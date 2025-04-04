«Смерть единорога»: сатирический фэнтези-хоррор с Дженной Ортегой и единорогами-убийцами

Природа очистилась настолько, что в кинематограф вернулись единороги. Но поскольку это хоррор студии A24, не обойдется без подвоха, который не заставит себя долго ждать. Довольно быстро выяснится, что единороги в фильме не похожи на скачущих по радуге лошадок, как в мультсериале «Радуга яркая» (кто видел — не забудет), или же на мирно пасующееся создание из фэнтези «Легенда» (1985) Ридли Скотта, который, очевидно, подарил имя героине Ортеги. Тут они древние и опасные существа, телепатически связанные с космосом. И которых не стоит злить, так как месть их будет страшна. В этом смысле даже интересно, что кто‑то только сейчас, а не, скажем, в девяностые или в восьмидесятые додумался сделать из единорогов серийных убийц. Идея вроде лежала на поверхности или, если говорить в духе фильма, болталась на кончике рога, который еще никогда, кажется, не выглядел настолько фаллически.