Фильмы Каннского кинофестиваля-2025: оценки российских кинокритиков

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* Антон Долин внесен Минюстом в реестр иноагентов.
** «Медуза» внесена Минюстом в реестр иноагентов.
*** Deutsche Welle внесено Минюстом в реестр иноагентов.
Фильм немецкой постановщицы Маши Шилински («Дочь» с Хеленой Ценгель) про четыре поколения девушек с саксонской фермы, жизни которых на протяжении ста лет переплетаются самым причудливым образом, ведь известно, что время — плоский круг.
Предыдущий игровой фильм Сергея Лозницы — «Кроткая», которая тоже была показана в Каннах, — вышел в 2017 году. Все это время режиссер работал над доками, но вот он возвращается в лайв-экшн-кино с картиной, в которой Александр Кузнецов бросает вызов сталинскому террору.
Очередной криминальный триллер Доминика Молля (автора отличного «Таинственного убийства») про следовательницу из отдела внутренних расследований, которая берется за дело о необоснованном полицейском насилии во время демонстрации в Париже.
Семейная драма Оливера Лакса («И придет огонь») про отца, который вместе с сыном ищет в южном Марокко дочь, пропавшую на рейв-вечеринке. Но чем дальше они уходят с рейверами на последнюю вечеринку в пустыню, тем сильнее их привычная реальность начинает рассыпаться.
17-летняя Фатима — младшая из трех дочерей во франко-алжирской семье — поступает в парижский университет, где пытается примирить две свои противоположные идентичности. Экранизация автобиографического романа Фатимы Даас от Афсии Эрзи («Хорошая мать»).
От комедийного хоррора («Все страхи Бо») к комедийному вестерну — новый фильм Ари Астера будет безжалостно длиться два с половиной часа и расскажет о противостоянии шерифа с мэром городка в Нью-Мексико. В главных ролях Хоакин Феникс, Педро Паскаль и Эмма Стоун.
11-летняя Фуки — девочка из небогатой семьи и с богатым воображением — все сильнее погружается в мир своих фантазий, пока ее отец борется с раком, а мать пашет на полную ставку. Вторая картина лауреатки Канн Тиэ Хаякавы, действие которой происходит в 1987 году.
Техасский режиссер Ричард Линклейтер отдает должное французской «новой волне», а его фильм в оригинале так и называется: «Nouvelle Vague». Это будет картина про съемки «На последнем дыхании» Жан-Люка Годара, снятая в стилистике самого годаровского шедевра.
Новый хоррор Линн Рамзи («Что‑то не так с Кевином»), снова по книжке и снова про ужасы материнства — с Дженнифер Лоуренс и Робертом Паттинсоном. Женщина в сельской глубинке страдает от послеродовой депрессии, плавно переходящей в психоз.
Политический триллер Клебера Мендонсы Филью («Бакурау») про мужчину (Вагнер Мора), который в конце 1970-х, то есть на излете бразильской военной диктатуры, находится в бегах и нигде не может найти покоя.
Свежее стилистическое упражнение Уэса Андерсона — на сей раз в жанре черной шпионской комедии и, как всегда, с россыпью голливудских звезд. Преданные фанаты режиссера наверняка будут в восторге — всем остальным опять придется непросто.
Мастер остросюжетных триллеров Тарик Салех («Наемник», «Заговор в Каире») вновь намерен пощекотать нервы зрителей. По сюжету популярный египетский актер соглашается сняться в провластном кино, а попутно влюбляется в жену генерала, курирующего фильм.
Выигравшая недавно «Золотую пальмовую ветвь» с боди-хоррором «Титан» Жюлия Дюкорно покажет в Каннах свой новый фильм про проблемную девочку-подростка, которая однажды возвращается из школы с татуировкой на руке, что решительно меняет все.
Незначительная авария приводит к катастрофическим последствиям в свежей картине иранского диссидента и неоднократного лауреата Канн Джафара Панахи («Это не фильм», «Без медведей»).
Байопик про писательницу Голиарду Сапиенца, которая (после того как ее произведение было отвергнуто издателями) попадается на краже и оказывается в тюрьме, где знакомится с воровками, наркоманками, секс-работницами и революционерками. В главной роли — Валерия Голино.
Чтобы получить заявку на получение стипендии, главная героиня отправляется в портовый городок к пожилым родственникам отца, где больше узнает о своих родителях. Семейная драма Карлы Симон («Лето 1993-го», «Земля Алькаррас»).
Пол Мескаль и Джош О’Коннор во время Первой мировой войны колесят по городам и весям Америки, где записывают голоса и музыку соотечественников. Экранизация одноименной новеллы Бена Шаттака от Оливера Хермануса («Жить» с Биллом Найи).
История семьи (Рената Рейнсве, Стеллан Скарсгорд и Эль Фэннинг), живущей в Осло. Новая трагикомедия Йоакима Триера, номинировавшегося за свою предыдущую работу («Худший человек на свете») на «Оскар».
Иранская драма про овдовевшую медсестру, которая не может совладать со своим бунтующим сыном-подростком. Апогея их напряженные отношения достигают во время помолвки главной героини с новым мужчиной.
Фантастический триллер Би Ганя («Долгий день уходит в ночь») про женщину из будущего, чье сознание во время операции оказывается в «вечном часовом поясе». Там она находит останки андроида, которого пытается разбудить, рассказывая ему истории.
Социально ответственное кино братьев Дарденн про пять молодых матерей — Джессику, Перлу, Джули, Наиму и Ариану, которые живут в приюте и желают лучшей доли для своих маленьких детей.
Криминальная драма Келли Рейхардт («Несколько женщин», «Первая корова») про безработного плотника, большого поклонника искусства, который задумал свое первое большое арт-ограбление.