Что произошло в финале второго сезона «Разделения»? И чего ждать дальше? Большой разбор

Посмотрели второй сезон «Разделение» и не все поняли? Ничего страшного! «Афиша Daily» с головой погрузилась в фанатские теории, отзывы критиков и интервью создателей сериала, чтобы разобраться в том, что мы увидели в финале сезона. А заодно поразмышляла о том, что финальный твист означает для дальнейшего развития сюжета в грядущем третьем сезоне.

Второй сезон «Разделения» — одного из главных фаворитов телесезона зима-весна 2025 года — не только собрал восторженные рецензии критиков, чья суммарная оценка головоломному сериалу на Rotten Tomatoes сейчас составляет 95%, но и спровоцировал целый шквал полярных зрительских отзывов. В то время как критики восхищаются глубокой проработкой персонажей и их развитием, а также смелыми сюжетными решениями создателей шоу Бена Стиллера и Дэна Эриксона, зрители пытаются разобраться в том, что они увидели в финале и продолжают засыпать соцсети фанатскими теориями.

Внимание, дальше будет очень много спойлеров!!!

О чем все это?

Напомним, что в центре сюжета «Разделения» — группа офисных сотрудников зловещей корпорации Lumon Industries, которые прошли процедуру разделения. Эта операция расщепляет сознание человека на две непересекающиеся половины — рабочую и личную. Офисная личность, так называемая интра (innie), не знает, что делает по вечерам и выходным внерабочая экстра (outie), и наоборот.

С первых кадров нам дают понять, что в офисе Lumon творится чертовщина. Сотрудники компании на полном серьезе и с культовой преданностью поклоняются основателю Lumon — Киру Игану (Марк Геллер), который, несмотря на, что давно умер, предстает повсюду в скульптурах, картинах и записях.

Два главных момента в первых сезонах

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В финале первого сезона главный герой сериала Марк Скаут (Адам Скотт) узнает, что его жена Джемма, из‑за смерти которой он когда‑то отважился на процедуру разделения, на самом деле жива и работает в Lumon велнес-консультанткой по имени мисс Кейси (Дичен Лакман). Благодаря тому, что в этот момент интра Марка, он же Марк С., находился во внешнем мире, это становится известно и Марку-экстре, и Марку-интре. Поэтому во втором сезоне для того, чтобы провести расследование и разобраться в шокирующей ситуации, надо всего лишь наладить связь между двумя ипостасями Марка. К сожалению, это оказывается не так‑то просто.

Так, в финале второго сезона выясняется, что Марку-интре нет никакого дела до Джеммы. Рабочая личность Марка влюблена в коллегу Хелли Р. (Бритт Лоуэр), даже несмотря на то, что Марк С. знает: во внешнем мире Хелли — коварная Хелена Иган, дочь Джейма Игана, нынешнего генерального директора Lumon Industries.

Производственный сай-фай-триллер > грустной сатиры

Второй сезон продолжает двигаться в направлении, заданном в финале первого: грустная антиутопия, высмеивающая законы современного корпоративного мира, где офисные сотрудники зачастую даже не понимают, чем занимаются, превратилась в производственный сайфай-триллер со своими законами, хорошо продуманным миром и множеством загадок.

Если поначалу мы не понимали, зачем сотрудники отдела обработки макроданных бездумно просматривают бесконечное множество цифр и принимали все это за язвительную сатиру, то во втором сезоне вместе с героями-интрами узнаем, что цифры, которые они весь рабочий день распихивают по разным папкам, — эмоции Джеммы, которую Lumon использует в качестве подопытной морской свинки для своих жестоких экспериментов.

Каждый из двадцати четырех проектов, законченных Марком С. и его коллегами, — новая интра Джеммы.

Бездушные экспериментаторы Lumon с только им известной целью расщепляют сознание несчастной женщины на бесконечное количество личностей. А фокус проблематики сериала смещается: важно не только понимать, чем ты занимаешься, чтобы заработать на жизнь, но и разобраться в том, какие у этого могут быть последствия.

Марк С. = Маркс?

