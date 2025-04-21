«Сорвиголова» родился заново. Но каким получился ребут? У нас есть 4 мнения на его счет

На Disney+ завершился «Сорвиголова: Рожденный заново» — ребут уже легендарного нефтликсовского сериала про супергероя из Адской кухни. Поскольку перезапуск получился очень противоречивым, публикуем сразу четыре мнения о шоу.

В новом «Сорвиголове» пытаются ужиться два сериала, один из которых получился, а другой — не очень

Евгений Ткачев Кинокритик и редактор «Афиши» и «Афиши Daily», автор телеграм-канала «Парни из Читальни»

Ребут «Сорвиголовы» был неизбежен: никто не даст бренду пылиться на полке в эпоху, когда интеллектуальная собственность стала важнейшим из искусств. Поражает другое: авторы перезапуска (а точнее перезапуска перезапуска, потому что шоураннеру Дэвиду Скардапейну пришлось перелопатить то, что сделали Мэтт Корман и Крис Орд) продолжают вдохновляться библией сериала, придуманной десять лет назад Дрю Годдардом для оригинального «Сорвиголовы» на «Нетфликсе». Это уже не кризис идей, а тотальная неспособность современной поп-культуры, помешанной на мягких ребутах, породить что‑то новое.

К слову, как и у всякого мягкого ребута, перед «Рожденным заново» стояли две задачи: не растерять фанатов и обзавестись новыми зрителями, то есть пройти между Сциллой и Харибдой. Миссия сложная, поэтому давайте оговоримся сразу: возвращение на Итаку получилось противоречивым. Жестоко поступили с Фогги, безобразно слили Карен (чтобы все-таки вернуть ее в конце сезона), а Мердок, после пересъемок, оказался героем сразу двух сериалов: юридического процедурала и традиционного противостояния Сорвиголовы и Фиска.

© Disney+

Интересно, кстати, что если в конце третьего сезона Сорвиголова возвышался над Фиском, то в первых сериях ребута, когда Фиск становится мэром Нью-Йорка, все происходит ровно наоборот . Впрочем, иначе и быть не могло, ведь дихотомия между этими персонажами, в заключительных сериях подчеркивающаяся на параллельном монтаже, — топливо сериала. Героя не существует без злодея, поэтому эти двое обречены вечно находится в противоборстве друг с другом, как Бэтмен и Джокер, Том и Джерри.

Что понравилось в ребуте? То, что Мердок до шестой серии не надевает костюм, пытаясь все проблемы решать словами, но когда этого не получается сделать, как в грандиозном финале второй серии, он все-таки включает кулаки. То, что сериал попал в дух времени: популизм Фиска не уступает трамповскому, а сериал напоминает о том, что ценности демократии — это не данность, а вещь, за которую постоянно надо бороться. То, что в лучшие свои моменты шоу полагается не на спецэффекты, как обычно принято у «Марвела», а на старую добрую драматургию со взрывным финалом.

Что не понравилось? То, что в «Рожденном заново» пытаются ужиться два сериала и потому он не производит целостного впечатления, даже на уровне картинки (например, режиссеры первой и последний серии Джастин Бенсон и Аарон Мурхед тяготеют к широкоугольному объективу). То, что постановщики трюков слишком полагаются на графику, поэтому экшн в ребуте выглядит бледнее, чем в оригинале: там Сорвиголова во время однокадрового боя задыхался, тут он даже не устал. То, что Мердок надевает костюм не потому, что убивают его подзащитного Белого Тигра, а потому что в Нью-Йорке заводится серийный маньяк Муза — не злодей, а типичный диснеевский кринж. Ну и наконец то, что это первый в истории сезон «Сорвиголовы» с, по сути, антикульминационном финалом.

© Disney+

Ждем продолжение, в котором, надеемся, будет проведена работа над ошибками.

Сериал может похвастаться злободневностью. Но не лишний ли в нем сам «Сорвиголова»? И не стало ли шоу похоже на «Пингвина»?

Арсений Омельченко Автор «Афиши Daily» и afisha.ru

В свое время нетфликсовский «Сорвиголова» стал глотком свежего воздуха среди моря помпезной супергеройской мути. В разгар грызни между Marvel и DC шоу как будто взяло лучшее у обоих. Мрачный реализм нолановской бэтманианы удачно сочетался с неглупым и местами потешным судебным процедуралом. Прибавьте к этому отличный кастинг (Чарли Кокс и Винсент Д’Онофрио словно давно ждали таких объемных ролей) и прорывной для сериалов экшн — чего только стоит сцена боя с головорезами в коридоре: «Олдбой» встречает «Джона Уика»!

