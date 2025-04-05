«Minecraft в кино»: на удивление милый блокбастер с кубическими свинами и Дженнифер Кулидж

Обычный американский школьник (Себастьян Хансен) переезжает в новый город с сестрой-опекуншей (Эмма Майерс). На первом же уроке увлекающийся физикой мальчик на спор сооружает ракету и случайно уничтожает местную достопримечательность — памятник чипсам. После чего мудро решает заводить дружбу не с недалекими одноклассниками-задирами, саботировавшими научный эксперимент, а со взрослым городским эксцентриком по прозвищу Мусорщик (Джейсон Момоа в умопомрачительной розовой кожанке) — владельцем загибающегося магазина видеоигр и экс-чемпионом по аркадной игре из 1980-х.
Среди барахла в магазинчике обнаруживается кубический артефакт, который перемещает школьника и геймера, а в довесок еще и сестру школьника, и их риелторшу (Даниель Брукс) в утопический мир компьютерной игры Minecraft. Там они теряют артефакт, а потом пытаются найти его, чтобы не допустить диктатуру адской свиноматки-воительницы (Рейчел Хаус) и помочь еще одному бородатому геймеру Стиву (Джек Блэк) найти своего компьютерного пса.
Не пугайтесь того, что сюжет звучит так, будто его придумали детсадовцы, увлекающиеся игрой в Minecraft. Хорошая новость состоит в том, что фильм по игре вышел гораздо лучше, чем мог быть. Все-таки режиссер Джаред Хесс («Наполеон Динамит») не случайный человек: в нулевые и десятые годы он выстроил свою вполне уважаемую комедийную вселенную с дэдпенDeadpan (от английского dead — «мертвый» и pan — сленговое обозначение лица) — это комедия с нарочито невозмутимым видом. -шутками и эксцентрическими героями — слишком злыми для Тайки Вайтити и глуповатыми для Уэса Андерсона, зато с большим сердцем. Для этой экранизации у Хесса в избытке оказалось и вкуса, и чувства ритма, и жизненного опыта (снимал мультфильмы, воспитал четырех детей).
Здесь не допущены многие типичные ошибки подобных проектов. Действие развивается легко и динамично, экшн поставлен без излишней гиперактивности, плотность ярких гэгов (от Момоа, качающего миниатюрные гантели, до Блэка верхом на Момоа, использующего шевелюру последнего как узду) не снижается до финальных титров (и даже во время титров). А трехмерные персонажи вроде носатых деревенских жителей или кубических домашних животных, которые могли бы выглядеть как гротескные химеры, смотрятся вполне себе обаятельно.
И даже присутствие Джека Блэка не бездушная попытка увязаться за успехом видеоигровых блокбастеров «Джуманджи» и «Супербратья Марио», а смешная реприза его роли рестлера из прошлого фильма Хесса «Суперначо»: в «Minecraft» Блэк тоже много потеет и машет кулаками. Да и, казалось бы, пришитая к фильму совсем сбоку Дженнифер Кулидж (играющая любвеобильную женщину не менее блистательно, чем в «Белом лотосе», — с поправкой на роман с компьютерным монстром) уже появлялась в комедийной вселенной Хесса в крайне недооцененной детско-юношеской комедии «Господа Бронко». В последнем фильме тоже речь шла о школьнике-интроверте, правда, в целях борьбы с одиночеством в ход шли не крафтовый стол и редстоуны, а видеокамера и любительский кинематограф.
К «Суперначо» и «Господам Бронко» приложил руку Майк УайтАвтор сериала «Белый лотос» выступил сценаристом и продюсером фильма «Суперначо», а также спродюсировал и сыграл роль в «Господах Бронко»., но несмотря на расстояние в одно рукопожатие между «Белым лотосом» и «Minecraft в кино» плохая новость состоит в том, что взрослые все-таки на фильме заскучают. Джаред Хесс и студия Warner, кажется, просто-напросто не понимают всю серьезность игровой вселенной, а видят в ней лишь безобидную симпатичную игрушку. На самом деле Minecraft стал самой продаваемой игрой, потому что был опасной игрушкой. Если говорить о буквальном содержании, то вкрадчивая меланхоличная музыка и скримеры делали ее атмосферной до мокрых ладошек и дрожи в коленях. Если брать в расчет более абстрактный социальный эффект, то нужно отметить, что Minecraft как бесконечная компьютерная песочница предлагал пускай и низко полигональный, но абсолютно продуманный и самодостаточный мир, в котором можно было проживать отдельную жизнь с новой дружбой, конфликтами, а самое главное — мечтами. Не случайно и то, как часто эта игра оказывалась территорией для самых острых политических противостояний.
Разумеется, сложно ожидать от голливудской экранизации компьютерной игры про кубических куриц и альпак раскрытия темы юношеского экстремизма. Малейшее подозрение со стороны родителей — последнее, чего хотят студии (ответственные и за игру, и за фильм), поэтому, видимо, несколько раз в диалогах и звучит антиреклама игры в духе «реальный мир — это как Minecraft, только еще веселее». Тем не менее какой‑то минимальной вязкости и топкости этому экранному миру для подлинного успеха очень не хватает. Да, картину ждут сумасшедшие кассовые сборы, но, как и в случае с «Пятью ночами с Фредди», это не феномен, а закономерность. По сверхпопулярной и все еще не устаревшей игре ежедневно силами поклонников выпускается уйма контента, в том числе кинематографического. Поэтому нет смысла удивляться, что и на выпущенный ради разнообразия в кинотеатре ролик-безделушку будет спрос.
Не факт, что в чистых кинематографических категориях фильм Джареда Хесса способен посостязаться с популярной машинимойРаспространенная в интернете компьютерная анимация, созданная при помощи существующих видеоигр и игровых движков. «Паркурная цивилизация» (36 миллионов просмотров на ютубе) из вселенной «Майнкрафта». Действие этого захватывающего любительского блокбастера разворачивалось в капиталистической антиутопии, где товарно-денежные отношения, включая коррупцию и власть, были завязаны на паркурных прыжках между блоками. А главному герою необходимо было применить смекалку, чтобы сломать классовую системуПаркурщики-нубы, паркурщики-про, паркурщики-мастера и паркурщик-монарх. и выбраться из рабства, где за еду ежедневно приходилось совершать унизительные смертельные трюки. Не стоит удивляться, что школьное кино звучит как пересказ эссеистики Славоя Жижека, — мир Minecraft и правда идеально подходит для стимуляции детской креативности.
В свою очередь, в блокбастере Хесса весь конфликт реально выглядит игрушечным — в финальной схватке с армией свиней ставки совсем шуточные. Такое чувство, будто взрослые пришли поиграться к детям, но так и не поняли, что все это время дети им подыгрывали, чтобы, когда закроется дверь, снова вернуться к серьезным игрищам. В категории скучных взрослых нянек — и Хесс, и Блэк, и Момоа (его хочется еще раз отдельно похвалить за уморительную роль доброго брата-близнеца Билли Митчелла) — милейшие. Но надеемся, что теперь, когда перед Хессом откроются все двери в Голливуде, он вспомнит, что хороший кинематограф для среднего школьного возраста может быть раскованным и злым. Его собственная ранняя фильмография — отличный тому пример.
Никиты Лаврецкого