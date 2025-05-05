3 новых сериала про маньяков: палповый, хоррорный и полифоничный

Если сериал «Трасса» показался вам недостаточно палповымPulp fiction — «бульварное чтиво» с английского. , то встречайте «Тайгу» — вашего ненадежного проводника в мир российской хтони. Здесь даже есть звезда «Трассы» Елизавета Ищенко в роли дочери священника (Евгений Харитонов), которая пропадает из сюжета так же внезапно, как и появляется в нем. Впрочем, подобное свойственно и другим персонажам этого густонаселенного сериала, явно вдохновленного, как и большинство детективных триллеров после 1990 года, «Твин Пиксом». Неопалимой купиной престижного телевидения, лишившей киношников по всему миру сна, даром что рассказывала она про странные сны. В «Тайге» даже будет пасхалка сериалу Дэвида Линча и Марка Фроста: кулон-сердечко , похожий на то, что был у убиенной Лоры Палмер. Из других ориентиров: «Настоящий детектив» и прочая южная готика, вплоть до «Газетчика» Ли Дэниелса. Вообще, если бы «Тайга» была американским шоу, то ее события непременно происходили бы в Луизиане.