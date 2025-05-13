Канны-2025

Фильмы Каннского кинофестиваля-2025: оценки российских кинокритиков

Сегодня в 15:00
С 13 по 24 мая в Каннах проходит 78-й кинофестиваль — самый престижный в мире. Российские кинокритики первыми увидят там новые фильмы Уэса Андерсона, Ричарда Линклейтера, Ари Астера, Линн Рамзи, Жюлии Дюкорно, новую «Миссия невыполнима» (вне конкурса) и оценят конкурсные картины по десятибалльной шкале. Материал будет обновляться каждый день.
Антон Долин*

«Медуза»**

@anton_dolin

Егор Москвитин

«Правила жизни»

@oembox

Станислав Зельвенский

«Кинопоиск»

@ubobra

Андрей Плахов

«Коммерсант»

@andreiplakhov

Тамара Ходова

Forbes

@shortfilm_aboutlove

Настасья Горбачевская

Film.ru

@kinovodstvo

Анна Стрельчук

Doxa

@kinoavantgarde

Дмитрий Елагин

Deutsche Welle***

@diepuppe

Денис Виленкин

«Афиша Daily»

@denisvilenkin

Дарья Тарасова

«Кино-театр.ру»

@plasticsinatra

Антон Фомочкин

«Кино-ТВ», SRSLY

@fomochkin_anton

Кира Голубева

Cinemaholics, «Т–Ж»

Ксения Балюк

«Сноб»

@shtoetobilo

* Антон Долин внесен Минюстом в реестр иноагентов.

** «Медуза» внесена Минюстом в реестр иноагентов.

*** Deutsche Welle внесено Минюстом в реестр иноагентов.

Таблица с общими оценками увиденных фильмов
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«Звук падения»

Фильм немецкой постановщицы Маши Шилински («Дочь» с Хеленой Ценгель) про четыре поколения девушек с саксонской фермы, жизни которых на протяжении ста лет переплетаются самым причудливым образом, ведь известно, что время — плоский круг.

«Два прокурора»

Предыдущий игровой фильм Сергея Лозницы — «Кроткая», которая тоже была показана в Каннах, — вышел в 2017 году. Все это время режиссер работал над доками, но вот он возвращается в лайв-экшн-кино с картиной, в которой Александр Кузнецов бросает вызов сталинскому террору.

«Досье 137»

Очередной криминальный триллер Доминика Молля (автора отличного «Таинственного убийства») про следовательницу из отдела внутренних расследований, которая берется за дело о необоснованном полицейском насилии во время демонстрации в Париже.

«Сират»

Семейная драма Оливера Лакса («И придет огонь») про отца, который вместе с сыном ищет в южном Марокко дочь, пропавшую на рейв-вечеринке. Но чем дальше они уходят с рейверами на последнюю вечеринку в пустыню, тем сильнее их привычная реальность начинает рассыпаться.

«Младшая Дерньер»

17-летняя Фатима — младшая из трех дочерей во франко-алжирской семье — поступает в парижский университет, где пытается примирить две свои противоположные идентичности. Экранизация автобиографического романа Фатимы Даас от Афсии Эрзи («Хорошая мать»).

«Эддингтон»

От комедийного хоррора («Все страхи Бо») к комедийному вестерну — новый фильм Ари Астера будет безжалостно длиться два с половиной часа и расскажет о противостоянии шерифа с мэром городка в Нью-Мексико. В главных ролях Хоакин Феникс, Педро Паскаль и Эмма Стоун.

«Ренуар»

11-летняя Фуки — девочка из небогатой семьи и с богатым воображением — все сильнее погружается в мир своих фантазий, пока ее отец борется с раком, а мать пашет на полную ставку. Вторая картина лауреатки Канн Тиэ Хаякавы, действие которой происходит в 1987 году.

«Новая волна»

Техасский режиссер Ричард Линклейтер отдает должное французской «новой волне», а его фильм в оригинале так и называется: «Nouvelle Vague». Это будет картина про съемки «На последнем дыхании» Жан-Люка Годара, снятая в стилистике самого годаровского шедевра.

«Умри, моя любовь»

Новый хоррор Линн Рамзи («Что‑то не так с Кевином»), снова по книжке и снова про ужасы материнства — с Дженнифер Лоуренс и Робертом Паттинсоном. Женщина в сельской глубинке страдает от послеродовой депрессии, плавно переходящей в психоз.

«Тайный агент»

Политический триллер Клебера Мендонсы Филью («Бакурау») про мужчину (Вагнер Мора), который в конце 1970-х, то есть на излете бразильской военной диктатуры, находится в бегах и нигде не может найти покоя.

«Финикийская схема»

Свежее стилистическое упражнение Уэса Андерсона — на сей раз в жанре черной шпионской комедии и, как всегда, с россыпью голливудских звезд. Преданные фанаты режиссера наверняка будут в восторге — всем остальным опять придется непросто.

