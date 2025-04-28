Путешествие в девяностые и обратно: новое российское кино про лихое десятилетие

По сюжету главный герой Руслан (Олег Чугунов) — сын карточного шулера (Кирилл Полухин) и киноаватар Романа Михайлова — в детстве стал свидетелем свадьбы, а затем и ночного купания незнакомой ему невесты (Мария Мацель), и теперь не может выкинуть эту то ли Офелию, то ли Эвридку из головы. Она преследует его везде: в наркотических трипах с друзьями (Лев Зулькарнаев, Чингиз Гараев и Арсений Касперович), в мутках с бандитами (Сергей Двойников и Федор Лавров), а также в психбольнице, куда он благодаря связям своего друга Ласло (Марк Эдельштейн) попадает, чтобы откосить от армии. В конце концов, Руслан оказывается в Питере, где выходит на след девушки, что неудивительно, ведь если в России и есть свое царство Аида, то оно находится в Северной столице.