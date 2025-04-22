Среди крупнейших драматических актеров XX века (а Николсон с его рекордными двенадцатью номинациями на «Оскар» и тремя статуэткамиЗа «Пролетая над гнездом кукушки», «Язык нежности» и «Лучше не бывает». Среди актеров три «Оскара» также имеют Уолтер Бреннан и Дэниел Дей-Льюис., без сомнения, крупнейший) он больше всех обязан не широкому диапазону ролей, а одному неизменному амплуа, а именно токсичного мужчины в экзистенциальном кризисе . Пиковой выразительности в этом амплуа Николсон достигает уже в «Пяти легких пьесах», где играет пианиста-интеллигента, по жизни очень убедительно притворяющегося грубым работягой. Он очень поэтично смотрит пустым взглядом вдаль, очень мечтательно издевается над своей девушкой и, наконец, очень прозаично решает сбежать от семьи и жизни в никуда.