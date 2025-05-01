7 фильмов, ради которых стоит выбраться в кино в мае

Рукотворная киносказка от студии A24 , которая выходит в кино не совсем своевременно. Клипмейкер Исайя Саксон (автор седьмого, лучшего клипа Бьорк) готовил свой полнометражный дебют больше пяти лет и в итоге вынужден представлять его публике под свист отдельных пользователей соцсетей, обвиняющих и его, и студию в использовании искусственного интеллекта и лишении работы живых художников. В ответ на прямые возражения режиссера кто‑то даже писал, что он все врет, ведь и свет так падает, и гамма так подобрана в кадре, как сделал бы искусственный интеллект, а дизайн заглавной зверушки он вообще украл у «Звездных войн» (хотя, с учетом славянских имен всех героев, напрячься стоило бы правообладателям Чебурашки).