Майндфак-мелодрама «Актер» снята по нескрываемым лекалам Чарли Кауфмана: это что‑то среднее между его «Аномализой» (все окружающие люди, кроме незнакомки, — массовка), «Cинекдохой, Нью-Йорк» (вся жизнь актера — как бы постановка с рушащимися от одного прикосновения декорациями) и «Вечным сиянием чистого разума» (настоящей любви даже потеря памяти не помеха). Речь не об эпигонстве, а скорее от творческом наследии — автор картины Дюк Джонсон, собственно, был сорежиссером Кауфмана на «Аномализе», а сам оскароносный драматург тут указан исполнительным продюсером. Фанатам Кауфмана проходит мимо никак нельзя: кино получилось и атмосферное, и романтичное, и не тривиально поставленное (в половине сцен Джонсон всеми этими нарочито фейковыми задниками и рисованными небесными телами пытается не дать забыть, что он бывший аниматор). Грустно лишь, что судьба фильма не сложилась: он миновал все фестивали, а в ограниченном прокате собрал сущие гроши. Когда‑то к проекту был привязан Райан Гослинг, и можно только помечтать, какой успех картину ждал бы, останься он. С другой стороны, Холланд в кадре очень хорош, и совсем не факт, что Гослинг смотрелся бы лучше. Потерянному герою — потерянный фильм, чем не поэтичная деталь?