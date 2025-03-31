25 лучших российских сериалов всех времен: большой опрос «Афиши Daily»

большой опрос «Афиши Daily»
Российские сериалы уже давно в топе! Но какие из них самые лучшие? Чтобы это выяснить, опросили 31 кинокритика, пишущих про них. А недооцененные жемчужины ищите в индивидуальных топах участников опроса.
Наталия Мещанинова・ 2022・Start
Одно из самых дискомфортных, но в то же время важных киноисследований токсичности в семье. Мещанинова как никто другой в русском кино умеет подступиться к теме пропасти между поколениями. Если семья — метафора страны, у России по версии Мещаниновой большие проблемы с умением слушать и слышать. Героиня «Алисы» отчаянно в этом нуждается, как и в свободе, и в независимости.
Тимур Алиев
© Start
Денис Чернов, Алексей Горбунов, Константин Бирюков, Илья Максимов, Джангир Сулейманов и многие другие・ 2004 — ...・Телевизионная синдикация
Самый многогранный российский сериал. Это именно семейный, а не детский проект. Взрослые наслаждаются культурными отсылками и узнают знакомых в главных героях, а ребятня восхищается приключениями обаятельных круглых персонажей. Настоящее чудо — вселенная, в которую хочется возвращаться снова и снова.
Максим Ершов
© Студия «Петербург»
Юрий Мороз, Александр Аравин, Антон Сиверс, Марат Ким и Егор Анашкин・1999–2011・НТВ, «Россия»
Первая женщина-детектив на отечественном ТВ — профессионал, не приспособленная к быту, за который отвечал муж. Героиня книжек Александры Марининой, работавшей по сути профайлером, в исполнении Елены Яковлевой открыла новый вектор развития сериалов — задолго до скандинавских детективов и «четырехсериек» ТВЦ, ни одна из которых по качеству не дотянулась до «Каменской».
Мария Токмашева
Кино-Театр.РУ
© НТВ
© Sreda Production Company
«Метод» разделил российское сериалостроение на до и после. Первое открытое появление маньяков в кадре (даже если и были раньше, их уже никто не помнит). Высокий уровень психологизма, из которого потом разовьется «Триггер». Неожиданный Константин Хабенский. Непривычный нестоличный сеттинг. Выверенная доля художественного вымысла, чтобы никто из зрителей не подумал, что все это правда.
Юрий Быков, Александр
Войтинский・2015—...・Первый канал, «Кинопоиск»
Вероника Скурихина
«Кино-Театр.РУ»
Петр Федоров・2023・Okko
Никчемный клерк превращается в наркобарона, сходит с ума и бегает с гвоздометом в руках. На экране появляются гигантская жаба и Павел Деревянко с короной на голове. На фоне — пугающие дома-человейники. Сериальный дебют Петра Федорова — безупречный бэд-трип: злющий, абсурдный, незабываемый.
Иван Ковальчук
© 2020 Studio
Антон Маслов, Андрей Богатырев, Дмитрий Грибанов и Алексей Акимов・2021 — ...・Start
Секрет невероятного успеха «Вампиров» — в оригинальном взгляде на вечный конфликт старого и нового. В столкновении старой актерской школы, гениального Юрия Стоянова и молодой техники актера-самоучки Глеба Калюжного, предельно органичного в роли малолетнего [пацана], которого присказкой и прибауткой учит дед Слава и который высекает искру жизни из постмодернистского сюжета. Здесь «After Dark» встречается с Мединским (оборона Смоленска от поляков — любимый исторический сюжет экс-министра культуры), а русская классика («Упырь» Алексея Толстого) — с типичной канвой нового русского сериала (маньяки, менты, провинция, блеск, нищета).
Василий Корецкий
«Кинопоиск»
© Start
Александр Митта・ 2000・Первый канал
Великой «Ликвидации» не было бы без «Границы» Александра Митты. После бразильского «мыла» и бесконечных разбитых фонарей «Таежный роман» ворвался на экраны тяжелым люксом, подняв сериальную планку до небес. Мощнейший актерский состав. Неоднозначные персонажи-архетипы. Блестящий сценарий с клиффхэнгерами и живыми диалогами (позже Митта напишет учебник на основе этой работы). Наконец, качество съемки — от операторской работы до изображения. Новая веха российского сериалостроения начинается здесь.
Ольга Белик
© ОРТ
Самый резонансный сериал, задолго до «Слова пацана» разделивший зрителей на «документально, смело, профилактично» и «у нас такого не было и нет, вредно, нельзя показывать детям». Сейчас невозможно представить, чтобы такой новаторский, сбивающий с ног проект показывали по Первому каналу в прайм-тайм.
