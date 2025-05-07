Что общего у «Марвел» и доширака: самая гастрономическая рецензия на «Громовержцев*»

«Громовержцы*» не должны были сработать.
Киновселенная, от которой давно никто не ждет ничего хорошего. Попробуйте вспомнить, когда фильм «Марвел» в последний раз был однозначно крутым. «Эндгейм» вышел еще в 2019 году — и после него КВМКиновселенная «Марвел». в лучшем случае была парадом сомнительного фан-сервиса, как в «Человеке-пауке: Нет пути домой», или просто фильмов, о которых все забывали спустя неделю.
Ростер героев, которые никому не нужны. Елена Белова (Флоренс Пью) появлялась в ужасной «Черной Вдове» и милом, но проходном сериале «Соколиный Глаз». Красный Страж (Дэвид Харбор) был отвратительным клюквенным гэгом из той же «Черной Вдовы». Призрак (Ханна Джон-Кеймен) — блеклая злодейка из сиквела «Человека-муравья», про который не помнит вообще никто (и по делу). Агент США (Уайатт Расселл) — неудавшийся Капитан Америка из сериала «Сокол и Зимний Солдат», там же мы последний раз видели Баки Барнса, по ощущениям, Себастьян Стэн и сам давно устал от этого персонажа. Джулия Луис-Дрейфус до этого появлялась в проектах «Марвел» с вайбами Харриссона Форда: «За деньги — да».
Но что‑то пошло не по плану. Потому что «Громовержцы*» — это… весело? Фильм с ноги заходил в промокампанию, которая строилась не на «вау, еще один дорогущий фильм от „Марвел“», а на «вообще-то мы тут любим кино не меньше студии A24». Оказалось, что над фильмом сплошь и рядом работали люди из удачных проектов главной инди-студии (а на деле уже большой корпорации) двадцатых и просто качественных кино- и телепроектов.
Режиссер — Джейк Шрейер, один из постановщиков любимой всеми драмеди «Грызня» с «Нетфликса». Среди сценаристов — Джоанна Кало, соавторка «Медведя». За операторскую работу отвечал Эндрю Дроз Палермо, снимавший «Зеленого рыцаря» той же студии A24. Музыку писала группа Son Lux — они делали звук к «Всё везде и сразу». И так далее.
В самом подходе «дать молодым людям возможность поработать с „Марвел“» нет ничего нового. Студия годами привлекает к работе в том числе молодых режиссеров, но не для того чтобы дать им возможность показать себя, а потому что людей без звездных имен, но с яркими проектами намного проще контролировать. Когда‑то в эту ловушку попал Эдгар Райт, который должен был снимать «Человека-муравья» — и до съемок так и не добрался, не найдя общий язык со студией.
Но здесь Кевин Файги как будто отпустил свои вожжи и буквально дал людям поработать. На деле получился самый человечный фильм «Марвел» со времен, кажется, первых «Стражей Галактики». Здесь второсортные герои вдруг заиграли новыми красками — мрачными и немного выцветшими, — потому что это кино в первую очередь про травму и одиночество. И уже во вторую — про суперлюдей, которые дерутся то друг с другом, то с бесконечными NPCНеигровой персонаж в видеоиграх. .
Это далеко не идеальное кино, страдающее от тех же болячек, что и другие пиковые фильмы «Марвел»: немного шаблонная злодейка и обязательно провисающий финальный акт. Но обаяние этой команды строится в том числе на неряшливости и их, и происходящего вокруг. Флоренс Пью и Дэвид Харбор сияют от начала и до конца. Уайатт Расселл вдруг оказывается живым, а не картонным. Ханна Джон-Кеймен совершает карьерный подвиг и дает развитие Призраку, а Себастьян Стэн в кои-то веки не скучает, изображая человека с железной рукой.
«Громовержцы*» — это как «дошик», о котором ты мечтал весь день и до которого наконец-то добрался. Когда захочешь домой, готовить решительно лень, думать над доставкой — тем более, и остается проверенный временем вариант. Распотрошил полтора пакетика, залил кипятком, подождал пару минут — и вот оно, на душе сразу теплее. Так и с этим фильмом. Высокая кухня — это тоже хорошо, но в другой раз.
А сноска из названия, кстати, отлично объясняется в конце фильма. И слава богу, что он называется именно так. Так проще. Как с «дошиком».
Оценка:
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