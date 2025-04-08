Время волков: как в российские сериалы вернулись антигерои

Следующий этапный телехит российских экранов, «Бригада», кажется, отвечал уже на другой запрос — запрос красивой и сытой жизни. Саша Белый и компания проходили путь из грязи в князи, а затем погибали, потому что того требовал жанр гангстерской драмы. Однако в культурном контексте это еще и выглядело прощанием с антигероями, ведь настала эпоха стабильности. Долгое время антигерои возникали на отечественном телевидении спорадически и, кажется, лишь из‑за мечты о «русском HBO». Продюсеру «Метода» Александру Цекало даже пришлось оправдываться: нет, Меглин не основан на маньяке-патологоанатоме из «Декстера», хита американского кабельного канала Showtime.