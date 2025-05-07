Что смотреть в кино: киносказка про карпатского Чебурашку, драма про бодибилдера и Штирлиц

Для постановщика клипа Бьорк и руководителя анимационной студии Encyclopedia Pictura Исайи Саксона «Очи» — полнометражный дебют. И, как часто бывает с визуально одаренными кинематографистами, эстетически картина с ее рукотворными спецэффектами и аниматроникой выглядит великолепно. Особенно впечатляет детеныш очи — куклой управляли семь человек. Но видно, что куклы занимают Саксона больше, чем люди, поэтому Уотсон не выходит из роли товарища Ульяны Хомюк из эйчбиошного «Чернобыля», Дефо — из образа эксцентричного профессора фон Франца из эггеровского «Носферату», а Хелена Ценгель делает то, что у нее получается лучше всего, — кричит (см. также «Разрушительницу системы»). Сценарий, как нынче водится, самое слабое звено фильма. Но поскольку очи умилительные, топонимы, имена и названия веселые (чего только стоит магазин Kurkamart!), а месседж ленты пацифистский, вряд ли вы сомкнете на этой киносказке очи. Е.Т.