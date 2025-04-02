«Святой», «Москва Зеро» и «Пять дней в августе»: русский след в фильмографии Вэла Килмера

«Святой» (1997), реж. Филлип Нойс
«The Saint»
Саймон Темплар (Вэл Килмер), названный в честь святого сирота, воспитывался в строгости в католическом монастыре, а когда вырос, стал профессиональным вором, умеющим менять внешность не хуже Фантомаса, в качестве псевдонимов использующим имена святых. Однажды он крадет у русского олигарха Ивана Третьяка (Раде Шербеджия) важный микрочип, а затем этот же промышленный магнат нанимает Саймона, чтобы он стащил для него формулу холодного синтеза — вечный двигатель по выработке самой дешевой в мире энергии. Для этого Святой внедряется в доверие к ученой по имени Эмма Расселл (Элизабет Шу), страдающей от заболевания сердца (и от «дел сердечных»), а затем неожиданно влюбляется в нее.
Все лучшие фильмы«Лучший стрелок», «Уиллоу», «The Doors», «Настоящая любовь», «Бэтмен III: Навсегда», «Схватка», «Призрак и тьма». с Килмером вышли в 1980-е и 1990-е — в 2000-е и 2010-е их было значительно меньше. Однако в девяностнической фильмографии актера «Святой» стоит особняком. Эта картина что‑то из разряда курьезов: не худший, в общем-то, режиссер Филлип Нойс («Игры патриотов», «Прямая и явная угроза», «Тихий американец») по сценарию Джонатана Хенсли («Каратель», «Ирландец») снял не столько шпионский триллер, сколько веселый треш про приключения американца в России 1990-х.
То, как Вэл Килмер (не самый великий, но страшно харизматичный актер своего поколения) перевоплощается в других людей, вызывает гомерический смех, поэтому он вполне заслуженно номинировался на «Золотую малину». Но где «Малина», там и клюква: постсоветская Россия в фантазии американцев предстает дикой страной, переживающей топливный кризис (народ зимой буквально топит дома дровами), в канализации ютится подполье, возглавляемое Ириной Апексимовой (кстати, главного злодея сыграл ее бывший муж и партнер по сериалу «День рождения Буржуя» Валерий Николаев), а судьба страны решается на Красной площади — при этом у фильма есть две концовки (в альтернативной все не заканчивается на площади).
Сейчас, когда «Святой» из лютой дичи превратился в валентинку из прошлого, хотелось бы отметить, что в картине есть глупая, но располагающая к себе, а где‑то и подкупающая китчевость — главное, не воспринимать все слишком серьезно. Это чистый fun.
«Москва Зеро» (2006), реж. Мария Лидон
«Moscow Zero»
Забытый артефакт 2000-х — снятый в России испанкой Марией Луной Лидон спелеологический хоррор с Вэлом Килмером в качестве приглашенной звезды. По сюжету американский священник Оуэн (Винсент Галло) приезжает в Москву, чтобы отыскать пропавшего друга, археолога Сергея (Раде Шербеджия). Для этого ему в компании нескольких проводников-диггеров (Оксана Акиньшина, Жуакин ди Альмейда, Хулио Перильян и Алекс О’Доэрти) предстоит спуститься в катакомбы московского метрополитена, где буквально открывается вход в ад. Герой Вэла Килмера Андрей советует им этого не делать, но его, разумеется, никто не слушает.
Поскольку фамилия соседки потерявшегося археолога Пушкина, Харона подземного мира зовут Толстой, а по дороге персонажи встречают «мертвые души», нет никаких сомнений в том, что режиссерка неплохо знакома с классической русской литературой. С кинематографическими навыками дела у нее обстоят похуже. Большую часть времени герои, подобно Шаннин Соссамон в вышедших через год «Катакомбах», шарятся в потемках — и это не столько страшное, сколько страшно изнурительное зрелище. Замедленное кино. При этом сил в фильм было вбухано немало. Поскольку снимать в подземных туннелях было невероятно сложно из‑за затхлого воздуха и плохого освещения, актеры работали на износ. Стоила ли овчинка выделки? Вряд ли. Ведь если картина и может чем‑то порадовать, так это всполохами незапланированного юмора: задумчиво играющим в шахматы Килмером, ряженными в русских американцами и испанцами и панчами наподобие «Я пью водку, когда не на работе». Крипота.
«Пять дней в августе» (2011), реж. Ренни Харлин
«5 Days of August»
Российско-грузинский конфликт 2008 года, увиденный глазами американского журналиста (Руперт Френд) и его циничного коллеги (Вэл Килмер). В середине 2000-х Ренни Харлин снял Килмера в неплохом триллере «Охотники за разумом», а в 2011-м они воссоединились для работы над этой картиной. Для Килмера 2010-е были непростым временем (борьба с онкологией, спад в карьере), да и для Харлина тоже. Некогда крутой режиссер был готов вписаться в любую авантюру: так, по занятному стечению обстоятельств, через два года после американо-грузинской военной драмы он снял российско-американский хоррор «Тайна перевала Дятлова».
У «Пяти дней в августе» не было широкого проката: на больших экранах фильм вышел в Грузии, а в остальном мире в основном на DVD. Оно и понятно. Это как бы зарубежный ответ российскому «Олимпиусу инферно». Эффектный экшн с хорошими актерами (президента Саакашвили, например, играет Энди Гарсия), но карикатурными персонажами. Если бы за постановку фильма взялся Алекс Гарленд («Падение империи»), могло бы выйти что‑то интересное. А так фильм Харлина служит лишь печальным напоминанием о том, что пропаганда везде работает одинаково топорно и неизысканно.