает в аварию и убивает двух человек. Нет худа без добра: заметая следы преступления, мужчина вместе с супругой (Лора Калами) обнаруживает в машине погибших два миллиона евро. Но теперь по их следу идет не только местный полицейский (Бенуа Пельворд), но и наркокартель, которому принадлежат деньги.
Если после трейлера «Как заработать на убийстве» вам показалось, что уж больно эта франко-бельгийская черная комедия напоминает «Фарго», то вам не показалось. Режиссер, сценарист и исполнитель главной роли Франк Дюбоск («Попробуй подкати», «Парни не танцуют») откровенно признался, что вдохновлялся культовым фильмом братьев Коэн. Не только в России и США все беды от дураков и дорог! В.Г.
«Жванецкий»
С 15 мая
Не самая очевидная затея — и довольно неплохое воплощение: концерт-трибьют памяти Михаила Жванецкого. С подачи его вдовы Натальи и друга, писателя Евгения Гришковца, монологи великого сатирика со сцены зачитывают Юрий Стоянов, Сергей Маковецкий, Владимир Вдовиченков, Павел Деревянко, Илья Соболев, Нонна Гришаева, Настасья Самбурская, Кристина Бабушкина, Людмила Артемьева, Николай Валуев и даже Глеб Калюжный. Помимо этого масса занятного бэкстейджа: репетиции, воспоминания и рассказ про святая святых — кабинет Жванецкого, в котором он писал свои бессмертные произведения. Е.Т.
«Последний император»
С 15 мая
В 1908 году маленький Пу И становится новым императором Китая. В 1950 году уже взрослый Пу И отбывает пятилетнее заключение в тюрьме социалистической Китайской Народной Республики. Между двумя датами — тектонические сдвиги в истории страны, выпавшие на правление ее последнего императора.
Если смотреть исключительно на регалии, то «Последний император» — вершина творчества заслуженного итальянца Бернардо Бертолуччи. В год выхода фильм пылесосом прошелся по всем кинопремиям, получив в итоге аж девять «Оскаров», среди которых — статуэтки за лучший фильм и режиссуру. Поэтому не стоит упускать шанс заценить роскошный декадентский эпик на большом экране. Тут есть на что посмотреть — спасибо операторской работе Витторио Стораро и съемкам в Запретном городе. И есть что послушать: над получившим «Оскар» и «Грэмми» саундтреком работали легенды музыки — композитор Рюити Сакамото и участник великой группы Talking Heads Дэвид Бирн. В.Г.
«Призрак в доспехах-2: Невинность»
С 15 мая
В недалеком киберпанковском будущем грань между роботами и людьми становится все менее очевидной. Особенно явно это осознает на себе Бато — детектив-киборг, занимающийся борьбой с терроризмом. Вместе со своим напарником Тогусой они расследуют загадочное дело: сразу несколько секс-андроидов убивают своих владельцев. Естественно, это не совпадение.
Оригинальный «Призрак в доспехах» Мамору Осии не только превратил дурашливую мангу Масамунэ Сиро в печальный философский шедевр, но и оставил гигантский след на всей поп-культуре. Вышедший в 2004 году сиквел неизбежно затерялся в тени этого колосса, однако это не значит, что он не стоит внимания. «Невинность» еще красивее первой части и настолько сложнее для восприятия, что у неподготовленного зрителя голова может пойти кругом. Настоящий интеллектуальный вызов под видом эффектного киберпанк-боевика. В.Г.
«Человек с киноаппаратом»
14 мая, в кинотеатре «Художественный» (Москва); 21 мая, в кинотеатре «Аврора» (Санкт-Петербург), с 22 мая в прокате
Один из главных советских фильмов всех времен и ошеломляющий портрет страны, созданный с помощью авангардистских приемов. Увы, они совсем не пришлись по душе государству, некстати начавшему войну с «буржуазным формализмом». В результате это кино оборвало режиссерскую карьеру Дзиги Вертова — и катапультировало его имя в вечность.
В отвечающей за перевыпуск «Человека с киноаппаратом» кинопрокатной компании «К24» обещают не просто реставрацию классики, но его реконструкцию, наиболее аутентичную режиссерскому замыслу. Полагаясь на заметки режиссера, документы и архивные копии фильма, историк Николай Изволов воссоздал изначальную структуру картины, изъеденную поздними редакциями. Кроме того, зрителя ждет восстановленная звуковая дорожка, оригинальные вступительные титры, анимационные вставки и правильная скорость проекции. Всем настоящим киноманам на заметку. В.Г.
«Расемон»
15 мая, в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» (Москва)
Япония, XI век. В чаще убит самурай и изнасилована его жена. Четыре участника событий рассказывают свою версию произошедшего — и ни одна не совпадает с другой. Великий шедевр с удивительной судьбой. Прохладно принятый в родной Японии, фильм стал сенсацией за рубежом, получив «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля и «Оскар» за лучшее кино не на английском языке. В истории же он остался в первую очередь благодаря так называемому «эффекту Расемона» — термину, описывающему противоречивость субъективного восприятия. После в качестве драматургического приема этот эффект не использовал только ленивый. Однако сам фильм едва ли от этого потускнел. Работа Куросавы до сих пор привлекает внимание экспрессивным стилем, сделанным с оглядкой на немое кино, а его тема конфликта объективной истины и личного восприятия стала только острее в эпоху постправды. В.Г.