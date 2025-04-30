Что смотреть в кино: «Серфер» с Кейджем, корейский боевик и хоррор про безумного фаната

Сиквел корейского блокбастера «Мститель: Охота началась», который начинался как комедия про непутевых полицейских, а заканчивался мощной социальной драмой, по пути махая кулаками, словно боевик из Гонконга. Во второй части совестливый и неравнодушный сыщик снова встает костью в горле бесчеловечным олигархам, коррумпированным чиновникам и продажным политикам. Начинается все с того, что герою и его команде дают приказ защищать ценного подсудимого от возможной расправы. Подопечный бандит — настоящее зло, и его во что бы то ни стало хочет достать некий народный мститель, местный корейский Чумной Доктор. Но закон есть закон, поэтому одни хорошие парни будут весь фильм сражаться с другими, пока настоящее зло будет возвышаться над схваткой, совсем как в том афоризмеЧто за афоризм?«Если положить в банку 100 черных и 100 красных муравьев, ничего не будет происходить. Но если эту банку сильно тряхнуть, муравьи начнут убивать друг друга. Красные будут считать черных своими врагами, а черные красных — своими. Настоящий же враг — тот, кто эту банку трясет. Так же происходит в обществе людей. Так что, прежде чем люди нападут друг на друга, надо подумать о том, кто же потряс банку». Бисмарка про красных и черных муравьев в банке.