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Впрочем, конфликт, случившийся между двумя Марками в финале второго сезона, смещает фокус проблематики «Разделения» еще дальше. Похоже, теперь это история о классовом неравенстве — извечном, словно по Марксу, противостоянии угнетенных и угнетающих. Сериал мутирует в слегка перефразированный вопрос о том, сняться ли андроидам электроовцы.

Что важнее: чувства Марка-экстры или Марка-интры? Жизненный опыт первого, как метко замечает второй, в двадцать раз больше. И да, Марк-экстра создал Марка-интру. Но разве это делает его более реальным или важным? Более того, не накладывает ли создание новой личности на Марка-экстру определенный груз ответственности, к которому он до финала второго сезона не относится с достаточной серьезностью, считая Марка-интру всего лишь не вполне реальным и побочным продуктом своей депрессии.

Критик Даррен Муни метко заметил, что реакция многих зрителей, которые приняли сторону Марка-экстры, — очень показательна. Именно этого, по его мнению, и добивались создатели сериала, которые, держа перед нами зеркало, говорят: легко проявлять симпатию к угнетенным до тех пор, пока их существование не начинает приносить неудобства.

Ожидаемый многими зрителями и просто необходимый диалог между двумя Марками все-таки состоялся в финале второго сезона, но с несколько неожиданными последствиями. Освободив замученную в застенках Lumon Джемму Марк-интра не присоединяется к ней в коридоре, ведущим во внешний мир, а предпочитает остаться с Хелли Р. на разделенном этаже, хотя, очевидно, и понимает всю безысходность своего положения.

В финальных кадрах пара бежит по коридорам разделенного этажа Lumon в красном свете мигающих ламп объявленной тревоги.

«Никогда бы не подумала, что этот мем — буквально сюжет финала „Разделения“», — шутит по этому поводу пользовательница соцсети X.

Почему интра Марка принимает решение, которое так шокировало многих зрителей?

«Цель Марка-интры — остаться в живых, — уверяет ведущий режиссер сериала Бен Стиллер в недавнем интервью USA Today. — По большому счету, он понимает, что его уход из Lumon может означать для него и его друзей. И он совсем необязательно доверяет тому, что говорит его экстра. Интры начинают взрослеть. Если в первом сезоне они были кем‑то вроде детей, то во втором — больше похожи на взбунтовавшихся подростков, пытающихся сделать все по-своему. Какой у их план? Восстать против Милчика, который сам явно переживает духовный кризис в отношениях с корпорацией? Много вопросов осталось без ответа».

«Для Марка-интры решение, которое он принял в финале, само собой разумеющееся в эмоциональном плане. Что тут думать-то?! — присоединяется к обсуждению исполнитель главной роли Адам Скотт. — Логически он понимает, что ему надо выйти, но сердце говорит обратное. А вот у меня самого очень смешанные чувства насчет такого финала. У этой медали есть две стороны. Когда конфликт интересов случается в одном теле, обострение ситуации неминуемо».

Очевидно одно: решение Марка-интры остаться вместе с Хелли на разделенном этаже будет иметь колоссальные последствия в третьем сезоне.

Их действия, среди прочего, привели к смерти корпоративного мордоворота мистера Драммонда (Оулавюр Дарри Олафссон). А их коллега Дилан (Зак Черри) вместе с музыкантами парадного оркестра организовал восстание против ненавистного супервайзера Сета Милчика (Трамелл Тиллман).

Все указывает на то, что интры планируют устроить переворот и захватить разделенный этаж, продержаться на нем максимально долго, чтобы хотя бы на это время остаться в живых, ведь выход с этажа для них, скорее всего, будет означать неминуемую смерть. И хотя сейчас трудно спрогнозировать, чем закончится эта история, пользователи Reddit уже придумали идеальный финал для любовного треугольника Марка, Джеммы и Хелли, в котором экстра Марка и Джемма усыновляют ребенка Хелли от интры Марка.

С другой стороны, некоторые зрители надеются, что Марк С. и Хелли Р. не попадут в фокус внимания третьего сезона. «Больше хотелось бы увидеть всю картину целиком и получить ответы на глобальные вопросы, чем во второй раз наблюдать за безрассудной страстью двух интр», — пишет пользователь Reddit.

После всех открытий второго сезона, знаем ли мы теперь, чем занимаются в Lumon?

