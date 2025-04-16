Гид по ММКФ-2025: что смотреть на Московском кинофестивале

Сериал Романа Михайлова про девяностые — автоэкранизация его же романа «Дождись лета и посмотри, что будет», в которой бандитский сеттинг выступит лишь фоном для подростковой истории любви, пропущенной через фирменные режиссерские фильтры.
Новый фильм режиссера «Вампиров средней полосы» и «Последнего богатыря. Наследие» Антона Маслова с Юлией Пересильд и Владимиром Вдовиченковым. Не ромком, а ромкома: пока главная героиня работает в загсе, ее муж лежит в коме. В прокате — с 1 мая.
Роуд-муви Ивана Петухова («Сестры», «Алиса»), в котором героиня Ирины Старшенбаум вызывает такси, но его водитель (Петр Федоров) еще не знает, что им предстоит проехать 1500 км, увидеть пять живописных городов и влюбиться друг в друга. В прокате — с 15 мая.
По зову владыки леса репортер из Екатеринбурга (Александр Яценко) вместе с дочкой (Александра Бабаскина) отправляется в нетронутые цивилизацией края, чтобы разгадать тайны наших предков. Семейная комедия Ивана Соснина — «самого доброго режиссера» прямо сейчас. В прокате — с 1 мая.
Фильм без почтальона на ММКФ — деньги на ветер. В прошлом году были «Семь черных бумаг», в этом — «Почтарь» с Александром Петровым, который играет почтальона с РАС, решившего в мае 1943 года не доставлять похоронку, а написать «письмо с фронта». В прокате — с 24 апреля.
Почтовая служащая с ДЦП и больным сердцем (Алина Ходжеванова) влюбляется в моряка (Максим Стоянов), тоже с больным сердцем. Душераздирающая драма про дела сердечные от недавно скончавшейся режиссерски Натальи Назаровой. В прокате — с 25 сентября.
В 1960 году кинорежиссер Николай Беренцев (Сергей Гилев), списанный с Павла Клушанцева, занят постановкой научно-фантастического фильма о путешествии на Венеру. Однако, не найдя поддержку у коллег, он начинает сомневаться в себе. Оммаж «Планете бурь» с рукотворными спецэффектами.
Вторая картина Михаила Кулунакова («Тропа»), действие которой происходит в XIX веке и снова на Алтае. В центре повествования азиатского по духу этноистерна две враждующие семьи, а причиной их раздора становится девушка по имени Кымыскай.
Главный герой пережил все крупные трагедии XX века (войну, блокаду, репрессии) и превратил свою квартиру в капсулу времени. Киноадаптация одноименного спектакля по пьесе Ярославы Пулинович, снятая уральским театральным режиссером Антоном Бутаковым при поддержке Алексея Федорченко.
Вот только недавно был «1993» Александра Велединского про расстрел Белого дома, а уже подоспела новая картина про осень 1993 года. Теперь это история о влюбленных, которые пытаются разобраться в причинах смерти известного режиссера и спасти неоконченный фильм «Борис Годунов».
Экранизация романа Льва Толстого от Стаси Толстой (в девичестве Венковой, вы могли видеть ее дебютный фильм «Тайное влечение» в прошлом году на ММКФ). Снова девушка (Евгения Леонова) влюбляется в мужчину постарше (Евгений Цыганов), только на этот раз это ее опекун.
Геронтологическая мелодрама Андрея Зайцева («14+», «Блокадный дневник») про двух интеллигентных пожилых петербургских супругов (Светлана Крючкова и Александр Адабашьян), которых давно покинули дети и к которым тянутся люди.
История сводной сестры Золушки — Эльвиры (Леа Мирен), которая, чтобы понравится принцу, пускается во все тяжкие. Видевшие фильм на «Сандэнсе» критики говорят, что последние его полчаса даже дают прикурить «Субстанции». В прокате — с 5 июня.
В горной деревушке завелось чистое злое и единственное, что отделяет ее от апокалипсиса — пьяница с демоническим мечом (Антониу да Луз в роли самого себя). Упоительный фэнтези-боевик категории «Б» от режиссера, который рисовал комиксы для португальских филиалов «Марвела» и DC.
