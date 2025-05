7 фильмов, ради которых стоит выбраться в кино в мае

Очевидный тщеславный кинопроект с замахом на «Пурпурный дождь» артиста Принца. Суперзвезде The Weeknd не впервой: прошлая его попытка экранизировать свои песни и имидж не была принята публикой (речь о обруганном, как никакой другой, сериале «Кумир»), хотя и оказалась по итогу потрясающе безжалостным портретом слизкого манипулятора из числа тех, на которых держится вся индустрия развлечений. Есть все шансы, что «Последнее завтра», озаглавленное в оригинале в честь «прощального» альбома артиста «Hurry Up Tomorrow», окажется не менее эффектным актом саморазоблачения . Ведь The Weeknd пригласил настоящего каннского режиссера Трея Эдварда Шульца (сам фильм, впрочем, в Канны не взяли, несмотря на майский релиз в кино) и ярчайших молодых звезд момента — помимо Дженны Ортеги это Барри Кеоган.