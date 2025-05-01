7 фильмов, ради которых стоит выбраться в кино в мае

«Серфер»
С 1 мая
Батя-серфер (Николас Кейдж) вступает в конфронтацию с серферами-профи, которые запрещают посторонним серфить на их пляже.
Абсурдный на уровне заявки триллер, который исполнен, как и полагается «вершине кейджизма» (по выражению кинокритика Егора Москвитина), на абсолютно серьезных щах. Много сгоревших до красноты мужских лиц, ослепляющих глаза соленых брызг и плавящего мозги австралийского солнца. Хоррормейкер Лоркан Финнеган знает, как сделать из рядового проекта категории «Б» настоящий чувственный опыт.
«Жажда славы»
С 8 мая
Неуравновешенный и асоциальный бодибилдер (Джонатан Мейджорс) хочет стать чемпионом, но одновременно со строительством тела, наоборот, рушит жизни себе и окружающим.
«Жажда славы» — настоящий бенефис отличного артиста Мейджорса, чья карьера, аналогично его герою, пострадала от неуравновешенного характера. Несмотря на то что фильм пролежал два года на полке, это не просто диковинка, а однозначный хит, который наверняка еще получит свою долгоиграющую славу, даже без маркетинговых бюджетов. Ведь это дурманный неонуарный микс из «Таксиста», «Драйва», «Джокера» и «Одержимости», выезжающий не за счет оригинальности, но благодаря концентрированной дикости происходящего. Отдельно предупреждаем: перед вами, вероятно, самый неловкий фильм для первого свидания из возможных этой весной.
«Очи»
С 8 мая
Девочка по имени Юрий решает помочь ушастому зверьку, об опасности которого ее предостерегал папа (Уиллем Дэфо).
Рукотворная киносказка от студии A24, которая выходит в кино не совсем своевременно. Клипмейкер Исайя Саксон (автор седьмого, лучшего клипа Бьорк) готовил свой полнометражный дебют больше пяти лет и в итоге вынужден представлять его публике под свист отдельных пользователей соцсетей, обвиняющих и его, и студию в использовании искусственного интеллекта и лишении работы живых художников. В ответ на прямые возражения режиссера кто‑то даже писал, что он все врет, ведь и свет так падает, и гамма так подобрана в кадре, как сделал бы искусственный интеллект, а дизайн заглавной зверушки он вообще украл у «Звездных войн» (хотя, с учетом славянских имен всех героев, напрячься стоило бы правообладателям Чебурашки).
Вероятно, в будущем режиссеры и будут снимать фильмы либо с использованием искусственного интеллекта, либо с оглядкой на то, чтобы не быть похожими на искусственный интеллект, а «Очи» — возможно, последний раз, когда режиссер с нуля вручную создал симпатичный сказочный мир, не пользуясь промптом «игровая экранизация Миядзаки в Восточной Европе», зато наняв семь кукловодов для управления полностью осязаемым зверьком-аниматроником.
«Верный друг»
С 15 мая
Одинокая писательница (Наоми Уоттс) вынужденно забирает на передержку огромного пятнистого дога своего ментора (Билл Мюррей), который свел счеты с жизнью.
Редкий зверь в прокате — сентиментальная картина о домашних животных, покорившая кинокритиков (а не только зрителей, как обычно) — те как один говорят о том, что это умное высказывание о боли утраты. И даже если вам не интересна прямолинейная терапевтичность, перекочевавшая в кино из оригинального романа, на прекрасного дога, на великого трагикомика Мюррея (совершающего камбэк после увольнения из другого фильма из‑за неуместных шуток), на Уоттс в обворожительном берете легко смотреть просто как на упоительную оду современной городской жизни.
«Зона интересов»
С 22 мая
Руководитель концлагеря Освенцим (Кристиан Фридель из третьего сезона «Белого лотоса») вместе с женой (Сандра Хюллер) живет свою лучшую жизнь буквально за стеной от криков и печных труб.
«Зона интересов» Джонатана Глейзера выходит в российский прокат спустя полтора года после своего оскаровского триумфа, но это не проблема, ведь режиссер сразу замахивался на вечность. Эта картина — не развлекательная беллетристика, которую можно как‑то заспойлерить, а скорее интерактивная видеоинсталляция с удивительными операторскими и монтажными решениями и потрясающим саунд-дизайном. При просмотре в темном зале с кондиционером, будь он первый или повторный, она может только расцвести.
«Последнее завтра»
С 29 мая
Стадионная поп-звезда (The Weeknd в роли более-менее самого себя) страдает от бессонницы и в конце концов переживает нервный срыв в компании красавицы (Дженна Ортега).
Очевидный тщеславный кинопроект с замахом на «Пурпурный дождь» артиста Принца. Суперзвезде The Weeknd не впервой: прошлая его попытка экранизировать свои песни и имидж не была принята публикой (речь о обруганном, как никакой другой, сериале «Кумир»), хотя и оказалась по итогу потрясающе безжалостным портретом слизкого манипулятора из числа тех, на которых держится вся индустрия развлечений. Есть все шансы, что «Последнее завтра», озаглавленное в оригинале в честь «прощального» альбома артиста «Hurry Up Tomorrow», окажется не менее эффектным актом саморазоблачения. Ведь The Weeknd пригласил настоящего каннского режиссера Трея Эдварда Шульца (сам фильм, впрочем, в Канны не взяли, несмотря на майский релиз в кино) и ярчайших молодых звезд момента — помимо Дженны Ортеги это Барри Кеоган.
«Верни ее из мертвых»
С 29 мая
Осиротевшие брат и сестра раскрывают сатанинский секрет своей мачехи (Салли Хокинс) и сводного брата.
Карьера ютуберов, ставших топовыми хоррормейкерами, братьев Филиппу, после хита «Два, три, демон, приди!» могла пойти разными путями. Они могли бы уйти в голливудские франшизы — и даже в какой‑то момент подписались адаптировать игру Street Fighter, но вовремя одумались. Или могли бы превратить во франшизу свой собственный штучный ужастик (сиквел все еще планируется). Но вместо всего этого решили снять еще один самостоятельный жанровый фильм без лишних претензий. На вооружении у них все еще самые базовые, чуть ли не на уровне физиологии страхи и бешеная режиссерская энергетика после, очевидно, не прошедших бесследно долгих лет борьбы за внимание интернет-зрителей.
Однозначно можно гарантировать: все полтора часа будет до одури страшно и жуть как интересно.