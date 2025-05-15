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Галльская сила: насколько хорошо вы знаете «Астерикса и Обеликса»?

Сегодня в 04:00
Видео: Netflix
На «Нетфликсе» вышел мультсериал «Астерикс и Обеликс꞉ Поединок вождей» — уже не первая экранизация комикса «Большой бой Астерикса». По такому случаю решили выяснить, насколько хорошо вы разбираетесь в комиксах, мультфильмах и фильмах про приключения неугомонных галлов, особенно любимых в России.
Создатели комикса Рене Госинни и Альбер Удерзо не сразу определились с главными героями. Какой вариант они рассматривали изначально?
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Почему Обеликс не может пить волшебное зелье?
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Чем вдохновлялись авторы, создавая волшебное зелье?
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Где не успели побывать Астерикс и Обеликс?
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К какому из этих комиксов непричастны Госинни и Удерзо?
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Какой из этих неоднократно экранизированных культовых комиксов самый продолжительный?
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Сколько мультфильмов Рене Госинни и Альбер Удерзо срежиссировали лично?
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В стиле какой группы исполняет песню один из персонажей мультфильма «Астерикс и викинги»?
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Какой из мультфильмов франшизы первым сделали в 3D?
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Серия об Астериксе и Обеликсе известна уморительными пародиями на современные предметы и реалии, что подчеркивают сатирический настрой франшизы. Какого из этих анахронизмов не было в мультфильмах?
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Кто из этих актеров играл Астерикса?
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Если роль Обеликса почти все время исполнял Жерар Депардье (только в пятом фильме его сменил Жиль Лелуш), то Астериксу повезло меньше. Сколько актеров примерили шлем персонажа с маленькими крылышками?
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Какой фирменный гэг хуже всего представлен в игровых фильмах?
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В 2016 году чуть не вышел фильм «Астерикс на Корсике» — кто его мог снять?
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