Формально режиссерским дебютом Алекса Гарленда принято считать камерный сайфай «Из машины», однако это не совсем так. За несколько лет до этого он уже, по сути, прошел режиссерское крещение огнем на фантастическом экшне «Судья Дредд». Гарленд был не только сценаристом и продюсером фильма, но и его сорежиссером. А после конфликта с основным постановщиком картины Питом Трэвисом («Точка обстрела», «Город тусклых огней») взял на себя ее финальный монтаж. И хотя потом Трэвис и Гарленд сделали заявление о «неортодоксальном сотрудничестве», а Гарленд не стал подписываться на титрах как режиссер, исполнитель главной роли Карл Урбан называет истинным автором фильма как раз Гарленда . По крайней мере, во время работы над «Дреддом» он обращался за указаниями к нему, а не к Трэвису.