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Финал второго сезона ответил на многие вопросы, волновавшие зрителей с самого начала сериала. Несмотря на это ряд важных вещей остался без ответов. Например, предыстория отношений Джеммы и Lumon. Мы не в курсе по своей ли воле Джемма согласилась принять участие в эксперименте Lumon, и как корпорации удалось сымитировать ее смерть? Почему именно двадцать пятая личность Джеммы под кодовым именем Cold Harbor«Холодная гавань» с английского. была столь важна для Lumon? И, наконец, самое главное: какая финальная цель у экспериментов по расщеплению сознания?

В разговоре с Deadline Бен Стиллер подтвердил, что мы пока «не вполне понимаем всей задумки Lumon и значимость эксперимента Cold Harbor». «Но я уверен, что на кон поставлено многое», — добавил он. В седьмом эпизоде под названием «Чикхаи Бардо», название которого отсылает к буддийскому термину, означающему момент сразу после смерти, зрителю мельком намекают, что каждая из 24-х интр Джеммы, устойчива к той или иной эмоциональной боли. Что это означает? Lumon прикрывает свои бесчеловечные опыты благой целью избавления человечества от эмоциональных страданий и посттравматического синдрома?

«Мы специально оставили пространство для интерпретации», — подначивает зрителей множить фанатские теории шоураннер «Разделения» Дэн Эриксон. И тут же подчеркивает значимость сцены, в которой бедной Джемме приходится разбирать детскую кроватку.

Зачем злодеи из Lumon заставляют Джемму разбирать детскую кроватку?

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Эмоциональная связь экстры Марка и Джеммы играет центральную роль в планах Lumon. Под конец эксперимента фанатичные сотрудники корпорации приготовили для двадцать пятой интры Джеммы особенное издевательство, которое, на первый взгляд, выглядит вполне безобидно. Двадцать пятая Джемма должна разобрать детскую кроватку в двадцать пятой комнате под названием Cold Harbor.

Внимательный зритель сразу поймет, в чем заключается изощренное издевательство. Это отсылка к флешбэку из той самой серии «Чикхаи Бардо», где у Джеммы случился выкидыш на поздней стадии беременности, и Марк вынужден был разобрать собранную ранее детскую кроватку.

То, с каким вниманием за разборкой кроватки следит нынешний гендиректор Lumon Industries Джейм Иган (Майкл Сайберри) и прочая верхушка компании, указывает на то, что финальная стадия эксперимента над Джеммой имеет колоссальное значение для Lumon. Результат корпорацию явно устраивает — процесс не вызывает у Джеммы никаких чувств или болезненных воспоминаний. Однако, когда в комнату врывается окровавленный Марк-экстра все идет совсем не по плану. Разделенная Джемма почему‑то начинает доверять чужаку, который предлагает ей сбежать из жуткой комнаты.

Почему Джемма из Cold Harbor доверилась экстре Марка?

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Несмотря на то, что у разделенной Джеммы не могло быть воспоминаний о Марке, она решает покинуть с ним комнату Cold Harbor, абсолютно игнорируя все увещевания наблюдающих за экспериментом сотрудников Lumon. Исполнительница роли Джеммы Дичен Лакман предполагает, что это может указывать на то, что даже в разделенном подсознании Джеммы каким‑то образом хранятся частички ее экстра-версии, в том числе воспоминания о любимом человеке. Пусть она и не может сознательно ими управлять.

«Думаю, у всех интра-версий есть вещи, которые они чувствуют, но не могут объяснить. На каком‑то уровне у всех интр Джеммы вероятно есть инстинкт доверять Марку, даже несмотря на то, что они не знают, кто он такой, и ничего не помнят об их отношениях». Дичен Лакман Актриса

Тогда почему интра Марка ничего не чувствуете к Джемме?

В свете этого кажется примечательным, что интра Марка ничего не чувствует по отношению к одной из интра-версий Джеммы — велнес-консультанту мисс Кейси. Весь сезон нам намекают на то, что любовь побеждает технологию разделения. Интра Дилана влюбляется в жену своего экстры Гретхен (Мерритт Уэвер). Ирвинг (Джон Туртурро) снова — теперь уже в своей экстра-ипостаси — в Берта (Кристофер Уокен). Разделенная Джемма хватается за руку экстры Марка и бежит с ним, куда глаза глядят. Даже экстра Марка не может скрыть своей симпатии к Хелене Иган, когда та подсаживается к нему в кафе. И только интра Марка ничего не чувствуете по отношению к Джемме, и это похоже на аномалию. Или мы чего‑то не знаем об отношениях Марка и Джеммы после выкидыша?

