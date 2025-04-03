8 фильмов, ради которых стоит выбраться в кино в апреле

«Смерть единорога» — немного бесстыдный микс из сказки-катастрофы «Парк Юрского периода», слешера с монстром а-ля «Чужой» и сатиры на причуды богачей наподобие недавнего «Опуса» и всех остальных модных триллеров последних лет . Критики передают, мол, получилось не совсем складно и картина недотягивает до суммы своих составных частей, что немудрено, ведь ее автор — дебютирующий в режиссуре продюсер Алекс Шарфман (что есть работа продюсера, если не сбор эффектных элементов в одном месте без необходимости думать о цельном высказывании?). Тем не менее смотреть новые фильмы моднейшей студии A24 одновременно со всем миром — все еще привилегия.