В 1957 году Дракула разрабатывает коварный план по превращению жителей маленького городка Марлоу в вампиров-зомби. Его берутся остановить пожилой детектив, новичок-полицейский, заядлый курильщик и девушка. Хорроры студии Hammer встречают «План 9 из открытого космоса».
Дурачок Иван и робот отправляются в большое космическое путешествие, в ходе которого их ждут инопланетяне, черные дыры и, быть может, конец света. Первая, как утверждается, македонская полнометражная анимация от режиссера популярного на YouTube мультсериала «Биби» Гоце Цветановского.
Режиссер таких хоррор-альманахов, как «Уиджи. Потустороннее измерение» и «Радио ужасов: Ночной сталкер», Карлос Гойтия дорос до собственного полнометражного фильма, в котором раненая девушка просыпается в подвале, пока наверху разыгрывается зловещий ритуал.
Канадский хоррор с исчерпывающим названием. Но если вам все-таки требуются омерзительные сюжетные подробности, то знайте, что в этой страшилке сантехник и его сын-гермофоб противостоят кровожадному существу, скрывающемуся под крышкой унитаза.
Режиссер Константин Еронин повышает ставки. Если его дебютное «Вдохновение» было похоже на гремучую смесь эггеровского «Маяка», баллады «Вересковый мед» и клипа «Проклятый старый дом», то новая картина расскажет о ветеране Русско-турецкой войны, чей сын обвиняется в связи с дьяволом.
Японский хоррор с вайбами «Руки» Оливера Стоуна и мультфильма «Я потеряла свое тело» про разнорабочего, который во время ограбления теряет руку, после чего конечность начинает жить собственной жизнью.
Большое событие: на ММКФ покажут легендарный шпионский сериал Татьяны Лиозновой про советского разведчика Исаева (Вячеслав Тихонов), внедренного в СС под именем штандартенфюрера Штирлица. Все, кто видел, свободны, а кто не видел или хочет пересмотреть, просим остаться.
Сюжет про киллершу, которая пытается завязать, становится уже распространенным в Южной Корее (см. также «Убить Пок-сун»), но в «Старухе с ножом» примешался еще тот факт, что наемная убийца, которая хочет выйти из бизнеса, — пожилая женщина (Ли Хэ Ен).
Классический французский триллер Марселя Карне («Набережная туманов», «Дети райка»), действие которого происходит зимой в Париже 1945 года. Боец Сопротивления влюбляется в женщину, чей брат когда‑то выдал друга главного героя гестапо. Тут-то все и начинается…
Аргентинские хоррормейкеры братья Онетти («Абракадабра») возвращаются с новым фильмом. Во время футбольного матча между Аргентиной и Голландией оказываются похищены молодые люди, которые в тайной тюрьме становятся жертвами сверхъестественного культа. Начало в 17.00.
Супружеская пара готовится к переезду в канадский Виннипег, но тут соседи просят посидеть ее с новорожденным ребенком, который оказывается мертв. Вьетнамский триллер-финчеркор, строящийся на формалистских фокусах со структурой, монтажом, звуком и анаморфным изображением.
Бразильский пеплум про Георгия Каппадокийского, известного также как Георгий Победоносец (к слову, именно он изображен на логотипе ММКФ). Когда в 303 году новой эры римский император Диоклетиан начинает гонения христиан, Георгию предстоит сделать выбор, с кем он. Начало в 16.15.
Во время фотосессии фотограф и студентка случайно убивают человека, после чего пытаются скрыться, но вскоре выясняется, что бежать некуда. Китайский триллер, как будто замешанный на творчестве Брайана Де Пальмы, а конкретно — на его «Проколе».
Южнокорейский романтический триллер. Перед смертью миллионер сделал опекуном своего сына с инвалидностью внебрачную дочь, которая пришла в ужас от того, что попала, по сути, в десятилетнюю кабалу. Но все резко меняется, когда семью посещает массажист с нарушением зрения.
Профессорку, специализирующуюся на психологии, похищает и увозит на заброшенную фабрику группа неизвестных, так как она располагает необходимой им информацией. Однако вскоре женщина начинает относиться к похитителям как к пациентам и манипулировать ими.