Валерия Гай Германика, Наталия Мещанинова, Руслан Маликов・ 2010・Первый канал
Екатерина Визгалова
«Кино-Театр.РУ»
Сергей Сенцов・2022・Okko
Описать прелесть «1703» — нетривиальная задача. Магический реализм? Нуар-комедия? Метафизический триллер? Все вместе! Дэвид Линч не умер, он переехал в Санкт-Петербург. Когда-то я отказался от визита на съемочную площадку «1703», решив, что это очередной ментовской сериал. На деле оказалось, что «очередной» — самый последний эпитет, который можно применить в адрес «1703».
Василий Говердовский
© Okko
Александр Рогожкин, Сергей Снежкин, Антон Борматов, Михаил Брашинский и многие другие・2000 — 2006・
Первый канал
«Вася, ты что, собрался наследить в истории?» Опер Вася Рогов и не подозревал, как в истории наследила «Убойная сила». За шесть лет на экране он и его напарник Игорь Плахов успели отзеркалить главные события молодой России нулевых, став символами ушедшей эпохи: смешными, грустными, стойкими и честными.
Владимир Ростовский
© Студия «Момент»
«Кино-Театр.РУ»
Сергей Тарамаев, Любовь Львова, Александр Цой・2023 — ...・More.tv, Wink
Сергею Тарамаеву и Любови Львовой удалось создать первый по-настоящему удачный художественный тру-крайм. Это не просто история про забитого маньяка, а драма о семьях, чьи жизни разрушил страх, и следователях, вынужденных шаг за шагом распутывать этот кошмар. Главное — драма времени: безнадежная советская атмосфера, влияние голливудского нуара и густая, вязкая безысходность.
Кино про тебя
© more.tv / Wink
© KION
Режиссер Душан Глигоров снял очень напряженную психологическую криминальную драму с отличным актерским ансамблем. Светлые, солнечные натурные сцены становятся контрапунктом к мрачной теме и создают достаточно реалистичную картину.
Душан Глигоров・ 2021・Kion
Нина Ромодановская
«ПрофиСинема»
Петр Буслов・2018・Premier
Лучший сериал последних десяти лет: укорененный в нашей современности и истории, смело перевернувший несколько актерских карьер, изобретательно снятый, грандиозно написанный и старательно придуманный (больше у нас себе такого не позволяют). Одна анимационная заставка, сделанная Александром Петровым, чего стоит. Слава Семену Слепакову и всем причастным!
Василий Степанов
«Сеанс»
© Premier
Сергей Урсуляк・2007・«Россия»
Немного Глеба Жеглова и Данилы Багрова, щепотка обаяния Дукалиса — все это замешено на одесском стереотипе. «Ликвидация» не придумала нового героя, но сделала точный оттиск народного ресентимента. Так уж повелось, Давид Гоцман нам ближе чересчур правильных ЗнаТоКов и безликого полковника Костенко.
Максим Гревцев
© «Централ Партнершип»
«Кинопоиск»
Душан Глигоров・2024 — ...・Okko
Как сказать одним словом «сериал, который не ожидаешь от российских авторов»? Как описать сериал, который сшибает с ног одновременно красотой и уродством? Почему так больно смотреть на метания матери, потерявшей дочь, даже если мать не самая приятная и логичная женщина? Настоящее чудо современного российского телевидения, проект невероятно крепкий, говорящий о системном насилии над девочками, девушками и женщинами. О том, что бывает, когда нет доверия в семье. Когда важно «что скажут люди», а не что чувствует твоя дочь. Действие «Трассы» запросто могло развиваться в американской или немецкой глубинке, ее история универсальна, ее финал по-человечески ужасен.
Татьяна Шорохова
© Okko
Роман Волобуев・2020 — ...・«Кинопоиск»
Редкая ласточка отечественной политической сатиры, проверенная временем и уровнем неумолимо сокращающейся цензурной терпимости. Годы простоя добавили проекту украшающих седин, подчеркнув прежде недооцененное остроумие, резкость и точность высказывания. Один из лучших опенингов в истории российских сериалов.
Валерия Косенко
© «Кинопоиск»
«2х2.медиа»
© Premier
Простое, но при этом мастерски сделанное зрелище, которое цепляет с первой серии. Люблю тайтлы, в которых есть и смелость высказывания, и жанровая цельность. Это один из последних сериалов, благодаря которым теплилась надежда на внятный российский сериалопром (сейчас ее почти нет).