Так, а что все-таки происходит в «козлином отделе» Lumon? Для чего нужны козлята?

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Впервые мы видим сотрудника отдела по уходу за животными, который в народе попросту называют «козлиным», когда в первом сезоне Марк С. и Хелли Р. наталкиваются в коридорах разделенного этажа на кабинет с мужчиной, кормящим козленка из бутылочки с молоком. «Он еще не готов выполнить свое предназначение», — говорит испуганный сотрудник. В финале второго сезона мы узнаем, что это за предназначение. И оно оказывается гораздо проще и прямолинейнее, чем любая фанатская теория.

Козлят выращивают для жертвоприношений. Что прямо указывает на то, что Lumon — не просто фашиствующая корпорация, а самый настоящий религиозный культ. Этим, кстати, может объяснить фанатичный настрой, высокопарную речь и отсутствующий взгляд сотрудников из управляющей верхушки. Чтобы оправдать убийства подопытных и придать этому бесчеловечному акту священную значимость, Lumon вместе с ними убивает козленка, чтобы тот «сопроводил душу [подопытного] к вратам Кира».

После успешного тестирования двадцать пятой интры Джеммы в соседней комнате глава отдела по уходу за животными Лорна (Гвендолин Кристи) под руководством громилы Драммонда собирается принести в жертву козленка, который «ляжет в могилу с уважаемой женщиной». «Мы приносим это животное в жертву Киру и его священной войне с болью», — говорит Драммонд. К счастью, он отвлекается на интру Марка и козленка никто в жертву не приносит.

Почему сотрудники «козлиного отдела» думали, что у сотрудников отдела по обработке макроданных есть сумки на животах?

А тут мы сталкиваемся с примером отличной работы пропагандистской машины Lumon Industries. Когда между отделами не существует связи, в них очень легко распространять любую, самую дикую информацию. Когда во втором сезоне Марк С. и Хелли Р. оказываются в отделе по уходу за животными, его работники заставляют героев показать свои животы.

«Ну я же говорила! Нет у них никаких сумок на животах», — говорит Лорна подчиненным. Это не первый случай, когда всплывает дезинформация о том, что у сотрудников отдела по обработке макроданных на животах есть сумки, как у кенгуру. В первом сезоне начальник отдела оптики и дизайна Берт делился подобным слухом с Ирвингом.

По его словам, многие верят в то, что сотрудники отдела обработки макроданных — сумчатые, чьи детеныши, повзрослев, вылезают из сумок, съедают родителей и замещают их на рабочих местах.

Почему Lumon собирался убить Джемму после завершения проекта Cold Harbor?

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Мисс Кобел (Патриция Аркетт) утверждает, что Джемму убьют, как только проект Cold Harbor будет успешно завершен. Совершенно очевидно, что Lumоn не может отпустить Джемму обратно во внешний мир, иначе станет известно, что компания занимается бесчеловечными опытами над людьми. Но почему Lumon планировал избавиться от столь ценного подопытного? Что если имеется в виду не смерть физической оболочки Джемы, а полное стирание ее экстра-личности?

Понятно, почему это может расцениваться как смерть. И весьма вероятно, что после завершения проекта Cold Harbor, Lumоn может захотеть уничтожить все двадцать четыре интра-личности Джеммы и ее внешнюю личность, чтобы оставить только двадцать пятую — послушную рабыню, которую можно использовать в коммерческих целях. Она не задает лишних вопросов и не проявляет эмоций, а четко выполняет поставленную задачу. То есть, такие интры нового поколения могут выполнять простые задачи — готовить, убирать, убивать, не задаваясь этическим вопросами и не проявляя свою бунтарскую натуру, в отличие от интры Марка и его коллег.

Кстати! Зная, что Lumon умеет контролировать чипы разделенных сотрудников на расстоянии, несложно представить, что в третьем сезоне они могут воспользоваться этой функцией в случае с убежавшей Джеммой.

