«Minecraft в кино»: на удивление милый блокбастер с кубическими свинами и Дженнифер Кулидж

К «Суперначо» и «Господам Бронко» приложил руку Майк УайтАвтор сериала «Белый лотос» выступил сценаристом и продюсером фильма «Суперначо», а также спродюсировал и сыграл роль в «Господах Бронко»., но несмотря на расстояние в одно рукопожатие между «Белым лотосом» и «Minecraft в кино» плохая новость состоит в том, что взрослые все-таки на фильме заскучают. Джаред Хесс и студия Warner, кажется, просто-напросто не понимают всю серьезность игровой вселенной, а видят в ней лишь безобидную симпатичную игрушку. На самом деле Minecraft стал самой продаваемой игрой, потому что был опасной игрушкой. Если говорить о буквальном содержании, то вкрадчивая меланхоличная музыка и скримеры делали ее атмосферной до мокрых ладошек и дрожи в коленях. Если брать в расчет более абстрактный социальный эффект, то нужно отметить, что Minecraft как бесконечная компьютерная песочница предлагал пускай и низко полигональный, но абсолютно продуманный и самодостаточный мир, в котором можно было проживать отдельную жизнь с новой дружбой, конфликтами, а самое главное — мечтами. Не случайно и то, как часто эта игра оказывалась территорией для самых острых политических противостояний.