«Орлы Республики»

Мастер остросюжетных триллеров Тарик Салех («Наемник», «Заговор в Каире») вновь намерен пощекотать нервы зрителей. По сюжету популярный египетский актер соглашается сняться в провластном кино, а попутно влюбляется в жену генерала, курирующего фильм.

«Альфа»

Выигравшая недавно «Золотую пальмовую ветвь» с боди-хоррором «Титан» Жюлия Дюкорно покажет в Каннах свой новый фильм про проблемную девочку-подростка, которая однажды возвращается из школы с татуировкой на руке, что решительно меняет все.

«Простая случайность»

Незначительная авария приводит к катастрофическим последствиям в свежей картине иранского диссидента и неоднократного лауреата Канн Джафара Панахи («Это не фильм», «Без медведей»).

«Фуори»

Байопик про писательницу Голиарду Сапиенца, которая (после того как ее произведение было отвергнуто издателями) попадается на краже и оказывается в тюрьме, где знакомится с воровками, наркоманками, секс-работницами и революционерками. В главной роли — Валерия Голино.

«Ромерия»

Чтобы получить заявку на получение стипендии, главная героиня отправляется в портовый городок к пожилым родственникам отца, где больше узнает о своих родителях. Семейная драма Карлы Симон («Лето 1993-го», «Земля Алькаррас»).

«История звука»

Пол Мескаль и Джош О’Коннор во время Первой мировой войны колесят по городам и весям Америки, где записывают голоса и музыку соотечественников. Экранизация одноименной новеллы Бена Шаттака от Оливера Хермануса («Жить» с Биллом Найи).

«Сентиментальная ценность»

История семьи (Рената Рейнсве, Стеллан Скарсгорд и Эль Фэннинг), живущей в Осло. Новая трагикомедия Йоакима Триера, номинировавшегося за свою предыдущую работу («Худший человек на свете») на «Оскар».

«Женщина и ребенок»

Иранская драма про овдовевшую медсестру, которая не может совладать со своим бунтующим сыном-подростком. Апогея их напряженные отношения достигают во время помолвки главной героини с новым мужчиной.

«Воскрешение»

Фантастический триллер Би Ганя («Долгий день уходит в ночь») про женщину из будущего, чье сознание во время операции оказывается в «вечном часовом поясе». Там она находит останки андроида, которого пытается разбудить, рассказывая ему истории.

«Молодые матери»

Социально ответственное кино братьев Дарденн про пять молодых матерей — Джессику, Перлу, Джули, Наиму и Ариану, которые живут в приюте и желают лучшей доли для своих маленьких детей.

«Вдохновитель»

Криминальная драма Келли Рейхардт («Несколько женщин», «Первая корова») про безработного плотника, большого поклонника искусства, который задумал свое первое большое арт-ограбление.

«Звук падения» («Sound of Falling»), реж. Маша Шилински

© Fabian Gamper/Studio Zentral

«Два прокурора» («Two Prosecutors»), реж. Сергей Лозница

© SBS Productions

«Досье 137» («Dossier 137»), реж. Доминик Молль

© Fanny de Gouville

«Сират» («Sirat»), реж. Оливер Лакс

© Pyramide Distribution

«Младшая Дерньер» («La petite Dernière»), реж. Афсия Эрзи

© June Film

«Эддингтон» («Eddington»), реж. Ари Астер

© A24

«Ренуар» («Renoir»), реж. Тиэ Хаякава

© Loaded Films

«Новая волна» («New Wave»), реж. Ричард Линклейтер

© ARProd

«Умри, моя любовь» («Die, My Love»), реж. Линн Рамзи

© Black Label Media

«Тайный агент» («O Agente Secreto»), реж. Клебер Мендонса Филью

© Victor Jucá

«Финикийская схема» («The Phoenician Scheme»), реж. Уэс Андерсон

© TPS Productions/Focus

«Орлы Республики» («Eagles of the Republic»), реж. Тарик Салех

© Playtime

«Альфа» («Alpha»), реж. Жюлия Дюкорно

© Neon

«Простая случайность» («Un simple accident»), реж. Джафар Панахи

© Les Films Pelléas

«Фуори» («Fuori»), реж. Марио Мартоне

© Indigo Film

«Ромерия» («Romería»), реж. Карла Симон

© QuimVives ElasticaFilms

«История звука» («The History of Sound»), реж. Оливер Херманус

© MUBI

«Сентиментальная ценность» («Affeksjonsverdi»), реж. Йоаким Триер

© Kasper Tuxen

«Женщина и ребенок» («Woman and Child»), реж. Саид Рустаи

© Iris Film

«Воскрешение» («Kuang ye shi dai»), реж. Би Гань

© Dangmai Films

«Молодые матери» («Jeunes mères»), реж. Жан-Пьер Дарденн и Люк Дарденн

© Christine Plenus

«Вдохновитель» («The Mastermind»), реж. Келли Рейхардт

© MUBI
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