Что имела в виду Хелли, когда сказала: «Я — это она»?

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В одном из самых душераздирающих моментов финальной серии второго сезона Марк-интра, пытаясь закончить проект Cold Harbor, начинает размышлять о том, что спасение Джеммы может означать для него и Хелли. «Ты можешь продолжить жить после реинтеграции», — уверяет его Хелли, имея в виду, что экстра Марка пообещал сохранить личность интры с помощью процесса объединения со своей. «Я хочу жить с тобой», — замечает Марк-интра со слезами на глазах. «Но я — это она», — отвечает Хелли, чем мотивирует Марка С. закончить Cold Harbor.

Хелли имеет в виду, что значительную часть ее личности составляет личность экстры: Хелены Иган. Ведь даже влюбленный Марк-интра не смог увидеть разницу, когда Хелена обманным путем, притворившись Хелли, заманила наивного Марка С. в постель. Хелли намекает на то, что, в отличие от Марка-экстры, наследница Lumon ни при каких обстоятельствах не пойдет на реинтеграцию со своей интрой, которую она и за человека-то не считает. Вот только Марк С. и Хелли Р. не знают, что Хелена Иган одержима интрой Марка — и весьма вероятно, с радостью воспользовалась бы любым шансом быть с ним вместе.

Почему Хелена Иган так одержима интрой Марка?

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Шестой эпизод второго сезона дал понять, что у Хелены Иган явная фиксация на Марке. Поначалу могло показаться, что она притворилась Хелли для того, чтобы уменьшить ущерб, нанесенный беспорядками, устроенными интрами в конце первого сезона. Но после того, как она была раскрыта Ирвингом, Хелена и во внешнем мире продолжила сталкерить Марка. А это указывает на совсем другие мотивы: наследница Lumon по какой‑то причине одержима Марком.

У этой фиксации есть довольно простое объяснение. В первом сезоне Хелли, отчаявшись выбраться из застенка Lumon, попыталась покончить собой в лифте, соединяющим разделенный этаж с внешним миром. Жизнь героине спас Марк-интра. Но внимательные зрители заметили, что в момент спасения Марк С. вынимал из петли не Хелли, а Хелену: лифт спустился вниз, и сознание потеряла наследница Lumon, а не ее интра.

Немаловажен и тот момент, в котором Хелена наблюдает по видеозаписи за поцелуем Марка С. и Хелли. Богачке Хелене завидно, что ее интра может позволить себе вести более свободною жизнь и смело заводить служебные романы, в то время как ей постоянно нужно оправдывать ожидания, возложенные на нее отцом и наследием Иганов. Краткие сцены общения отца и дочери явно намекают на то, что Хелена получит одобрение отца только при условии ее успешности. Кажется, никто никогда не любил ее безусловно, а в чувствах интры Марка к Хелли она видит именно это — безусловную любовь.

А точно в финале мы видим Хелли Р., а не Хелену Иган?

Да, актриса Бритт Лоуэр подтвердила это в интервью LA Times. Но вот был бы номер, если бы манипуляторша Хелена вынудила интру Марка отступить от плана побега, разработанного его экстрой, и остаться на разделенном этаже!

Почему Джейм Иган видит «огонь Кира» в Хелли, а не в Хелене?

В девятом эпизоде второго сезона Джейм Иган подкрадывается в темноте к Хелли, сидящей в отделе обработки макроданных, и заявляет, что она его обхитрила. Старик, похоже, намекает на выступление Хелли Р. на званном вечере Иганов в финале первого сезона. После этого Иган-старший подтверждает свою нелюбовь к дочери, сетуя на то, что «Кир покинул ее». «Но я вижу огонь Кира в тебе», — добавляет он. Годы бесконечного прессинга явно не лучшим образом сказались на детской непосредственности Хелены, а вот у Хелли этого качества хоть отбавляй.

У Джейма Игана явно есть какие‑то зловещие планы насчет интры его дочери. Кажется, что и сама Хелли заинтересовалась таким вниманием и размышляет о его последствиях в финале сезона. Главным аргументом сторонников теории о том, что в заключительном эпизоде мы видим Хелену Иган было то, что «Хелли никогда бы не позволила Марку выбрать ее, а не Джемму, а вот Хелена Иган могла бы». Как метко заметил Ирвинг: «Хелли никогда не была жестокой…».

