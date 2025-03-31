25 лучших российских сериалов всех времен: большой опрос «Афиши Daily»

Как сказать одним словом «сериал, который не ожидаешь от российских авторов»? Как описать сериал, который сшибает с ног одновременно красотой и уродством? Почему так больно смотреть на метания матери, потерявшей дочь, даже если мать не самая приятная и логичная женщина? Настоящее чудо современного российского телевидения, проект невероятно крепкий, говорящий о системном насилии над девочками, девушками и женщинами. О том, что бывает, когда нет доверия в семье. Когда важно «что скажут люди», а не что чувствует твоя дочь. Действие «Трассы» запросто могло развиваться в американской или немецкой глубинке, ее история универсальна, ее финал по-человечески ужасен.