Павел Костомаров, Дмитрий Тюрин・ 2019 — ...・Premier
Иван Афанасьев
Илья Аксенов, Антон Федоров・2020 — 2023・Premier
Пробирающий до мурашек микс из ностальгии по кассетным ларькам и краткого пересказа «Криминальной России». «МДЖ» не романтизирует девяностые, но и не сгущает краски. Переходный период в жизни героев и целой страны случается под Mujuice и каверы на Цоя, подростки остаются подростками даже в самые темные времена, а Юра Борисов играет Игоря задолго до номинации на «Оскар».
Анна Гоголь
© Premier
Жора Крыжовников・2018・Premier
Начиная историю в духе привычных для себя комедий, режиссер Жора Крыжовников доводит сюжет до абсолюта высокой трагедии с библейскими мотивами. Поражает и то, как честно показано в сериале отношение к ВИЧ в России, — и от этого по-настоящему горько.
Наталия Григорьева
«Кино-Театр.РУ»
© Premier
«ПрофиСинема»
Александр Рогожкин, Владимир Бортко, Дмитрий Светозаров, Влад Фурман, Сергей Снежкин и многие другие・1998 — 2018・ТНТ, ОРТ (Первый канал), НТВ
В «Улицах разбитых фонарей» впервые в конце девяностых на экраны ворвалась реальная улица. С неидеальными ментами, непохожими на правильных советских ЗнаТоКов, с живыми героями и сюжетами. При бюджете первых серий всего в несколько тысяч долларов «Улицы» принесли создателями миллионы и начали новую эру полицейских процедуралов.
Елена Афанасьева
© «Русское видео-фильм»
Валерий Федорович, Евгений Никишов, Павел Костомаров и Степан Гордеев・2020・Premier
Редкий отечественный сериал, который отлично смотрится и как захватывающий триллер, и как продуманное до мелочей авторское кино. Разделить сериал на черно-белые и цветные эпизоды — решение, которое и сегодня кажется невероятно смелым. Удивлюсь, если в ближайшее время мы увидим нечто подобное.
Максим Ершов
© Premier
«Сеанс»
«Кино-Театр.РУ»
© Start
Без скидок великий многосерийный фильм Жоры Крыжовникова, который работает сразу на трех уровнях. Во-первых, это образцовая криминальная драма. Во-вторых, лучшая на сегодня попытка разобраться, как СССР превратился в Россию. В-третьих, трагедия античного масштаба — о том, что меньшее зло всегда приводит к катастрофе.
Жора Крыжовников・ 2023・Wink, Start
Николай Корнацкий
Эдуард Оганесян・2020・More.tv, Wink
В 2020-м «Чики» продолжили формировать новую волну российских сериалов, когда ТВ-производство стало уступать стриминговому. История о секс-работницах, мечтающих открыть фитнес-клуб, откровенно описала замкнутость русской провинции в соотношении с миром — во многом благодаря отсутствию интернет-цензуры.
Алина Кувшинникова
2х2.медиа
© more.tv / Wink
Алексей Сидоров・2002・«Россия»
Удивительнее всего, что «Бригада» и сегодня смотрится лучше других кинооттисков девяностых вроде фильмов Балабанова. Дело здесь даже не в реалиях (они показаны с ошибками), а в удивительном сочетании музыки Шелыгина, американских машин и советских треников. Превращение поля чудес в страну дураков (и обратно) запомнится именно так.
Ярослав Забалуев
© «Аватар фильм»
© «Мармот-фильм»
Первоклассная period drama о советских кинематографистах, которые как могли делали свое дело и думали, что это весна, а это оттепель. Самое близкое к эталонным «Безумцам» творение нашего ТВ. Кто-то заметил в эволюции историй Валерия Тодоровского закономерность. Если наивные «Стиляги» маршировали по Тверской, то, начиная с «Оттепели», его герои замыкались в ближнем кругу. Метафорой «осажденной крепости» становились и профессиональная деятельность («Оттепель»), и семейная память на карантине («Одесса»), и звездный городок («Частица вселенной»), и безопасное место на карте («Садовое кольцо»). Залогом счастья становится признание границ возможного и отказ их пересекать. Кроме заоблачного профессионализма наследие «Оттепели» еще и в этом.
Валерий Тодоровский・2013・
Первый канал
Егор Москвитин
Редакторы: Тимур Алиев и Евгений Ткачев Фоторедактор: Екатерина Кокина арт-директор: артем хайрец дизайн и вёрстка: екатерина полякова и Серёжа Плащинский