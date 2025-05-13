Фильмы Каннского кинофестиваля-2025: оценки российских кинокритиков

Предыдущий игровой фильм Сергея Лозницы — «Кроткая», которая тоже была показана в Каннах, — вышел в 2017 году. Все это время режиссер работал над доками, но вот он возвращается в лайв-экшн-кино с картиной, в которой Александр Кузнецов бросает вызов сталинскому террору.