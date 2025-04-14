Что там с сериалами: второй сезон «Одних из нас», «Черное зеркало» и финал «Кобры Кай»

2-й сезон «Одних из нас»
«The Last of Us»
Перейдем сразу к самому важному. Знакомых с видеоигрой «The Last of Us Part II» наверняка собьет с толку премьерный эпизод второго сезона сериальной адаптации: запускающий пружину сюжета инцидент, известный под кодовым названием «Игра в гольф», перенесен на следующие серии (предположительно, на вторую). Впрочем, еще по первому сезону было понятно, что шоураннер Крейг Мазин простых путей не ищет. Сериал и раньше сильнее, чем зомби-грибами, интересовался человеческими взаимоотношениями, и потому неудивительно, что стартовая серия целиком посвящена новым героям и свежему статус-кво в отношениях Джоэла (Педро Паскаль) и его приемной дочери Элли (Белла Рэмси).
За пять лет, прошедших со времен событий первого сезона, неразлучная парочка находится на ножах. Девятнадцатилетняя, но все еще страшно легкомысленная Элли не желает видеть Джоэла, а он не может понять, почему девушка его избегает. Причины раздора не проговариваются, но примерно догадаться что к чему можно уже сейчас. Элли, будучи носительницей иммунитета от зомби-вируса кордицепса, могла спасти мир, но в финале прошлого сезона выяснялось, что сделать это ей пришлось бы ценой собственной жизни. Джоэл не был согласен на такое условие — и потому в одиночку выкосил почти всю группировку «Светлячков», глава которой и дала ему задание привести девочку. Ко всему прочему он еще и соврал Элли, которая провела кульминацию первого сезона в бессознательном состоянии. Недаром продолжение снова начинается со лжи Джоэла. Кроме того, у его поступка есть и другое неприятное последствие: эпизод закольцовывается сценами с участием девушки Эбби (Кейтлин Девер) — недобитого светлячка, желающего расправиться с бывшим контрабандистом.
Несмотря на то что первая серия отдана под экспозицию, «Одни из нас» — все еще пример престижного телевидения. Мазин (к слову, еще и режиссер эпизода) ловко вводит в курс дела, развешивает конфликты, успевает дать зомби-экшна и даже добавляет что‑то от себя. Например, героиню-психотерапевтку в исполнении Кэтрин О’Хара, которой досталась самая яркая сцена. Надо отдать должное мастерству Мазина-драматурга: «Одни из нас» смотрятся крайне бодро и трогательно, даже когда там ничего особенного не происходит. Наверное, в альтернативной вселенной это мог быть долгоиграющий сериал о жизни и треволнениях в маленьком постапокалиптическом городке. Но, как подсказывают финальные кадры открывающей серии, шторм уже близко — и после него ничего не будет прежним.
В.Г.
7-й сезон «Черного зеркала»
«Black Mirror»
Казалось, «Черное зеркало» треснуло на шестом сезоне, и сайфай-антология про опасность технологий превратилась в дежурный и необязательный сериал, имя которым — легион. Однако вышедший на прошлой неделе седьмой сезон показал, что шоураннеру Чарли Брукеру еще есть, чем нас удивить.
Особенно хотелось бы выделить пару эпизодов.
Во-первых, «USS Каллистер: в „Бесконечность“» — полуторачасовой сиквел серии «USS Каллистер» из четвертого сезона. Это все еще отменная пародия на «Звездный путь» в виртуальной реальности, но теперь с просто зашкаливающим количеством метаотсылок. Представьте себе, что «Стартрек» превратили в «Разделение», герои которого смотрят «Отчаянных домохозяек». Сложно? Не беспокойтесь, смотрится это все гораздо проще. Впрочем, сила эпизода не в количестве метапародий, которые явно любит Брукер, и не в сатире на корпорации и капитализм, уже превратившейся в общее место, а в совершенно непредсказуемом сюжете с неожиданным финалом. С главными героями может произойти что угодно — вплоть до гибели. Это существенно повышает ставки и делает просмотр серии захватывающим занятием. Признаться, последний раз я так волновался на «Районе № 9».
Во-вторых, полуторачасовой, опять же, «Отель „Мечта“», тоже затрагивающий тему виртуальной реальности, но уже с другого ракурса. Актриса Брейди Фрайдей (Исса Рей) соглашается сняться в главной мужской (да, вы не ослышались) роли в классическом черно-белом голливудском триллере «Отель „Мечта“», который представляет собой нечто среднее между «Касабланкой» и хичкоковским «Подозрением». Однако есть нюанс: «съемки», организованные главой корпорации ReDream Кимми (Аквафина), проходят в виртуальной реальности, а значит, «Киностудия» встречает «Тринадцатый этаж».
В прошлом Дороти, разумеется, окажется тайна, которая сделает ее похожей на Кэтрин Хепберн. Иначе говоря, этот эпизод делает видимыми для истории кино людей, которым приходилось скрывать свои сексуальные предпочтения. Впрочем, Брукер не занимается морализаторством, а дает с головой погрузиться в голливудской кинематограф сороковых и даже, осмелюсь сказать, реактуализирует его. Делает так, чтобы затертый до дыр (внутри сериала) шедевр смотрелся весело и свежо. «То есть для них мужской персонаж — это чернокожая женщина, внезапно возникшая в 1940-х, и никого это не смущает?» — спрашивает у Кимми растерянная Брейди, оказавшись на виртуальной съемочной площадке. «Не смущает», — отвечает Кимми. Ох, если бы и в реальном мире было так же.
Е.Т.
6-й сезон «Кобры Кай» (финал!)
«Cobra Kai»
Вот и завершился еще один великий сериал, а у «Нетфликса» стало на один бенгер меньше. Напомню, что шестой сезон был разбит на три блока по пять серий. В сумме — 15 превосходных эпизодов с топовой драматургией, которые хоть сейчас выставляй в зале славы мировых сериалов, если бы таковой существовал. Не будем спойлерить тем, кто еще не посмотрел, чем все закончилось. Скажем только, что страсти на каратешном турнире «Секай тайкай!!!» кипели нешуточные, герои раскрылись с лучшей стороны (особенно сенсей Криз в исполнении Мартина Коува), а все, кто заслуживал прощение, получили его.
Ну и финал сериала очень красиво закольцевался с концовкой первого «Малыша-каратиста», продолжением которого он и является. Джонни Лоуренс (Уильям Забка, поставивший, кстати, одну из самых душераздирающих серий в заключительном сезоне) закрыл все гештальты. А его френемиFrenemy (friend, «друг», и enemy, «враг» — с английского). Дэнни ЛаРуссо (Ральф Маккьо) вместе с Джеки Чаном мы увидим уже этой весной в «Каратэ-пацан: Легенды» — полнометражном кроссовере «Малыша-каратиста», «Каратэ-пацана» и «Кобры Кай». Cobra Kai never dies!«Кобра Кай» никогда не умрет! (с английского)