Галльская сила: насколько хорошо вы знаете «Астерикса и Обеликса»?

Серия об Астериксе и Обеликсе известна уморительными пародиями на современные предметы и реалии, что подчеркивают сатирический настрой франшизы. Какого из этих анахронизмов не было в мультфильмах?

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