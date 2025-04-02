«Святой», «Москва Зеро» и «Пять дней в августе»: русский след в фильмографии Вэла Килмера

Поскольку фамилия соседки потерявшегося археолога Пушкина, Харона подземного мира зовут Толстой, а по дороге персонажи встречают «мертвые души», нет никаких сомнений в том, что режиссерка неплохо знакома с классической русской литературой. С кинематографическими навыками дела у нее обстоят похуже. Большую часть времени герои, подобно Шаннин Соссамон в вышедших через год «Катакомбах», шарятся в потемках — и это не столько страшное, сколько страшно изнурительное зрелище. Замедленное кино. При этом сил в фильм было вбухано немало. Поскольку снимать в подземных туннелях было невероятно сложно из‑за затхлого воздуха и плохого освещения, актеры работали на износ. Стоила ли овчинка выделки? Вряд ли. Ведь если картина и может чем‑то порадовать, так это всполохами незапланированного юмора: задумчиво играющим в шахматы Килмером, ряженными в русских американцами и испанцами и панчами наподобие «Я пью водку, когда не на работе». Крипота.