«Жажда славы»: дикий и смешной нуар со скандальным Джонатаном Мейджорсом и вайбом «Драйва»

В общем-то, здесь нет ничего нового или оригинального, но все эти элементы вместе превращаются в концентрированное развлечение. В каком именно ключе получать удовольствие от этого дикого зрелища, зависит уже от зрителя. Самой здоровой реакцией кажутся истерические нервные смешки, за которыми моментально следуют тяжелые сочувственные вздохи. Пожалуй, не все примут аморальный и всеми силами ставящий зрителя в дискомфортное положение фильм, но он имеет все шансы стать культовым, даже несмотря на запоротый прокат и кампанию по продвижениюНапример, даже чисто теоретически фильм, который выходит в прокат спустя два года после премьеры на фестивале, не сможет претендовать на «Оскар». В 2023 году картину в США должна была выпустить компания Searchlight (подразделение Disney), но в итоге за фильм взялась маленькая инди-студия Briarcliff Entertainment (их самый известный релиз — «Ученик» про Трампа, также сопряженный со скандалами).. Ну как запоротый — скорее просто ограниченный: все-таки в России фильм выходит в кинотеатрах на майские и доступен всем интересующимся.