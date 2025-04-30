Что смотреть в кино: «Серфер» с Кейджем, корейский боевик и хоррор про безумного фаната

«Серфер»
С 1 мая
Кавер-версия «Бойцовского клуба» и «На гребне волны», снятая ирландцем Лорканом Финнеганом (автором «Вивариума» и «Дурного глаза») и осененная присутствием Николаса Кейджа. Покрасивший волосы в рыжий актер играет мужчину на грани нервного срыва, который мог бы стать героем «С меня хватит!». Жена ушла и вот-вот выйдет замуж за другого, а на то, чтобы выкупить пляжный дом своего детства, не хватает ста тысяч долларов. Накануне Рождества герой едет с сыном-подростком на этот самый пляж, чтобы научить мальчишку ловить волну. Но местные серферы-гопники (во главе с Джулианом МакМэхоном из «Зачарованных»!) унижают его на глазах у сына — и запускают цепочку событий, от которых зрители то и дело будут кричать на экран.
События происходят в одной-единственной австралийской локации, в которой какое кино ни сними — что хоррор «Два, три, демон, приди!», что триллер «Серфер», что истерн «Соловей», — все равно получится приквел «Безумного Макса». Раскаленный материк будто бы ждет повода, чтобы сойти с ума, оскалить зубы и превратиться в дюну. Даже кенгуру здесь занимаются боксом! Пока герой Кейджа (чей градус безумия здесь перекрывает прошлогодний рекорд «Героя наших снов» — причем с солидным отрывом) вынашивает план мести и постепенно теряет все, что его определяло, пляжные бездельники превращаются из кучки гопников в братство со своей философией.
Мужчин этот конфликт точно зацепит. Как минимум потому, что это всеобщий страх — быть униженным на глазах у близких. А как максимум потому, что все соблазны, которые сулит герою вступление в братство серферов, актуальны для подростков, мужчин в кризисе среднего возраста и стариков (один из которых в фильме тоже появится — и окажется тем еще бомжом с дробовиком). Невероятное кино: смешное, но страшное, гротескное, но правдивое, болезненное, но развлекательное до мозга костей. Вершина кейджизма. Е.М.
«Мститель: Игра на выживание»
С 1 мая
Сиквел корейского блокбастера «Мститель: Охота началась», который начинался как комедия про непутевых полицейских, а заканчивался мощной социальной драмой, по пути махая кулаками, словно боевик из Гонконга. Во второй части совестливый и неравнодушный сыщик снова встает костью в горле бесчеловечным олигархам, коррумпированным чиновникам и продажным политикам. Начинается все с того, что герою и его команде дают приказ защищать ценного подсудимого от возможной расправы. Подопечный бандит — настоящее зло, и его во что бы то ни стало хочет достать некий народный мститель, местный корейский Чумной Доктор. Но закон есть закон, поэтому одни хорошие парни будут весь фильм сражаться с другими, пока настоящее зло будет возвышаться над схваткой, совсем как в том афоризмеЧто за афоризм?«Если положить в банку 100 черных и 100 красных муравьев, ничего не будет происходить. Но если эту банку сильно тряхнуть, муравьи начнут убивать друг друга. Красные будут считать черных своими врагами, а черные красных — своими. Настоящий же враг — тот, кто эту банку трясет. Так же происходит в обществе людей. Так что, прежде чем люди нападут друг на друга, надо подумать о том, кто же потряс банку». Бисмарка про красных и черных муравьев в банке.
Несмотря на азиатский антураж, фильм здорово напоминает боевик «16 кварталов» с Брюсом Уиллисом, где порядочный коп должен был доставить свидетеля в суд, а весь город вставал у него на пути. Настоящая героика, которую сегодня все реже встретишь в кино. Е.М.
«Ночь с психопатом»
С 1 мая
Поп-звезду Софию (Самара Уивинг) преследует одержимый фанат Пол (Рей Николсон). После неудачного покушения его отправляют в психушку, где он находит сторонников в лице двух таких же отбитых пациентов. Эта веселая компания сбегает, чтобы насильно выдать Софию замуж за Пола.
Сумасбродный триллер, в первую очередь интересный двумя артистами в главных ролях. Во-первых, Самарой Уивинг, еще после «Я иду искать» и первого сезона «Эша против Зловещих мертвецов» заслужившей почетное звание «королевы крика». Во-вторых, сыном Джека Николсона Реем, успешно повторяющим безумную улыбочку отца. Есть ли за ней что‑то большее? Чтобы выяснить, придется посмотреть фильм! В.Г.
«Легенды наших предков»
С 1 мая
Журналист-лузер Антон (Александр Яценко) бесцельно работает репортером в захудалой екатеринбургской газетенке, пока во время одного из редакционных заданий к нему, как жвачка, не прилипает волосатый переросток по имени Нюлэсмурт (Антон Кузнецов). Нюл — владыка леса, и, так как видит его только Антон, лешему отчаянно нужна помощь человека, чтобы спасти от исчезновения сестру-водяную Шишигу (Наталья Павленкова) и повелевающего Уральскими горами брата Нёр-Ойку (Юрий Колокольников). Божества живы, только пока люди о них помнят — и потому Антон отправляется на поиски хранителей памяти предков. А взамен Нюл обещает Антону наладить отношения с закрытой дочерью-подростком (Александра Бабаскина), которая как раз приехала погостить к папе.
