Что там с сериалами: второй сезон «Одних из нас», «Черное зеркало» и финал «Кобры Кай»

За пять лет, прошедших со времен событий первого сезона, неразлучная парочка находится на ножах. Девятнадцатилетняя, но все еще страшно легкомысленная Элли не желает видеть Джоэла, а он не может понять, почему девушка его избегает. Причины раздора не проговариваются, но примерно догадаться что к чему можно уже сейчас. Элли, будучи носительницей иммунитета от зомби-вируса кордицепса, могла спасти мир, но в финале прошлого сезона выяснялось, что сделать это ей пришлось бы ценой собственной жизни. Джоэл не был согласен на такое условие — и потому в одиночку выкосил почти всю группировку «Светлячков», глава которой и дала ему задание привести девочку. Ко всему прочему он еще и соврал Элли, которая провела кульминацию первого сезона в бессознательном состоянии. Недаром продолжение снова начинается со лжи Джоэла. Кроме того, у его поступка есть и другое неприятное последствие: эпизод закольцовывается сценами с участием девушки Эбби (Кейтлин Девер) — недобитого светлячка, желающего расправиться с бывшим контрабандистом.