Словом, планку тогда задрали так высоко, что вести о возрождении «Сорвиголовы» на стриминге Disney+ вызывали большие опасения — особенно, когда шоу попало в шторм пересъемок. Но в итоге за штурвал крепкой рукой взялся не чужой франшизе человек — сценарист «Карателя» Дарио Скардапейн и ему удалось довести «коллективное письмо из Простоквашино» до ума.

Первый сезон ребута «Сорвиголовы» оставляет на удивление цельное впечатление. Наскоро слив старых персонажей, «Рожденный заново» с головой бросается в новый сюжет, рассказывающий о том, как гангстер Уилсон Фиск, тоже основательно переродившийся, становится мэром Нью-Йорка. Проверенная временем история про зло, которое торжествует, стоит только добру опустить кулаки, работает на ура. А постепенное превращение города в тоталитарную антиутопию оказалось четко уложено в девять серий — филлером можно назвать разве что эпизод с ограблением банка, хотя и он вышел очень обаятельным.

© Disney+

Сериал здорово попадает в нерв времени, что даже удивительно для такого долгостроя. При этом политическая злободневность не выглядит натужно — аналогии как будто рождаются сами собой из полного боли и несправедливости мира «Сорвиголовы». Не обходится здешняя сатира и без нескольких метких шаржей: особенно в хорошем смысле отвратным вышел амбициозный выскочка и протеже Фиска в исполнении Майкла Гандольфини. А финальный манифест Сорвиголовы для жителей Нью-Йорка «Resist, rebel, rebuild!»«Сопротивляйтесь, бунтуйте, восстанавливайте!» с английского. трудно не воспринимать, как руководство к действию для американских демократов.

Ощущения пробивающейся сквозь экран реальности усиливают мокьюментари-вставки с как бы реальными жителями Нью-Йорка. Вообще, если забыть о покалеченной при пересъемках открывающей сцене, новый «Сорвиголова» на удивление круто выглядит и звучит для сериала Disney+. Особенно первый и финальные эпизоды, снятые дуэтом Джастина Бенсона и Аарона Мурхеда. Когда еще супергеройский сериал открывался и завершался стильными шоустопперами под «TV on the Radio» и «Radiohead»?!

© Disney+

Смущает лишь навязчивый вопрос: «А не лишний ли на этом празднике жизни сам Сорвиголова?». Иногда кажется, что сериал слегка перерос своего протагониста. «Рожденный заново» так увлекается политическими интригами Фиска и злодейской харизмой Д’Онофрио, что местами напоминает скорее «Пингвина» от HBO. Сомнения о пользе вигилантов в масках — вообще одна из магистральных тем сезона, как и роль насилия в жизни героев и их альтер-эго. Впрочем, задавая взрослые вопросы, сериал легко уходит от ответов на них. В финале, когда нормальная жизнь с ее философскими дилеммами летит в тартарары, все, как поет Том Йорк, «встает на свои места». Сорвиголова и Фиск поднимаются над схваткой, но лишь чтобы сменить солдатскую шинель на генеральский мундир. Сама война за улицы Нью-Йорка отложена на второй сезон.

Пока же демоверсию будущих сражений разыгрывают Каратель (Джон Бернтал тоже вернулся к роли) и толпа копов-опричников. Им и приходится оправдывать зрительские ожидания от рейтинга 18+ и основной экшн в финале сезона. И вот к нему есть вопросы. Драки в новом «Сорвиголове» не то чтобы плохи, но сделаны как‑то дежурно — им явно не хватает выдумки и огонька оригинала. Впрочем, такой, похоже, и был план: первый сезон задает драматургию и диспозицию, второй обещает больше экшна и размаха. Остается надеяться, что в этот раз обойдется без толпы залетных байкеров и ниндзя!

Почему новый «Сорвиголова» отвратительный и одновременно прекрасный сериал?

Новый «Дардевил» — это отвратительно. Пустые бессмысленные серии и ужасный CGI. Лениво слитые герои и злодеи. Вшитые в изначальный материал досъемки и общее впечатление неповоротливого слона, на которого нацепили роликовые коньки и отправили быть грациозным. Такая вот пытка абстрактного зверя. А вместе с ним — и вполне конкретных зрителей, то есть, нас.

Новый «Дардевил» — это прекрасно. Великолепный каст, живая картинка (наконец-то снимали на локации), возможность изучить психологию как опустившего руки супергероя, так и Кингпина, который не смог отказаться от собственного нутра. Камбэк Панишера! Что, вас расстроила графика из первой серии? Ну да, выглядит угловато, но если быть совсем честными, это куда ближе к первоисточнику, где Дардевил без устали скакал с крыши на крышу.

