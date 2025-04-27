Не случаен и необычный нынче 15-серийный формат сериала. В интервью глава канала HBO и стриминга MaxРанее известного как HBO Max. И кабельный канал HBO, и стриминг Max принадлежат студии Warner. Кейси Блойс подтверждает, что более-менее попытался заново изобрести эфирное телевидение. К традиционному ТВ отсылает и жанр медицинского процедурала, и релиз серий еженедельно в вечерний прайм-тайм (а не в полночь, как обычно на платформах), и срочный запуск второго сезона — все это крайне нетипичные решения для стримингового сериала (слава богу, никто хотя бы не стал растягивать сезон до пресловутых 24 серий). Причина лежит на поверхности: «Белый лотос» и «Дом дракона» выходят раз в несколько лет, и стриминговой платформе не хватает контента, который может удержать подписчиков в перерыве между сериалами-событиями. Что ж, с этой задачей «Больница Питт», очевидно, справилась на отлично: от сериала не оторваться так же, как было не оторваться от длиннющих сериалов в нулевые.