Но что если Хелли просто-напросто эволюционирует?

Что изображено на мурале, который в финале интра Марка видит на стене разделенного этажа Lumon?

На нем все, с кем Маркс С. контактировал за два сезона, вплоть до эпизодического мужчины, который кормил козленка из бутылочки. Слева — те, с кем у героя сложились более-менее дружеские отношения, включая беременную сестру Марка-экстры Девон (Джен Таллок), ее мужа Рикена (Майкл Чернус) и гостей на его книжной вечеринке. Справа — авторитарные фигуры из Lumon и те, чьи личности пока покрыты мраком неизвестности.

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Все персонажи мурала помещены в зимний антураж Лощины горя из четвертого эпизода второго сезона. Справа можно различить зловещих доппельгангеров сотрудников отдела макроданных, которые направляли их перемещения во время тимбилдинга у замерзшего озера. Там же можно увидеть и четыре страсти — Горе, Праздность, Страх и Злость, которые Киру Игану удалось укротить именно в Лощине горя, таким образом заложив основу всей философии Lumon.

Помните, именно эти четыре страсти олицетворяли перформеры в масках, танцующие вокруг Дилана в первом сезоне? Именно эти страсти должен уметь контролировать истинный последователь Кира.

В довесок к своим победам в лощине Кир убил распутного брата-близнеца Дитера, который запросто может быть метафорой дикой природы самого Кира, — его темным доппельгангером.

Помещенный в самый центр мурала Марк-интра сидит на своем рабочем месте за компьютером, закрыв глаза и протянув руку по направлению к Киру Игану и его потомкам, стоящим на скале. Вероятно, этот жест призван продемонстрировать приближение Марка С. к идеалу Кира. Художники из Lumon как бы намекают, что интра Марка прошел испытание в промерзшей Лощине горя: закончил проект Cold Harbor, название которого можно перевести, как «Холодная гавань». Каждый завершенный проект Марка-интры все больше приближал смерть Джеммы, а закончив Cold Harbor, он, по сути, убил ее. Прямо как Кир — своего брата.

Закрытые глаза Марка-интры могут намекать на то, что Lumon планировали избавиться от него по окончании проекта Cold Harbor, также как от Джеммы. В свете этого, решение Марка С. устроить переворот на разделенном этаже выглядит единственно верным.

Бонус: отсылки к Дэвиду Линчу, которые вы могли не заметить

Как и все творчество режиссера Дэвида Линча, «Разделение» вдохновленно сюрреалистами и кафкианским абсурдом — очевидно, что Марк С., такой же. дальний потомок Йозефа К. из «Процесса» и землемера К. из «Замка», как и мистер Си из третьего сезона «Твин Пикса». Каждый из них преследует свою цель, которую не может достичь, в то время как абсурд вокруг них только множится. При этом во втором сезоне «Разделения» не обошлось без оммажей к самому Линчу: насколько осознанных — другой вопрос.

1 / 4 В заставке второго сезона «Разделения» лицо героини Патриции Аркетт светится таким же образом как у Лоры Палмер в начале третьего сезона «Твин Пикс». Ну и не будем забывать, что Аркетт сыграла раздвоившуюся девушку в «Шоссе в никуда» Дэвида Линча. 2 / 4 Во время снежного ретрита сотрудника отдела макроданных встречают своих доппельгангеров на фоне живописного водопада, напоминающего водопад под отелем «Грейт Нортерн» в «Твин Пиксе». 3 / 4 Реальность вокруг Марка С. искривляется таким же причудливым образом, как вокруг специального агента ФБР Дейла Купера в «Твин Пиксе», а запутанные, кносские коридоры-лабиринты разделенного этажа офиса Lumon, чем не бесконечный коридор в Красной комнате Черного Вигвама. 4 / 4 Спасение Джеммы Марком С. из заточения Lumon в финале «Разделение-2», как и спасение Купером Лоры Палмер из лап смерти в конце «Твин Пикса-3», отсылает к древнегреческому мифу о музыканте Орфее, который отправился в царство мертвых Аида за своей возлюбленной Эвридикой.