© Disney+

Оба абзаца выше — чистая правда. От этого сериала взрывается голова: в одни моменты ты восхищаешься то стандартно великолепными Коксом и Д’Онофрио, то Гандольфини-младшим. В другие — хватаешься за голову от того, что за последние 20 минут на экране не произошло примерно ничего. По-прежнему великолепно поставленные драки тут смешиваются с лишним MCU-глянцем и той самой графикой. Джон Бернтал в образе Панишера появляется на экране дважды — и мощно ощущается, что это два разных персонажа, камео которых снимались разными людьми по разным сценариям. Попытка уместить два сериала в одном — посредственный и отличный — привела к тому, что получился один сумбурный. Где авторы не дожали ни с супергероикой, ни с character study«Исследование характера» с английского. многогранных персонажей.

На бумаге «Рожденный заново» — сезон про то, как Мэтт Мердок заново ищет себя и к финалу нащупывает собственное призвание: быть героем. Проблема в том, что это описание и третьего сезона «Дардевила» на «Нетфликсе», куда более выигрышного (иронично, что он куда сильнее вдохновлялся комикс-раном «Рожденный заново»). Если тот сезон все же нашел идеальный баланс между Мэттом Мердоком, антагонистами и второстепенными персонажами, то здесь авторы как будто сразу сдались и в финале сезона сказали: «Ладно, вот вам обратно Карен, вот Дардевил в костюме, в следующий раз все сделаем нормально». И закончили сезон тизером местного «Эндгейма». Просто позовите туда Кристен Риттер, я все прощу.

Удалось ли «Сорвиголове» сохранить тон, заданный нетфликсовским сериалом?

Алексей Нимандов SMM-редактор «Афиши Daily», автор телеграм-канала «Унылый рок»

Мое мнение может быть совсем необъективно, потому что я фанат «Сорвиголовы» со времен премьеры первого сезона на Netflix. С тех пор я люблю все выходы Мэтта Мердока на телеэкраны, за исключением, конечно, сомнительных «Защитников» и странного камео героя Чарли Кокса в «Женщине-Халке».

Я был рад, когда стало известно, что сериал возродится под крылом Disney+ с оригинальным кастом. Я был в тоске, когда пошли новости, что шоу угодило в производственный ад, но финальный трейлер давал надежду — кажется, «Рожденному заново» удалось сохранить тон и темп, заданный Netflix. Так ли на самом деле?

© Disney+

Да, но нет. Я, например, до сих пор не определился, как относиться к человеко-паучьим полетам Сорвиголовы на выдвижном тросе — с одной стороны, это абсолютный канон, с другой — сильно бьет по реализму, к которому сериал по-прежнему явно тяготеет. Вопросы вызывают и экшн-сцены в «Рожденном заново» — они слишком хаотично смонтированы, а потому просто не всегда успеваешь осознать, что происходит на экране.

О качестве открывающей сериал драки с Пойндекстером скажу сдержанно — ее можно было бы вынести, увидев в середине сезона, но в качестве опенинга для героя, камбэка которого ждали семь лет, это никуда не годится.

© Disney+

В такие моменты я с тоской вспоминал драки из «Сорвиголовы» на Netflix — более размеренные, приземленные, но изобретательные, часто снятые статичной камерой. Там персонажи то необычно взаимодействовали с окружением, то вовсе выпадали из кадра, продолжая махыч за его пределами, то в экшн встраивалось какое‑то условие — например, Мердок не слышит врагов. Мердок должен не только драться, но и контролировать склонную к убийствам Электру. Мердок дерется без маски, жертвуя конфиденциальностью ради выживания и т. д.

Несмотря на то, что, по-моему мнению, «Рожденный заново» все-таки получился, нельзя не замечать, как сезон пострадал от пересъемок. Первые четыре серии — это и правда чистейшая юридическая драма (признаю, интересная), и только потом сериал вспоминает, что у него в названии есть слово «Сорвиголова». Тогда действие очень медленно начинает тянуть Мердока к рогатой маске, но сначала нас ждет милый, но ненужный филлер про ограбление банка, снятый, вероятно, только для того, чтобы ввести в местный контекст Мисс Марвел. Под конец сериал — какая ирония! — снова перерождается: финальные два часа наваливают столько боевика и мрака, что сразу вспоминается третий сезон нефтликсовского «Сорвиголовы», лучший на данный момент.

© Disney+

Целиком «Рожденный заново» напоминает скорее дебют «Сорвиголовы» 2015 года — там тоже было не очень много сюжета, но очень много экспозиции, которая пригодилась в последующих сезонах . Пересмотрите сезон сейчас и удивитесь: Уилсон Фиск впервые появляется в кадре только в шестой серии, а красный костюм Мердок получает лишь на последних 20 минутах финального эпизода. С «Рожденным заново» случилось нечто похожее — сериал очень долго запрягает, периодически отвлекаясь на ерунду, но под конец все же осознает свою суть и обещает оголить нервы во втором сезоне, который снимают прямо сейчас.