Черный день в «Белом лотосе»: кто стал счастливее, а кто потерял все в шок-финале сезона

Актеры в сериале — максимум категории «B+», но Майк Уайт из ансамбля выжимает абсолютный максимум, и даже больше. В ход идут актрисы, игравшие в высокобюджетных студийных фильмах нулевых (Мишель Монахан не устает благодарить режиссера за возможность в кои-то веки делить экран со своими ровесницами-женщинами). Непо-бебис, страстно жаждущие проявить себя (Патрик Шварценеггер и Сэм Нивола близки к гениальности). K-поп-звезды, пытающиеся запустить актерскую карьеру (в том же интервью Уайт смешно рассказывает, что от участия Лисы из Blackpink, о которой он никогда до этого не знал, было слишком много мороки, но в итоге он все равно ей доволен). Наконец, на экране блистают заслуженные хара́ктерные актеры, предстающие ради разнообразия в главных драматических ролях без всякой эксцентрики и фриковатости (речь не только о Уолтоне Гоггинсе, у которого здесь есть нос, но и о Джейсоне Айзексе, с огромным азартом играющим не злодея).