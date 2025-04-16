Гид по ММКФ-2025: что смотреть на Московском кинофестивале

А это режиссерский дебют Федерико Феллини, в котором рассказывается о молодоженах, приехавших на медовый месяц в Рим. Когда жена узнает, что рядом проходят съемки фотокомикса «Белый шейх» с ее кумиром, она убегает на площадку, а муж, стало быть, начинает ее везде искать.