«Не забывай свои корни, помни…» — как бы говорит нам новый фильм «самого доброго российского режиссера» Ивана Соснина («Далекие близкие», сериал «Юг»). «Легенды наших предков» формально отвечают поднадоевшему тренду на киносказки, однако выгодно выделяются за счет искренности и радения за неочевидные уголки культуры прошлого. Эти достижения немного обесцвечиваются предсказуемостью драматургии: Соснин обращается с наследием семейного голливудского кино, словно с катехизисом. С другой стороны, как сказал когда‑то Джордж Лукас, не нужно бояться штампов, ведь, если они стали таковыми, значит, они работают. Краудплизер для всех сентиментальных. В.Г.
«Мужу привет»
С 1 мая
Сотрудница ЗАГСа Катерина (Юлия Пересильд) ухаживает за супругом в коме, пока ее дочь (Екатерина Воронина) готовится выйти замуж, а сын-школьник (Кирилл Русин) пытается найти денег на то, чтобы свозить любимую девушку в Питер. Вскоре Катерина встречает обаятельного владельца автомастерской Георгия (Владимир Вдовиченков) и нехотя влюбляется в него.
Главных героев не просто так зовут Катерина и Георгий: для самых непонятливых отсылка к фильму «Москва слезам не верит» будет проговорена в картине напрямую. Режиссер Антон Маслов («Поехавшая», первый сезон «Вампиров средней полосы») в «Мужу привет» попытался синтезировать типично советский жанр лирической комедии. Нежный, местами забавный фильм с приятной подвижной камерой несколько портит мелодраматическая тяжеловесность центральных метафор: дни без любви, словно кома, а дети — это жизнь. Однако даже так это не худший в мире вариант для похода в кино с мамой. В.Г.
«Как соблазнить девушку, или О чем говорят мужчины»
С 1 мая
Немолодой водитель междугороднего такси-каршеринга (Альберто Сан-Хуан) влюблен в свою постоянную пассажирку (Бланка Суарес). Во время одной из поездок он решает объясниться девушке в любви. Однако планам мужчины мешают два других пассажира — болтун-искуситель (Эрнесто Альтерио) и мачо с гитарой (Рубен Кортада).
Свежий фильм непредсказуемого испанца Алекса де ла Иглесиа, в чьей фильмографии есть и чисто авторское кино («Пердита Дуранго»), и чисто зрительское (ремейк «Идеальных незнакомцев»), и сериал HBO («30 сребреников») и док про Месси, и откровенная дичь («Печальная баллада для трубы»). «Как соблазнить девушку» в этом ряду относится к категории зрительского. Приписка «О чем говорят мужчины» — выдумка прокатчиков, основанная, по всей видимости, на том, что «Квартет И» в свое время тоже переснял «Идеальных незнакомцев» под названием «Громкая связь». По своему анархическому духу фильм Иглесиа все же ближе к другой дорожной комедии — «Впритык», как если бы она была еще и ромкомом. В.Г.
«За облаками»
С 1 мая
В альтернативных 1990-х Японию разделили на две части США и Советский Союз. На территории последнего возводится гигантская башня — настолько огромная, что ее видно по обе стороны распавшейся страны. Проживающие в американской зоне оккупации школьники больше всего на свете мечтают добраться до башни. Для этого очень кстати приходится разбитый самолет на границе.
Впервые в российском прокате — первое полнометражное аниме Макото Синкая, второго Миядзаки и кассового чемпиона Японии. Пожалуй, не лучший фильм режиссера, слишком перегруженный геополитикой и теоретической физикой. Однако, как всегда у Синкая, безумно красивый — и пропускать такое на большом экране точно не стоит. В.Г.
«Очи»
С 8 мая (превью-показы — с 1 мая)
Если Чебурашка отныне живет в Сочи, то на другом побережье Черного моря обитают похожие на него ушастые существа очи, которых население островного архипелага Карпатия считает причиной всех своих бед. Так, милитаристски настроенный мужчина по имени Максим (Уиллем Дефо) винит их в исчезновении своей жены Даши (Эмили Уотсон), которая родила ему девочку, хотя он надеялся на мальчика. Дочку зовут — возможно, потому что ждали пацана, а может, потому что авторы фильма не сильно разбираются в восточноевропейских именах, — Юрий (Хелена Ценгель). И вот, пока Максим со своим названным сыном Петро (Финн Вольфхард) и другими дикими мальчишками занят отстрелом волшебных существ, Юрий натыкается в лесу на детеныша очи и сбегает с ним из дома, чтобы вернуть родителям.
Первое семейное фэнтези от A24 выглядит так, словно снято на сдачу от спилберговской студии Amblin: бюджет картины «Очи» даже меньше, чем у «Смерти единорога» (10 млн долларов). Словом, это довольно камерное и короткое (хронометраж всего полтора часа!) кино с вайбами голливудской кинофантастики 1980-х, Уиллемом Дефо в роли крокодила Гены и конфликтом, обросшим злободневным, раскрашенным в желто-синие цвета политическим комментарием.
Для постановщика клипа Бьорк и руководителя анимационной студии Encyclopedia Pictura Исайи Саксона «Очи» — полнометражный дебют. И, как часто бывает с визуально одаренными кинематографистами, эстетически картина с ее рукотворными спецэффектами и аниматроникой выглядит великолепно. Особенно впечатляет детеныш очи — куклой управляли семь человек. Но видно, что куклы занимают Саксона больше, чем люди, поэтому Уотсон не выходит из роли товарища Ульяны Хомюк из эйчбиошного «Чернобыля», Дефо — из образа эксцентричного профессора фон Франца из эггеровского «Носферату», а Хелена Ценгель делает то, что у нее получается лучше всего, — кричит (см. также «Разрушительницу системы»). Сценарий, как нынче водится, самое слабое звено фильма. Но поскольку очи умилительные, топонимы, имена и названия веселые (чего только стоит магазин Kurkamart!), а месседж ленты пацифистский, вряд ли вы сомкнете на этой киносказке очи. Е.Т.