Российская анимация студии «ШАР» про человека, который никак не может выбраться из провинциального отеля, в котором постояльцы умирают один за другим. Абсурд с элементами детектива.
Работающий на сборе урожая помидоров мужчина после стычки с руководством решает расправиться со своим начальником. Турецкая драма, удостоенная спецприза жюри в программе «Горизонты» Венецианского кинофестиваля 2024 года.
Основанный на реальных событиях фильм про пережившего концлагерь мужчину Энрика Марко, который даже был избран председателем Испанской ассоциации жертв холокоста, пока не выяснилось, что историю с концлагерем он от начала и до конца выдумал.
Полнометражный дебют итальянской режиссерки Изабеллы Торре про археолога и его помощника, которые в туманных горах Аспромонте ищут сокровища, а находят черт знает что. Их раскопки высвобождают древних мифических существ, которые меняют жизнь деревни навсегда.
Один из ведущих режиссеров «новой аргентинской волны», автор мелодрамы «Дом у озера» Алехандро Агрести вернулся с довольно неожиданной романтической историей про мужчину и женщину, которые на протяжении многих лет встречаются в кафе и фантазируют о том, что было бы, если…
Новый фильм режиссера «Мужского стриптиза» Питера Каттанео про школьного учителя (Стив Куган), который спас пингвина, а тот решил помочь педагогу с его безнадежным классом. В прокате — с 19 июня.
Поняв, что в послевоенном Неаполе ловить нечего, мальчик и девочка садятся на корабль, следующий до Нью-Йорка. Эмигрантская драма от постановщика киберпанка «Нирвана» Габриеле Сальватореса.
У кинематографистки Пати крадут ноутбук, на котором есть три очень личные фотографии. Шантажист грозится разослать их ее коллегам, если она не заплатит ему две с половиной тысячи долларов. Тогда Пати начинает расследование, чтобы вернуть контроль над своей жизнью.
Пожилой золотоискатель Огненной земли может и рад уйти на покой, но ему не положена социальная пенсия. Тогда его молодой сын решает изобрести золотодобывающую машину, чтобы обеспечить им безбедное существование.
Нашумевший док 2017 года про двух последних представителей кочевого племени пирипкура в бразильском штате Мату Грассу, которые пытаются сохранить свой исконный образ жизни во время вырубки лесов.
Классический нуар Билли Уайлдера про нищего сценариста, который случайно забредает в дом забытой и немного свихнувшейся кинодивы Нормы Десмонд. Один из любимых фильмов Дэвида Линча, который в «Твин Пикс» назвал спецагента ФБР Честера Десмонда в честь его главной героини.
Легендарная комедия Чарли Чаплина с ним же в роли Бродяги, который во время Великой американской депрессии устраивается на производство и попадает под пресс индустриального общества. Несмотря на то что фильм немой, в финале Бродяга поет, предвосхищая появление звукового кино.
Бродяга Чаплина встречает слепую цветочницу, которая принимает его за богача, после чего герой отправляется на поиски денег, чтобы вернуть ей зрение. Хоть фильм и немой, он сопровождается музыкой и звуковыми эффектами, которые делают повествование еще веселее.
Полнометражный дебют Микеланджело Антониони, в котором миланский промышленник подозревает свою жену в измене. Чтобы больше узнать о ее прошлом, он нанимает частного детектива.
А это режиссерский дебют Федерико Феллини, в котором рассказывается о молодоженах, приехавших на медовый месяц в Рим. Когда жена узнает, что рядом проходят съемки фотокомикса «Белый шейх» с ее кумиром, она убегает на площадку, а муж, стало быть, начинает ее везде искать.
Немолодой богатый холостяк и, судя по всему, девственник влюбляется в красивую девушку и женится на ней. Однако его ревность превращает жизнь супругов в ад. Забытая параноидальная мелодрама Луиса Бунюэля.
Режиссерский дебют Леонида Гайдая, снятый, впрочем, в соавторстве с Валентином Невзоровым. Экранизация сибирских рассказов Владимира Короленко про станционного смотрителя, который много лет спустя встречает свою любимую, ставшую политической ссыльной.