Что общего у «Марвел» и доширака: самая гастрономическая рецензия на «Громовержцев*»

Это далеко не идеальное кино, страдающее от тех же болячек, что и другие пиковые фильмы «Марвел»: немного шаблонная злодейка и обязательно провисающий финальный акт. Но обаяние этой команды строится в том числе на неряшливости и их, и происходящего вокруг. Флоренс Пью и Дэвид Харбор сияют от начала и до конца. Уайатт Расселл вдруг оказывается живым, а не картонным. Ханна Джон-Кеймен совершает карьерный подвиг и дает развитие Призраку, а Себастьян Стэн в кои-то веки не скучает, изображая человека с железной рукой.