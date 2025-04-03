8 фильмов, ради которых стоит выбраться в кино в апреле

«Смерть единорога»
С 3 апреля
Юная дочь (Дженна Ортега) и папа-адвокат (Пол Радд) по пути на роскошную дачу фармацевтического магната (Ричард Э.Грант) насмерть сбивают жеребенка единорога, который, оказывается, водится в канадских горах. Вскоре мстить за детеныша, вооружившись волшебными рогами, приходят родители, но злодеи здесь не они, а капитализм.
«Смерть единорога» — немного бесстыдный микс из сказки-катастрофы «Парк Юрского периода», слешера с монстром а-ля «Чужой» и сатиры на причуды богачей наподобие недавнего «Опуса» и всех остальных модных триллеров последних лет. Критики передают, мол, получилось не совсем складно и картина недотягивает до суммы своих составных частей, что немудрено, ведь ее автор — дебютирующий в режиссуре продюсер Алекс Шарфман (что есть работа продюсера, если не сбор эффектных элементов в одном месте без необходимости думать о цельном высказывании?). Тем не менее смотреть новые фильмы моднейшей студии A24 одновременно со всем миром — все еще привилегия.
«Обитель смерти»
С 3 апреля
Судья (Джеффри Раш) вступает в противостояние с маньяком (Джон Литгоу). Самое неожиданное в этой истории — место действия. А именно — дом престарелых.
«Обитель смерти» — очередной хоррор на уже, считай, оформившуюся в поджанр тему старческой деменции (см. «Визит», «Реликвия», «Отец»). На сей раз — с легендарными актерами в главных ролях (на двоих у Литгоу и Раша, шутка ли, «Оскар» и пять номинаций) и страшными куклами (авторы хоррора не врут: детские куклы и правда используются в терапии для пациентов с болезнью Альцгеймера). Если и смотреть эксплуатационное кино на депрессивную тему, то только такое качественное.
«Под огнем»
С 10 апреля
Группа неоперенных «морских котиков» попадает в засаду в одном из зданий города Эр-Рамади. Ирак, 2006 год.
Всего через год после отличного антиутопического боевика «Падение империи» режиссер Алекс Гарленд представляет теперь уже основанный на реальных событиях военный экшн «Под огнем». Щедрым жестом Гарленд повысил до звания сорежиссера реального ветерана войны в Ираке Рея Мендосу — при этом в каждом кадре из трейлера все еще угадывается авторский стиль именно Гарленда: строгий, минималистичный, жестокий. Сцена из «Падения империи» с Джесси Племонсом в роли солдафона спокойно составляла конкуренцию самым страшным сценам из «Иди и смотри», поэтому верим, что и «Под огнем» имеет шансы войти в пантеон лучших антивоенных фильмов.
«Западня»
С 10 апреля
Американский гопник (Билл Скарсгорд), похожий на смесь эмо-рэпера Лил Пипа и комика Пита Дэвидсона до сведения тату, решает угнать первое попавшееся дорогое авто. Каково же его удивление, когда машина оказывается капканом под управлением искусственного интеллекта и садиста в исполнении Энтони Хопкинса.
«Западня» — откровенно «бэшный» триллер от режиссера Дэвида Яровески, который после клипов для группы Korn и диджея Стива Аоки попал сначала под продюсерское крыло Джеймса Ганна, а нынче снимает под руководством жанрового маэстро Сэма Рейми. Словом, никаких лишних претензий, но при этом сложно найти повод сопротивляться веселой концепции и харизме Хопкинса (последний, увы, в основном присутствует лишь голосом).
«Горная невеста»
С 17 апреля
Дезертир селится в хлеву в богом забытой пограничной деревушке, после чего соблазняет и бросает дочь уважаемого местного учителя. Италия, 1944 год.
Размашистая и упоительно снятая (Михаил Кричман до этого был оператором всех фильмов Звягинцева) костюмно-пейзажная историческая драма, взявшая Гран-при в Венеции. Даже если категория медлительного фестивального кино не ваша, надо иметь в виду, что в ней работа Мауры Дельперо — один из главных фильмов года.
«Рейс навылет»
С 17 апреля
Неубиваемый киллер (Джош Хартнетт) проникает на авиарейс, чтобы поймать неуловимого хакера. Неожиданный поворот состоит в том, что все остальные пассажиры тоже неубиваемые киллеры.
Еще одна герметичная «бэха», выезжающая за счет веселой концепции и блестящего кастинга (Хартнетт исполняет на бис хиты «Ловушки», также присутствует Юлиaн Костов из третьего «Белого лотоса»). Режиссер Джеймс Мадиган, до этого в составе второй группы и отдела спецэффектов помогавший снимать блокбастеры (от «Железного человека» до «Трансформеров»), явно знает, как достичь максимальной эффектности с минимальным бюджетом, — не в пример Мелу Гибсону, недавно снявшему куда менее масштабное кино со схожей завязкой.
«Джун и Джон»
С 24 апреля
Простой офисный работник влюбляется в немного помешанную девушку с цветными волосами. После чего оба пускаются в бега от правоохранителей по всей Америке.
История кино закольцевалась: лидер наследующего «новой волне» французского необарокко Люк Бессон снимает нарочито легкомысленный и аполитичный оммаж фильму «На последнем дыхании» Жан-Люка Годара. Блокбастерная карьера Бессона сдулась еще несколько лет назад, при этом наблюдать его возвращение к истокам только интереснее. Делать вычурный стиль с гигантскими бюджетами может любой дурак, а чтобы ультрастильно снимать на айфон во время локдауна (да, «Джун и Джон» пять лет пролежали на полке), нужен талант. Главное — вовремя закрыть глаза на вопиющую глупость содержания.
«На этой земле»
С 24 апреля
Обвиняемая в болезни сестры-близнеца деревенская девушка проводит все свободное время, заглядываясь на сельского дурачка, пытающегося взлететь на деревянных крыльях. Больше в анахроничном российском селе XVIII века особо ничего не происходит.
Большая редкость по сегодняшним меркам: «На этой земле» Ренаты Джало — участник крупного международного фестиваля, а именно смотра в Роттердаме 2025 года. Нарочито бессюжетное упражнение в высоком стиле (все снято в живописном, как какой‑нибудь галерейный фотопроект, статичном монохроме) на этом ведущем фестивале экспериментального кино выглядело скорее обыденно. В российском прокате оно уже кажется радикальным и эксклюзивным удовольствием для самых утонченных, способным шокировать случайных зрителей.