В последние годы Роген стал таким же надежным, как Адам Сэндлер, ходячим маскотом комедийного жанра, разве что несколько более интеллигентным и миллениальским, чем старший коллега. Смотрится сериал, как и можно было ожидать, очень легко, а вот послевкусие оставляет скорее депрессивное. Конфликт между искусством и коммерцией, разумеется, вечен, но показательно, насколько здесь сужен предел мечтаний героев в предполагаемом хеппи-энде. Если в былые времена речь шла о выборе между потенциально убыточным высоким искусством и гарантированно прибыльной коммерцией, то сейчас герои стоят между фильмами, которые гарантированно никто не посмотрит, и франшизным мусором, который, если повезет, кто‑то посмотрит просто по инерции. Объектом ностальгии и умиления со стороны авторов сериала становятся откровенно шлаковые проекты недавнего прошлого вроде «Иллюзии обмана» и энных «Форсажей». Конечно, если Голливуд и кинотеатры действительно умрут, то мы будем ностальгировать даже по этим работам. Однако не слишком ли рано делать на эту ставку? Сет Роген, по всей видимости, честно описал настроения в кулуарах Голливуда, но, может быть, в том и проблема, что и ему, и реальным голливудским начальникам не хватает смелости вырваться из матрицы умирающих жанров и форматов.